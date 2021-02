Bill Gates segelt auf einer wasserstoffbetriebenen Superyacht im Wert von 860 Millionen Dollar in die Zukunft

Anmerkung der Redaktion: Eine 1-Milliarden-Dollar-Jacht mag das ultimative Symbol für Exzess, auffälligen Konsum und Verschwendung sein. Aber machen Sie sie diese “wasserstoffbetrieben” und plötzlich ist sie ein Symbol der Tugend, oder so will es die bodenständige Presse glauben machen (sehen Sie unten ein Exponat, wenn Sie es ertragen können).

Was gibt es für einen umweltbewussten Milliardär Besseres, als Luxus mit seiner grünen Gesinnung zu verbinden?

Bill Gates hat die erste wasserstoffbetriebene Superyacht der Welt in Auftrag gegeben – sie soll 860 Millionen Dollar kosten, womit er sich gegenüber anderen ultra-reichen Seefahrern rühmen kann.

Der Sunday Telegraph hat enthüllen, dass der 64-Jährige im Ruhestand hinter dem Bau des hochmodernen Kreuzers durch den niederländischen Superyacht-Spezialisten Feadship steht.

Die Sonderanfertigung basiert auf den Plänen für das 113 Meter lange Schiff Aqua, die auf der Monaco Yacht Show im letzten Jahr von den holländischen Marine-Architekten Sinot veröffentlicht wurden. Es hieß, die Pläne seien “vom Lebensstil eines anspruchsvollen, zukunftsorientierten Eigners inspiriert”.

Gates, der Microsoft mitbegründet hat und die zweitreichste Person der Welt ist, ist ein regelmäßiger Urlauber auf Superyachten, hat aber bisher keine eigene Yacht besessen, sondern zieht es vor, sie für Sommertörns im Mittelmeer zu mieten.

Sein neues Schiff, das 2024 in See stechen soll, wird sich nicht mit einigen der größten Kreuzfahrtschiffe messen können, wie z. B. der 163 Meter langen Eclipse, die von Roman Abramovich, dem Oligarchen und Besitzer des Chelsea Football Club, in Auftrag gegeben wurde. Aber der Wasserstoffantrieb ist ein Signal für Gates’ Überzeugung, dass Investitionen in neue, saubere Technologien der beste Weg sind, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Die Entwürfe für Aqua umfassen zwei vakuumversiegelte 28-Tonnen-Tanks zur Speicherung von flüssigem Wasserstoff bei -252C. Der Treibstoff wird Strom für die beiden 1-Megawatt-Motoren und für die Passagiere über Brennstoffzellen erzeugen, die Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft kombinieren und nur Strom und Wasser abgeben. Sinot behauptet, das System biete eine Höchstgeschwindigkeit von 17 Knoten, eine Reisegeschwindigkeit von 10 bis 12 Knoten und eine Reichweite von 3.750 Seemeilen, mehr als genug, um den Atlantik zu überqueren.

Die Yacht ist das jüngste Zeichen für Gates’ langjähriges Interesse an alternativen Kraftstoffen. Er ist Investor von Heliogen, einem kalifornischen Start-up-Unternehmen, das mit intelligenter Software Spiegel steuert und die Sonnenstrahlen bündelt, um extreme Hitze zu erzeugen. Es zielt darauf ab, sauberes Wasserstoffgas durch Spaltung von Wassermolekülen zu erzeugen, ohne fossile Brennstoffe zu verwenden.

Der meiste Wasserstoff wird derzeit durch Prozesse erzeugt, bei denen Kohlendioxid entsteht. Es ist möglich, aber viel teurer, Strom aus erneuerbaren Quellen zu verwenden.

Gates, der sich verpflichtet hat, den größten Teil seines geschätzten Vermögens von 118 Milliarden Dollar (92 Milliarden Pfund) über die Gates Foundation für gute Zwecke zu spenden, hat argumentiert, dass Investitionen in neue Energiesysteme ein besserer Weg sind, um den Kohlenstoffausstoß zu senken, als Investoren zu zwingen, sich aus Ölfirmen zurückzuziehen, wenn die Wirtschaft immer noch bis zu einem gewissen Grad auf fossile Brennstoffe angewiesen ist.

Letztes Jahr sagte er: “Wir können auf den Fortschritten aufbauen, die wir beim Einsatz aktueller Technologien wie den erneuerbaren Energien gemacht haben, die helfen werden, den Übergang von fossilen Brennstoffen zu einer Zukunft mit zuverlässiger und erschwinglicher kohlenstofffreier Elektrizität zu beschleunigen. Wir brauchen große Durchbrüche bei Technologien, die es uns ermöglichen, das Stromnetz auch an windstillen Tagen, bei bewölktem Wetter und in der Nacht mit sauberer Energie zu versorgen.”

Trotz Gates’ Enthusiasmus für Wasserstoff-Energie, sagten Quellen aus dem Schiffsbau, dass die Pläne für seine Superyacht ein Diesel-Backup beinhalten, aufgrund der Knappheit von Wasserstoff-Tankstellen. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt Pläne für die Einrichtung von Anlagen im Heimathafen der Superyacht beinhaltet.

Die Pläne des Milliardärs für die Unterbringung des Schiffes sind unklar, aber in den Marketingmaterialien für die Aqua schlagen die Designer ein Panzerglasfenster vor, durch das man die Flüssigwasserstofftanks sehen kann, sowie ein Fitnessstudio mit einer massiven, fitnessraumbreiten Luke, die sich öffnet, um die Meeresoberfläche auf Wasserspiegelhöhe zu enthüllen, wodurch der Eindruck entsteht, dass man auf einer Insel im Meer trainiert und entspannt”.

Das Konzept beinhaltet einen “spektakulären, extrem geräumigen” Eignerpavillon, der die vordere Hälfte des Oberdecks einnimmt und “eine Fülle von Privatsphäre” bietet. Währenddessen sind die VIP-Kabine und andere Staatsräume auf Offenheit, Luxus und Komfort ausgerichtet und bieten ein maximales Gefühl von Freiheit in einer hochdetaillierten, minimalistischen Umgebung im japanischen Strandstil”, so Sinot.

Die Gates Foundation und Gates Ventures, Gates’ Investmentvehikel, lehnten eine Stellungnahme ab.