Big Tech und Big Pharma fusionieren: Oracle übernimmt die Welt der Impfstoffdaten

Während die Pandemie-Gegenmaßnahmen die Mittelschicht und die Bürgerrechte auslöschen, kassieren die milliardenschweren Raubritter des Silicon Valley den globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch und den Aufstieg des Überwachungsstaats.

Jetzt hat einer dieser Tech-Titanen – ein Mann mit tiefen Verbindungen zur U.S. Central Intelligence Agency (CIA) – den goldenen Ring für sich beansprucht: den Schlüsselvertrag zur Verwaltung aller persönlichen, Gesundheits- und Finanzdaten, die es der Regierung und der Industrie erlauben werden, uns auf Linie zu halten, während sie ihre Neue Weltordnung aufbauen.

Oracle-CEO Larry Ellison wird die riesigen Datensätze kuratieren, die unsere medizinischen, finanziellen und persönlichen Informationen beherbergen, die es Big Brother ermöglichen, unsere Bewegungen, unsere Einkäufe, unsere Vorlieben und unsere Schwachstellen zu verfolgen und diese Informationen zu nutzen, um die Zivilbevölkerung zu kontrollieren, Dissens zu unterdrücken und Ungehorsam zu bestrafen.

Ellison, dessen geschätztes Nettovermögen von $87,7 Milliarden ihn zur siebtreichsten Person der Welt macht, hat gerade einen lang ersehnten Meilenstein erreicht. Am 15. Dezember gab Oracle, die Tech-Firma, die Ellison 1977 mit Hilfe der CIA gründete, eine Pressemitteilung heraus, in der sie ankündigte, dass sie „als zentraler Datenspeicher der CDC [U.S. Centers for Disease Control and Prevention] für alle Impfdaten in den USA dienen wird. Dieses ’nationale Clearing-House‘ System wird Daten von allen U.S.-Gerichtsbarkeiten erhalten, die Impfungen verabreichen.“

Fast 20 Jahre nachdem Ellison nach dem 9/11-Terroranschlag der Regierung einen Vorschlag für eine nationale Sicherheitsdatenbank unterbreitete, „die alles sammelt, was möglich ist, um jemanden zu identifizieren“, scheint der Mogul endlich auf Wolke sieben zu sitzen.

Oracles National Electronic Health Records Cloud geht auf die Anfänge der COVID-19-Pandemie zurück. Im März 2020, ein paar Wochen nachdem er Präsident Trump sein Anwesen in der Nähe von Palm Springs für eine $100.000-pro-Teller-Golf-Spendenaktion zur Verfügung gestellt hatte, rief Ellison im Weißen Haus an. Laut einer Forbes-Titelgeschichte über Ellison „fragte er Trump, ob ein Clearinghouse für Echtzeitdaten über Behandlungseffektivität und -ergebnisse existiere.“

Innerhalb einer Woche, nachdem der Präsident fragte, „wie viel?" und Ellison sagte, „kostenlos", hatte der Tech-Titan ein Team von Oracle-Ingenieuren zusammengebracht, „um eine Datenbank und eine Website zur Registrierung von Coronavirus-Fällen aufzubauen" und mit den National Institutes of Health (NIH), der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und anderen Behörden zusammenzuarbeiten.

Die erste öffentliche Anerkennung des Fortschritts von Oracle kam am 3. Juli 2020, als das National Institute for Allergies and Infectious Diseases (NIAID) der NIH unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci das COVID-19 Prevention Trials Network (COVPN) ins Leben rief, mit dem Ziel, Tausende von Freiwilligen in groß angelegte Studien für eine Reihe von Prüfimpfstoffen und monoklonalen Antikörpern einzuschreiben.

Fauci erreichte dies durch den Zusammenschluss von vier bestehenden Netzwerken, die sich alle mit der Erforschung von HIV/AIDS befassten und dies auch weiterhin tun werden. „Es wird erwartet, dass das Netzwerk mehr als 100 klinische Studienstandorte in den Vereinigten Staaten und international betreibt", heißt es in der Pressemitteilung des NIAID, in der es auch heißt: „Die COVPN-Website verfügt über eine maßgeschneiderte Datenerfassungsplattform, die Oracle (Redwood Shores, CA) gebaut und gespendet hat, um potenzielle Studienteilnehmer sicher zu identifizieren."

Im August schlug ein vom Johns Hopkins Center for Health Security veröffentlichtes Papier vor, dass die von der CDC und der FDA verwalteten „passiven Meldesysteme“ überarbeitet werden sollten, um „ein von der CDC geleitetes aktives Sicherheitsüberwachungssystem zu schmieden, das alle [COVID-19]-Impfstoffempfänger überwacht – vielleicht per Kurznachrichtendienst oder andere elektronische Mechanismen“.

Im September erzählte der Direktor der Operation Warp Speed, Moncef Slaoui, der Zeitschrift Science: „Wir arbeiten sehr hart an einem sehr aktiven Pharmakovigilanzsystem, um sicherzustellen, dass wir, wenn die Impfstoffe eingeführt werden, auf jeden Fall weiterhin ihre Sicherheit bewerten.

Im Oktober sagte Slaoui gegenüber der New York Times: „Die FDA schlägt vor, dass mindestens 50 % der Personen in der Studienpopulation eine mindestens zweimonatige Nachbeobachtung zur Sicherheit haben, bevor die Impfstoffe zugelassen werden. Und zweitens arbeiten wir wirklich hart mit der FDA und der CDC zusammen, um sicherzustellen, dass wir ein sehr aktives Pharmakovigilanz-Überwachungssystem haben, das es uns ermöglicht, die Sicherheit der Impfstoffe weiterhin zu bewerten, während sie in der Hochrisikopopulation eingesetzt werden.“

Und das Wall Street Journal berichtete in einem Profil von Slaoui, dass er gesagt hat, dass „Tracking-Systeme ‚unglaublich präzise‘ sein müssen, um sicherzustellen, dass die Patienten jeweils zwei Dosen desselben Impfstoffs erhalten und um sie auf unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen zu überwachen. Operation Warp Speed hat das Medizinvertriebsunternehmen McKesson und die Cloud-Betreiber Google und Oracle ausgewählt, um Impfstoffdaten zu sammeln und zu verfolgen.“

Dies war das erste Mal, dass die Rolle von Oracle bei der Operation Warp Speed bekannt wurde.

Die lukrativen Regierungsvereinbarungen des Oracle-Vorsitzenden Ellison gehen auf die Anfänge des Datensoftware-Pioniers zurück. 1975, damals in seinen frühen Dreißigern, arbeitete Ellison an einem Projekt für die Elektronikfirma Ampex in der Bay Area und baute ein großes Terabit-Speicher-System für die CIA.

Ellison verriet 2014, dass die CIA nicht nur zwei Jahre später der erste Kunde seiner Firma für eine „relationale Datenbank“ wurde, sondern dass er den Namen von einem CIA-Projekt namens Oracle übernahm. „Die Nachricht über unsere heiße kleine Datenbank sprach sich in der Geheimdienstgemeinschaft ziemlich schnell herum“, wird Ellison in dem 2003 erschienenen Buch „Softwar“ zitiert. „In etwas mehr als sechs Monaten hatten wir mehrere Aufträge gewonnen – von der CIA, dem Navy Intelligence, dem Air Force Intelligence und der NSA [National Security Agency].“

Um die Jahrtausendwende hatte sich Oracle gegen die Konkurrenz von IBM und Microsoft durchgesetzt und die finanzielle Spitze des Datenbankmanagements erreicht. Zwei Tage nach 9/11 traf sich Ellison mit NSA-Direktor Michael Hayden, um über sein vorgeschlagenes Datenüberwachungssystem zu sprechen. Dann ging er zu dem Justizminister John Ashcroft, um eine Idee für eine nationale Identifikationskarte zu besprechen.

Indem er einen Meinungsartikel für das Wall Street Journal (18. Oktober 2001) schrieb, erinnerte Ellison die Leser daran, daß die Regierung schon Tausende von Datenbanken unterhielt, um den Überblick über die Menschen zu behalten, sowie IDs wie Sozialversicherungskarten und Führerscheine auszustellen. Ellison schrieb:

Das Einzige, was wir tun könnten, um Terroristen das Leben schwerer zu machen, wäre sicherzustellen, dass alle Informationen in unzähligen Regierungsdatenbanken in eine einzige nationale Datei integriert werden. Meine Firma … hat bereits angeboten, die notwendige Software kostenlos zur Verfügung zu stellen … Es ist wichtig, dass diese Spenden ohne Bedingungen gemacht werden. Die Datenbank würde allein von der Regierung gepflegt und betrieben werden, ohne dass Unternehmen davon profitieren könnten … Die gute Nachricht ist, dass eine nationale Datenbank in Kombination mit Biometrie, Daumenabdrücken, Handabdrücken, Iris-Scans oder anderen neuen Technologien falsche Identitäten aufdecken könnte … Wir müssen unsere Freiheiten nicht für unser Leben eintauschen.

In einem Folgeartikel für die New York Times im Januar 2002 dachte Ellison, dass dies in ein paar Monaten erreicht werden könnte, weil es „technisch einfach sei. Alles, was wir tun müssen, ist, Informationen von den Hunderten von separaten Strafverfolgungsdatenbanken in eine einzige Datenbank zu kopieren.“

Im April 2002 war Ellison, zusammen mit Ashcroft, ein benannter Empfänger eines jährlichen „Big Brother Award“, der von Privacy International an die berüchtigtsten Individuen verliehen wurde, die das meiste getan hatten, um solche Freiheiten zu bedrohen.

Bis 2003, als der Patriot Act eine Explosion in Überwachung und Data Mining brachte, machte die Bundesregierung ungefähr ein Viertel von Oracles Milliardeneinnahmen aus.

„Die Information über Ihre Banken, Ihre Girokonten, Ihr Sparguthaben ist in einer Oracle-Datenbank gespeichert“, wurde Ellison in dem 2004 erschienenen Buch „The Naked Crowd“ zitiert. „Ihre Fluglinienreservierung ist in einer Oracle-Datenbank gespeichert. Welche Bücher Sie bei Amazon gekauft haben, ist in einer Oracle-Datenbank gespeichert. Ihr Profil bei Yahoo! ist in einer Oracle-Datenbank gespeichert … Die Privatsphäre ist bereits verschwunden.“

Im selben Jahr verklagte Ashcroft – Pate des Patriot Acts – Oracle, um die Übernahme eines milliardenschweren Geheimdienstauftrags zu verhindern. Aber nachdem Ashcroft aus der zweiten Bush-Regierung zurückgetreten war, gründete er eine Lobbying-Firma, die Oracle dann 2005 einstellte, so dass The Ashcroft Group richtig durchstarten konnte. Mit der Hilfe der Gruppe erwarb Oracle den Vertrag.

Ein Programm, das nicht lange Bestand hatte, hieß Total Information Awareness (TIA) und wurde von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagons überwacht, die später einer der Hauptgeldgeber des COVID-19-Impfstoffentwicklers Moderna und anderer von Fauci bevorzugter Unternehmen werden sollte.

DARPA hatte TIA einige Jahre zuvor konzipiert. Zusätzlich zu dem, was Ellison spezifizierte, wollte TIA die medizinischen Aufzeichnungen der Amerikaner sammeln, Medikamentenverschreibungen und sogar DNA, und behauptete, daß die ganze Bevölkerung Überwachung brauchte, um nicht nur zukünftige terroristische Angriffe zu verhindern, sondern auch Bioterrorismus und sogar natürlich auftretende Krankheitsausbrüche.

Die Finanz-, Reise- und Medienkonsumgewohnheiten der Bürger würden ebenfalls in einer „öffentlich-privaten Partnerschaft“ mit der NSA, der CIA, dem Privatsektor und der Wissenschaft verwaltet. In einem spiegelbildlichen Szenario zu dem, das jetzt die Pandemie umgibt, könnte der „unsichtbare Feind“ besiegt werden.

Aber die Gegenreaktion kam schnell. Die ACLU nannte TIA „das, was einem echten ‚Big Brother‘-Programm am nächsten kommt, das in den Vereinigten Staaten jemals ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Es basiert auf der Vision, so viele Informationen wie möglich über so viele Menschen wie möglich in einer ‚ultra-großen‘ Datenbank zusammenzufassen.“

Ein Jahr nach seiner Gründung durch die DARPA wurde TIA im Januar 2003 vom Kongress eingestellt.

Aber TIA ist nie wirklich verschwunden. Verschiedene seiner Programme endeten in einem Netz von militärischen und geheimdienstlichen Programmen aufgeteilt.

Im Jahr 2013 sagte Ellison zu CBS News, dass das inländische Spionageprogramm der NSA „wesentlich“ sei. Eine Drehtür zwischen Oracle und der CIA, die mit Ellison selbst begann, ging weiter bis zu Leon Panetta, CIA-Direktor und dann Verteidigungsminister unter Obama, der 2015 dem Vorstand von Oracle beitrat.

Oracle Labs, der Forschungsarm, investierte in eine Partnerschaft mit der DARPA, um „eine Vision für einen ‚Makrochip‘, einen optisch vernetzten Supercomputer, zu entwickeln.“

Als die FDA Ende 2020 auf die Zulassung der Impfstoffe von Pfizer und Moderna für den Notbetrieb zusteuerte, eskalierten gleichzeitig die Verbindungen zwischen der CIA und den Big-Tech-Unternehmen. Ein früherer Agenturvertrag war 2013 an Amazon gegangen, aber am 20. November wurde berichtet, dass die CIA „ihren lang erwarteten Commercial Cloud Enterprise, oder C2E, Vertrag an fünf Unternehmen vergeben hat – Amazon Web Services, Microsoft, Google, Oracle und IBM.“ Diese Unternehmen „werden sich um spezifische Aufträge bewerben, die von der CIA im Namen der CIA und der 16 anderen Agenturen, die die Geheimdienstgemeinschaft bilden, erteilt werden.“ Im Moment ist „Microsoft der Konkurrent, der am nächsten dran ist, die Genehmigung zum Hosten von streng geheimen Daten zu erhalten.“

Beschaffungsdokumente, die von der CIA im Jahr 2019 herausgegeben wurden, zeigten, dass der erwartete Wert des C2E-Vertrages über die nächsten anderthalb Jahrzehnte einen zweistelligen Milliardenbetrag erreichen könnte.

Mitte Dezember gab Oracle dann eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß: „Durch die Zusammenarbeit mit der CDC und dem US-Verteidigungsministerium während der Pandemie war Oracle in der Lage, die Fähigkeiten der Public Health Management Applications Suite zu erweitern, um die landesweite Verteilung zu verwalten und Patientendaten rund um COVID-19-Impfstoffe und -Behandlungen zu sammeln.“

Es war ein produktives und letztlich sehr profitables Jahr für Ellison und Oracle gewesen. Ebenfalls Mitte Dezember gab Ellison bekannt, dass sein Unternehmen das Silicon Valley verlässt und einen neuen Hauptsitz in Austin, Texas, bezieht, während er selbst auf die hawaiianische Insel Lanai zieht, die ihm gehört. Ellison war 2014 als CEO von Oracle zurückgetreten, blieb aber als Chief Technical Officer im Amt. Zu Beginn der Pandemie, am 23. März, waren seine Aktien des Unternehmens (er besaß 35 Prozent davon) um 11 Prozent gefallen. Aber kurz vor dem Abschluss des Regierungsdeals, der alle Impfstoffdaten sammelt, stieg sein Vermögen in einer einzigen Woche um 2,5 Milliarden Dollar, was Ellisons Nettovermögen auf geschätzte 81,5 Milliarden Dollar brachte.

Dies geschah trotz einer Verzögerung bei seinem anstehenden Kauf der globalen Social Media Plattform TikTok, „eine App für Teenager, gefüllt mit albernen Tanz- und Lippensynchronisationsvideos“, wie das Wall Street Journal es beschrieb – aber eine höchst lukrative und kontroverse.

Im letzten Frühjahr, etwa zu der Zeit, als er anfing, COVID-19 als „China-Virus“ zu bezeichnen, hatte Präsident Trump die chinesische Muttergesellschaft von TikTok, Bytedance, angewiesen, entweder ihr amerikanisches Unternehmen zu verkaufen oder in den USA verboten zu werden, weil die gesammelten Daten irgendwie die nationale Sicherheit bedrohten. Plötzlich verhandelten Microsoft, Twitter und Oracle Berichten zufolge mit dem chinesischen Milliardär und Unternehmer Zhang Yming über Gebote.

Ein Aspekt von TikTok, der Ellison zweifelsohne interessiert hätte, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der App, um Menschen auf der Grundlage ihrer Lesegewohnheiten Nachrichten zuzuspielen. „Angetrieben von Algorithmen, die ihren Video-Feed süchtig machen können“, hatte sich TikTok zu einer globalen Sensation entwickelt, die weltweit mehr als 2 Milliarden Mal heruntergeladen wurde und eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar hat. Mehr als ein Jahr lang, so eine Analyse des Wall Street Journal, „verfolgte die App die Nutzer mit einer von Google verbotenen Taktik, die es ihr ermöglichte, eindeutige Identifikatoren von Millionen von Mobilgeräten zu sammeln, ohne dass die Nutzer sich dagegen entscheiden konnten.“ Während TikTok sagte, es habe die Praxis gestoppt und „versprochen, eine Firewall zwischen China und den Nutzern in Übersee zu errichten“, war das offenbar der Grund, warum Trump so besorgt über den möglichen Zugriff der chinesischen Regierung auf die amerikanischen Nutzerdaten von TikTok war.

Im September 2020 gab Oracle bekannt, dass es sich mit TikTok auf eine 12,5-prozentige Beteiligung an dem US-Unternehmen geeinigt hat und gleichzeitig Cloud-Services und Sicherheit für die App bereitstellt. Walmart kaufte weitere 7,5 Prozent, und Trump erklärte den Sieg für das neue TikTok Global, das wahrscheinlich an die Börse gehen wird, sobald sich der Staub gelegt hat und die Verkäufe von den USA und China genehmigt wurden.

„Oracle hofft, den TikTok-Deal als ein weiteres Modell zu nutzen, um in Zukunft anderen Unternehmen Sicherheits- und Cloud-Dienste anzubieten“, berichtete CNBC im September. Oder, wie weniger als zwei Monate später geschehen, für die Bundesregierung.

Könnte es einen Hintergedanken hinter Oracles Sprung in die sozialen Medien für Kinder gegeben haben? Ende August veröffentlichte das Journal of Adolescent Health einen Artikel mit der Überschrift „Tik Tok and Its Role in Covid-19 Information Propagation“. Die NIH-Website druckte ihn im November nach. In Anbetracht der Tatsache, dass die Pandemie im Frühjahr zur fast vollständigen plötzlichen Schließung von US-Bildungseinrichtungen geführt hatte, „ist die bildungsferne Bildschirmzeit unter Jugendlichen stark angestiegen“ und „soziale Medien haben eine große Rolle bei der Resozialisierung von Jugendlichen in einer pandemischen Gesellschaft gespielt … Angesichts der Fähigkeit sozialer Medien, faktisch ungenaue medizinische Informationen mit einer alarmierenden Rate zu verbreiten“, und angesichts der mehr als 45,6 Millionen aktiven Nutzer von TikTok in den USA, beschlossen die Autoren der Studie, die 100 beliebtesten Videos zu analysieren, die mit den Hashtags COVID-19 und Coronavirus versehen waren.

Diese hatten bis zu 93,1 Milliarden Aufrufe erreicht, „was die immense Fähigkeit der Plattform zeigt, zum Teilen zu ermutigen.“ Nur eine Handvoll schien irreführende Informationen geliefert zu haben, während „Videos von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen nur wenige waren … [aber] oft unter den am meisten ‚geliketen‘ und geteilten. Die Verteilung deutet darauf hin, dass die Nachfrage auf TikTok nach mehr gesundheitsbezogenen Stimmen derzeit das Angebot übersteigt. TikTok hat sich als praktikables Mittel für Ärzte erwiesen, um eine breite und vielfältige jugendliche Zielgruppe über COVID-19 aufzuklären und Mythen zu zerstreuen“, heißt es in dem Artikel.

Einige in der Gemeinschaft der öffentlichen Gesundheit nahmen davon Notiz. „Eine wachsende Anzahl von Wissenschaftlern und Ärzten machen virale Videos auf TikTok, um Informationen über COVID-19-Impfstoffe zu liefern“, berichtete Scripps am 1. Januar. Die Gruppe nannte sich Team Halo, mit dem Ziel, „zu versuchen, das Zögern zu reduzieren.“

Einer der „Dutzenden von Gesundheitsexperten aus der ganzen Welt“, der Direktor des Harvard Immunology Graduate Program, Dr. Shiv Pillai, ging ausführlich auf den Botenstoff mRNA ein, der bei der Entwicklung der Impfstoffe von Pfizer und Moderna verwendet wurde, und erklärte, „warum er sicher und wirksam ist, aber auch die Nebenwirkungen, die einfach zu erkennen wären.“ Pillaj benutzte Poesie, um seine Botschaft zu vermitteln: „Der Impfstoff wird unser Leben verändern. Sich impfen zu lassen, heißt, klug zu sein. Damit das Virus ins Gras beißt, sollten wir alle unseren Teil dazu beitragen.“

In anderen Videos spricht Pillai laut Scripps über ein Kind, das er als Assistenzarzt behandelt hat. Der Junge starb durch seine Hände an Tetanus, weil er nicht geimpft war.