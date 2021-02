Bidens “Überprüfung” der US-Waffenverkäufe an Saudia & UAE ist ein Schwindel

Während die Biden-Administration beschlossen hat, den Verkauf von Waffen und F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien und die VAE zu “überprüfen”, ist die vorgeschlagene “Überprüfung” kaum ein Hinweis auf eine Änderung der US-Politik gegenüber ihren traditionellen Verbündeten am Golf. Eine Änderung der US-Politik gegenüber dem Golf kann nicht allein auf der Grundlage eines Stopps der Waffenverkäufe erfolgen; sie kann nur geschehen, wenn sich die Kerninteressen der USA in der Region ändern, zu denen neben einer ganzen Reihe anderer Fragen eine vollständige Normalisierung mit dem Iran und eine Lösung der palästinensischen Fragen zum Vorteil des palästinensischen Volkes gehören. Wie es aussieht, hat die Ankunft von Joe Biden nicht automatisch zu irgendetwas davon geführt, noch hat die neue Administration eine magische Formel, um die konfliktträchtige geopolitische Landschaft des Nahen Ostens über Nacht zu korrigieren und die wesentlichen Gründe für diese Staaten, hochentwickelte Waffensysteme zu erwerben, zu beseitigen. Es ist daher politisch falsch, die laufende “Überprüfung” als Prolog zu einem großen strategischen Wandel zu lesen, den die neue US-Regierung herbeiführen wird.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Regierung Joe Biden an einer Wiederbelebung des Iran-Atomabkommens interessiert ist. Mit dem Stopp der Verkäufe scheint die Biden-Administration mehr als nur zwei Länder am Golf im Visier zu haben. Während der Stopp eine Botschaft an den Iran sendet, spricht er auch zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien über die Wichtigkeit, ihre Iran-Politik mit der der USA in Einklang zu bringen, wenn auch nur vorübergehend, um eine Wiederbelebung des Abkommens zu ermöglichen. Die Biden-Administration versucht nur, ihre “Ernsthaftigkeit” gegenüber dem Iran zu demonstrieren und das Erbe der Spannungen der Trump-Ära zurückzusetzen. Bei der “Überprüfung” geht es also mehr um den Iran als um die VAE und Saudia.

Die VAE haben dies, wie ihr Botschafter in den USA sagte, bereits vorausgesehen. Sie haben die neue Regierung nicht kritisiert, weil, wie das US-Außenministerium schnell bestätigte, die Überprüfung nicht mehr ist als “eine routinemäßige Verwaltungsmaßnahme, die für die meisten Übergänge typisch ist, und die das Engagement der Regierung für Transparenz und gute Regierungsführung zeigt, sowie die Sicherstellung, dass die US-Waffenverkäufe unseren strategischen Zielen entsprechen, stärkere, interoperable und fähigere Sicherheitspartner aufzubauen.”

“Routinemäßige Maßnahmen der Administration” unterscheiden sich grundlegend von einer bevorstehenden strategischen Veränderung; denn die Sicherheitsbeziehungen zwischen den USA und den Golfstaaten bleiben unverändert. Tatsächlich hat die Biden-Administration bereits ihr Engagement gegenüber den Saudis bekräftigt. Nach dem jüngsten Anschlag in Riad bekräftigte das US-Außenministerium: “Während wir daran arbeiten, die Spannungen in der Region durch prinzipientreue Diplomatie zu deeskalieren, einschließlich der Beendigung des Krieges im Jemen, werden wir auch unserem Partner Saudi-Arabien helfen, sich gegen Angriffe auf sein Territorium zu verteidigen und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die versuchen, die Stabilität zu untergraben.”

Auch der neue US-Außenminister sagte wenige Stunden nach der Ankündigung der “Überprüfung”, dass die USA ihre Haltung zu den Abraham-Abkommen nicht ändern würden. So wie es aussieht, war die Vereinbarung über den Verkauf von F-35 ein Teil des Deals, der letztendlich zu den Abkommen führte.

Um Blinken zu zitieren: “Wir versuchen auch sicherzustellen, dass wir ein vollständiges Verständnis aller Verpflichtungen haben, die bei der Sicherung dieser Abkommen [des Abraham-Abkommens] eingegangen wurden, und das ist etwas, das wir uns gerade ansehen. Wenn es um Waffenverkäufe geht, ist es zu Beginn einer Amtszeit üblich, alle anstehenden Verkäufe zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das, was in Betracht gezogen wird, unsere strategischen Ziele und unsere Außenpolitik fördert. Also das ist – das ist es, was wir im Moment tun.”

Das Pentagon bestätigte auch, dass der Schritt “vorübergehend” sei, und der neue Pentagon-Chef, der eine lange Geschichte guter Beziehungen zu den Verbündeten am Golf hat, sagte dem Senatsausschuss für Streitkräfte, dass das Verteidigungsministerium die Gespräche mit seinen regionalen Partnern im Nahen Osten fortsetzen werde, um die Fähigkeiten zu bestimmen, die zur Abschreckung des Irans und zur Unterstützung der regionalen Stabilität erforderlich sind.

Bisher hat kein US-Offizieller etwas darüber gesagt, Saudi zu einem “Paria” zu erklären. Die Biden-Administration ist nicht darauf aus, ihre Wahlkampfversprechen zu erfüllen. Auch wenn sie diese “Überprüfung” in technische Begriffe gehüllt hat, so ist sie doch insofern politisch, als sie diesen Deal dazu nutzen will, Saudia und die VAE in eine passive Position gegenüber der Wiederbelebung des JCPOA zu zwingen.

Dies wird jedoch kein Spaziergang sein. Zum einen bleiben die VAE und Saudia entscheidende US-Partner im Nahen Osten. So wie es aussieht, hängt das militärische Standbein der USA im Nahen Osten weitgehend von den fortgesetzten und ungestörten Beziehungen zu den beiden führenden arabischen Golfstaaten ab. Diese beiden Golfstaaten bleiben unverzichtbar und sind weit davon entfernt, für größere US-Interessen entbehrlich zu werden.

Gleichzeitig haben die Saudis Schritte unternommen, um ihr Image in den USA wiederherzustellen, insbesondere bei den Demokraten, von denen viele nach dem Mord an Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in der Türkei für einen Abbruch der Beziehungen zum Königreich plädiert hatten. Wie mehrere Berichte in den Mainstream-US-Medien zeigen, haben die Saudis wieder Verbindungen zu mächtigen und sehr einflussreichen Lobbying-Firmen wie Edelman aufgebaut, die mit ihren politischen Spenden stark demokratische Kandidaten begünstigen. Die Saudis haben sich in die Biden-Administration eingekauft, und es würde nicht lange dauern, bis die neue Administration anfängt, “starke Bindungen” mit dem Golf zu befürworten.

Die Lobbyarbeit funktioniert. Schon jetzt klingt die Administration von Joe Biden anders als der Kandidat Biden. Anstatt zu beschließen, den saudischen Krieg im Jemen nicht mehr zu unterstützen, haben die Beamten der Biden-Administration jetzt bestätigt, dass sie neue Sanktionen gegen die Houthis verhängen werden, um den jemenitischen Behörden zu helfen, strategisch wichtige Gebiete zu befreien und ihre Kontrolle wiederherzustellen.

Es ist also nicht zu leugnen, dass zwischen den USA und ihren Verbündeten am Golf keine grundlegende Veränderung stattgefunden hat oder stattfinden wird.