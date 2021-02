Biden setzt Trumps Krieg gegen die Presse fort

Nur einen Tag nachdem eine Koalition prominenter Bürgerrechtsgruppen mit einem Brief Schlagzeilen machte, in dem sie die Biden-Administration aufforderte, die Bemühungen um eine Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die Vereinigten Staaten wegen Spionagevorwürfen fallen zu lassen, hat die Biden-Administration ihre Absicht angekündigt, diese Bemühungen fortzusetzen.

“Der Sprecher des Justizministeriums, Marc Raimondi, sagte am Dienstag, dass die US-Regierung weiterhin die Entscheidung eines britischen Richters vom letzten Monat anfechten wird, dass Assange nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden sollte, weil das Risiko besteht, dass er Selbstmord begehen würde”, berichtet Reuters.

“Wir fahren fort, seine Auslieferung zu erzwingen,” Raimondi sagte.

If those who denounced Trump's attacks on press freedom actually meant what they said, they will be the first to denounce the Biden admin's decision to *continue* the most egregious and harmful one. Where are you at on this, @BernieSanders @AOC @NancyPelosi @SenSchumer? https://t.co/sOIxfEmESk — Aaron Maté (@aaronjmate) February 9, 2021

Assanges Verhaftung und die anschließende Anklage unter dem Espionage Act im Jahr 2019 für das, was auf standardmäßige journalistische Praktiken hinausläuft, die US-Kriegsverbrechen aufgedeckt haben, markieren sowohl eine dramatische Eskalation im Krieg des US-Imperiums gegen kritischen nationalen Sicherheitsjournalismus als auch eine scharfe Abweichung von der Entscheidung der Obama-Regierung, solche Anklagen in diesem Fall nicht zu verfolgen. Biden bestätigt nicht nur Trumps Angriff auf die Pressefreiheit (der mit Abstand ungeheuerlichste Angriff auf den Journalismus in den gesamten vier Jahren der Amtszeit des 45. Präsidenten), er lehnt auch die Entscheidung der Obama-Regierung ab, Assange nicht anzuklagen, weil er befürchtet, dass dies den Ersten Verfassungszusatz aushöhlen würde.

Wie die Washington Post berichtet während Barack Obamas zweite Amtszeit in 2013:

“Das Justizministerium ist zu dem Schluss gekommen, dass es keine Anklage gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange wegen der Veröffentlichung von Geheimdokumenten erheben wird, weil die Anwälte der Regierung sagten, sie könnten dies nicht tun, ohne auch US-Nachrichtenorganisationen und Journalisten zu belangen, so US-Beamte.”

“Das Problem, das das Ministerium bei den Ermittlungen gegen Julian Assange immer hatte, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, ihn für die Veröffentlichung von Informationen strafrechtlich zu verfolgen, ohne dass die gleiche Theorie auf Journalisten angewandt wird”, sagte der ehemalige Sprecher des Justizministeriums Matthew Miller. “Und wenn Sie nicht gehen, um Journalisten für die Veröffentlichung von Verschlusssachen zu verfolgen, die die Abteilung nicht ist, dann gibt es keine Möglichkeit, Assange zu verfolgen.”

Daran hat sich nichts geändert. Die Trump-Administration hatte keinen Zugang zu irgendwelchen Beweisen, die die Obama-Administration 2013 nicht auch hatte, sie hat sich nur entschieden, aus einem anderen Blickwinkel auf das Gesetz zu schielen und Assanges journalistische Aktivitäten rechtlich als Verstoß gegen das Spionagegesetz zu interpretieren. Es gibt nichts, was andere Journalisten auf der ganzen Welt daran hindert, das gleiche Schicksal unter ähnlich zweifelhaften Rechtsauslegungen zu erleiden. Das US-Justizministerium wird nicht mit anderen Menschen persönliche Definitionen von dem, was legitime journalistische Tätigkeit geht nach vorn, es wird mit seinen eigenen sein.

As the Obama DOJ Concluded, Prosecution of Julian Assange For Publishing Documents Poses Grave Threats to Press Freedom https://t.co/iyZMRhSu0Q — Glenn Greenwald (@ggreenwald) November 16, 2018

Bidens Abweichung von der weniger autoritären Position der Obama-Regierung in dieser Angelegenheit sollte keine große Überraschung sein, da er nach den ersten Veröffentlichungen der weltbewegenden Manning-Leaks im Jahr 2010 eine absurd harte Linie gegen WikiLeaks vertrat.

“Ich würde behaupten, dass er näher daran ist, ein Hi-Tech-Terrorist zu sein als die Pentagon-Papiere”, sagte Biden damals über Assange. “Aber sehen Sie, dieser Kerl hat Dinge getan, die das Leben und die Beschäftigung von Menschen in anderen Teilen der Welt beschädigt und gefährdet haben.”

Es sollte auch nicht überraschen, denn alles in allem hat sich diese Administration in Bezug auf die tatsächliche Politik nicht viel von der vorherigen unterschieden. Die Politik des Regimewechsel-Interventionismus in Venezuela ist die gleiche. Die Politik der Falkenhaftigkeit gegenüber China ist die gleiche. Die Politik der Aushungerungs-Sanktionen gegen den Iran ist effektiv die gleiche. In einem kürzlichen CNN-Interview konnte Außenminister Tony Blinken nicht gut genug über Trumps aufrührerische außenpolitische Entscheidungen wie die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die Anerkennung der illegal besetzten Golanhöhen als israelisches Gebiet sprechen.

Es gibt weit, weit mehr Gemeinsamkeiten zwischen der Trump-Administration und der Biden-Administration als Unterschiede. Wie immer bei US-Präsidenten sind die Narrative unterschiedlich, die Wahlkampfplattformen sind unterschiedlich, die politischen Parteien sind unterschiedlich, aber die tatsächliche Politik und das Verhalten bleiben mehr oder weniger die gleichen.

Blinken is a bigger fan of Trump's foreign policy than half the Trump administration. https://t.co/tajQye9JGX — Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) February 9, 2021

Nichts davon bedeutet, dass wir aufhören sollten, mit Zähnen und Klauen für die Freiheit von Assange zu kämpfen: Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Es ist immer noch Zeit für die Biden-Administration, sich gegen die Berufung gegen die Entscheidung des britischen Gerichts zu entscheiden, nicht auszuliefern, und damit den gesamten peinlichen Auslieferungsversuch auf Trumps Schoß zu legen.

“Die USA können ihren Assange-Berufungsantrag bis Freitag einreichen, um die Frist einzuhalten, aber man würde erwarten, dass eine ernsthafte politische Entscheidung durch den neuen Generalstaatsanwalt getroffen wird, der, sobald er bestätigt ist, den unglaublich schwachen Fall gegen Assange vollständig überprüfen kann, bevor er eine Entscheidung trifft”, heißt es in einer Erklärung der Courage Foundation. “Es kursieren Berichte, dass ein Interimssprecher sagt, dass die Biden-Admin den Fall Assange fortsetzen wird. Die eingehende DOJ, dessen Generalstaatsanwalt ist noch bestätigt werden, kann die Gebühren gegen Assange jederzeit fallen, auch nach diesem Freitag Berufungsfrist.”

So we keep pushing. Wir können nicht zulassen, dass ein korruptes und mörderisches, weltumspannendes Imperium unbequemen Journalismus auf der ganzen Welt effektiv verbietet, wie es das mit dem juristischen Präzedenzfall tun würde, den es mit dem Fall Assange zu schaffen versucht. Wenn Journalisten überall wissen, dass sie ausgeliefert und inhaftiert werden können, wenn sie unbequeme Tatsachen über das zentralisierte US-Imperium veröffentlichen, werden sie weitgehend davon absehen, dies zu tun. Und das ist die ganze Idee.

Durch WikiLeaks hat Julian Assange eine Menge belastender Informationen über die mächtigsten Entitäten auf unserem Planeten enthüllt, aber die bei weitem belastendste Enthüllung, die er geliefert hat, war überhaupt keine WikiLeaks-Veröffentlichung: Es war die Enthüllung, dass “freie Demokratien” wie die USA und Großbritannien einen Journalisten offen inhaftieren und foltern werden, weil er die Wahrheit sagt. Das hat man gesehen, und das kann man nicht ungesehen lassen. Wir schulden ihm große Schuld dafür, dass er solche Fakten ans Licht gebracht hat. Das Mindeste, was wir tun können, ist zu versuchen, ihn jetzt da herauszuholen.