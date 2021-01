Biden bricht bereits sein erstes Wahlversprechen

Joe Biden kritisierte im Wahlkampf monatelang den Corona-Ansatz seines Vorgängers. Er versprach, den Virus zu „vernichten“, wenn er an die Macht käme. Präsident Biden sagt nun, dass es „nichts gibt, was wir tun können, um den Verlauf der Pandemie in den kommenden Monaten zu ändern“.

Am Donnerstag sagte er, dass es „Monate dauern wird, um das Blatt zu wenden“, aber dass „wir diese Pandemie besiegen werden“ und dass „Hilfe auf dem Weg ist“.

.@JoeBiden: "There is nothing we can do to change the trajectory of the pandemic in the next several months." pic.twitter.com/VGTBdgPSIf