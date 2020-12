Bill Gates kann nicht verstehen warum Covid-Fälle in Afrika immer noch niedrig sind

„Wir haben noch nicht genug Daten, um zu verstehen, warum die Zahlen nicht so hoch sind, wie ich befürchtet habe“

Bill Gates, einer der Co-Vorsitzenden der Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), sagt, dass die Welt immer noch nicht genug Daten hat, um zu verstehen, warum die COVID-19 Zahlen in Afrika nicht so hoch waren wie vorhergesagt.

Der amerikanische Philanthrop, der stark in die Gesundheitsversorgung in Afrika investiert, sagte, er sei jedoch froh, dass er mit den COVID-19-Raten in Afrika falsch gelegen habe.

„Eine Sache, über die ich froh bin, falsch gelegen zu haben – zumindest hoffe ich, dass ich falsch lag – ist meine Befürchtung, dass COVID-19 in einkommensschwachen Ländern grassieren würde“, schrieb er in seiner Notiz zum Jahresende.

„Bislang war das nicht der Fall. In den meisten afrikanischen Ländern südlich der Sahara zum Beispiel sind die Fall- und Sterberaten nach wie vor viel niedriger als in den USA oder Europa und auf dem Niveau von Neuseeland, das so viel Aufmerksamkeit für seinen Umgang mit dem Virus erhalten hat.“

„Das am stärksten betroffene Land auf dem Kontinent ist Südafrika – aber selbst dort ist die Fallrate um 40 Prozent niedriger als in den USA, und die Todesrate ist fast 50 Prozent niedriger.“

Laut Gates sind „mehr als 1,6 Millionen Menschen an der COVID-19-Pandemie gestorben, mit mehr als 75 Millionen Fällen und zweistelligen Billionen Dollar an wirtschaftlichen Schäden“.

Die USA sind das am stärksten betroffene Land der Welt – während Südafrika, die am stärksten industrialisierte Nation des Kontinents, die am stärksten betroffene in Afrika ist.

Bill Gates hatte Anfang 2020 davor gewarnt, dass Afrika am stärksten von COVID-19 betroffen sein könnte. Er erklärte auf einer Konferenz, dass das Virus die Gesundheitssysteme auf dem ärmsten Kontinent der Welt überfordern würde.

Melinda Gates, ebenfalls Co-Vorsitzende der BMGF, sagte, dass die Entwicklungsländer am stärksten betroffen sein werden. Sie fügte hinzu, dass sie in afrikanischen Ländern Leichen auf der Straße herumliegen sieht.

Aber das war nicht der Fall – und die Welt versteht nicht, warum.

Bill Gates sagte: „Wir haben noch nicht genug Daten, um zu verstehen, warum die Zahlen nicht so hoch sind, wie ich befürchtet habe“ – nannte aber wahrscheinliche Gründe, warum Afrika nicht so stark betroffen war wie erwartet.

„Es hat geholfen, dass sich einige Länder früh abgeschottet haben. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Bevölkerung in Afrika im Vergleich zum Rest der Welt jung ist, und junge Menschen sind weniger anfällig für das Virus.

„Ein weiterer Grund könnte sein, dass die große Landbevölkerung viel Zeit im Freien verbringt, wo es schwieriger ist, das Virus zu verbreiten. Es ist auch möglich – obwohl ich hoffe, dass dies nicht der Fall ist -, dass die wahren Zahlen höher sind, als sie aussehen, weil Lücken in den Gesundheitssystemen der armen Länder es schwierig machen, die Krankheit genau zu überwachen.“

Gates sagte, eine seiner berechtigten Befürchtungen sei, dass „COVID-19 einen Ripple-Effekt mit anderen Krankheiten hat. Letzten Monat war ich überrascht zu erfahren, dass es nur die 31. häufigste Todesursache in Afrika war. Im Vergleich dazu war es weltweit die Nummer vier und in Amerika die Nummer eins.“

„Warum rangiert es in Afrika so weit unten? Es liegt nicht nur an der relativ geringen Inzidenz von COVID-19 dort. Es liegt auch daran, dass die Konzentration des Gesundheitspersonals auf das Coronavirus die Bemühungen zur Erkennung und Behandlung von HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose und anderen Krankheiten unterbrochen hat. Infolgedessen blieb COVID-19 auf der Liste der Gesundheitsbedrohungen weit unten, aber andere Probleme kehrten mit voller Wucht zurück.

„Ein weiterer Grund ist, dass die Patienten aus Angst vor einer Ansteckung weniger in die Kliniken gehen – und das bedeutet, dass schwerere Erkrankungen nicht diagnostiziert werden. In Indien zum Beispiel ist die Diagnoserate für Tuberkulose um etwa ein Drittel gesunken. Je mehr Fälle unerkannt bleiben, desto mehr Menschen sterben wahrscheinlich an der Krankheit.

„Das ist ein weiterer Grund, warum es das Ziel der Welt sein sollte, sicherzustellen, dass lebensrettende Hilfsmittel jedes Land erreichen – und für jedes Land praktikabel sind, nicht nur für reiche Länder.“

Gates sagte, 2020 sei ein Jahr der wissenschaftlichen Fortschritte und Misserfolge gewesen, „aber es gibt gute Nachrichten, die 2021 kommen.“