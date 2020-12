Bill Gates‘ milliardenschwere Bestechung der Wissenschaft, Impfstoffindustrie, Big Pharma, WHO, Fauci und der Great Reset des WEF

Von Gary G. Kohls, MD

Vielen Dank an Dr. Betty Martini für die große Tabelle unten, die nur einen Teil des unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Einfluss von Bill Gates auf die globale Impfagenda, zahllose Regierungsbehörden, akademische Institutionen und Big Pharma in den letzten Jahrzehnten illustriert. Dr. Martini ist eine der kenntnisreichsten Wissenschaftlerinnen der Welt, die die gefährlichen Toxizitäten von Aspartam versteht, jenem allgegenwärtigen künstlichen Süßstoff (Diät-Cola u.a.), der eine Vielzahl von toxischen Nebenwirkungen hat. Dr. Martini ist auch eine verlässliche Informationsquelle bezüglich der Pseudowissenschaft, die sich um die soziopathischen großen Impfstoffkonzerne dreht, die mit den verschiedenen zutiefst fehlerhaften, experimentellen, gentechnisch veränderten Covid-Impfstoffen, die von der FDA nicht wirklich zugelassen wurden, garantiert ein Vermögen machen werden – sie haben nur eine Notfallzulassung (EUA) von dieser stark kompromittierten staatlichen Regulierungsbehörde erhalten, die einen großen Teil ihres Jahreseinkommens von den großen Pharmakonzernen erhält! Die Website von Dr. Martini finden Sie unter: www.mpwhi.com.

Einige mögen sich fragen, warum wir es den Fauci-Gates-NWO-Virus nennen:

Übersetzung des obigen Artikels: „Amerika wurde vorgeführt! Das chinesische Biolabor in Wuhan gehört GlaxoSmithKline, die (zufällig!) Pfizer besitzen (der Konzern, der den Impfstoff gegen das Virus produziert), das (zufällig!) im Biolabor in Wuhan begann, das (zufällig!) von Dr. Fauci finanziert wurde, der (zufällig!) den Impfstoff propagiert. GlaxoSmithKline wird (zufällig!) vom Finanzkonzern BlackRock gemanaged, der (zufällig!) die Finanzen der Open Society Foundation (Soros Foundation) managed, die (zufällig!) der französischen AXA dient! Zufällig besitzt Soros die deutsche Firma Winterthur, die (zufällig!) das chinesische Labor in Wuhan errichtete und vom deutschen Versicherer Allianz gekauft wurde, der (zufällig!) ein Teilhaber von BlackRock ist, die wiederrum (zufällig!) die Zentralbanken kontrollieren und ungefähr ein Drittel des globalen Investmentkapitals. BlackRock ist außerdem (zufällig!) ein großer Teilhaber von Microsoft, eines Unternehmens, das Bill Gates gehört, der (zufällig!) ein Teilhaber von Pfizer ist (die den Wunderimpfstoff verkaufen) und (zufällig!) der größte Sponsor der WHO!

Dr. Kohls ist ein pensionierter Arzt aus Duluth, MN, USA. In dem Jahrzehnt vor seiner Pensionierung praktizierte er das, was man am besten als „ganzheitliche (nicht-medikamentöse) und präventive psychische Gesundheitsfürsorge“ beschreiben könnte. Seit seiner Pensionierung schreibt er eine wöchentliche Kolumne für den Duluth Reader, eine alternative Wochenzeitschrift. Seine Kolumnen befassen sich meist mit den Gefahren des amerikanischen Imperialismus, des freundlichen Faschismus, des Korporatismus, des Militarismus, des Rassismus und den Gefahren von Big Pharma, der Psychiatrie, der Überimpfung von Kindern und anderen Bewegungen, die die amerikanische Demokratie, die Zivilisation, die Gesundheit und Langlebigkeit und die Zukunft des Planeten bedrohen. Viele seiner Kolumnen sind bei Duluthreader.com, Globalresearch.ca oder bei Transcend.org archiviert.