Bezirksrichter übt scharfe Kritik an der Regierung und fordert ein sofortiges Ende des Lockdowns

corona-transition.org: Giorgio Meier-Mazzucato richtet sich in einem offenen Brief an Bundesrat Alain Berset.

«Seit Ende letzten Jahres befindet sich die Schweiz in einem von Ihnen verordneten massiven Lockdown. Die Ihrem Entscheid zugrunde liegenden Zahlen gemäss BAG lassen aufhorchen und eine fehlgeleitete Führung und Politik feststellen», mit diesen Worten konfrontiert Giorgio Meier-Mazzucato Bundesrat Alain Berset in einem offenen Brief, den er auf Facebook veröffentlichte. Meier-Mazzucato ist Bezirksrichter in Aarau und Vorstand der lokalen FDP.

Die Corona-Politik des Gesundheitsministers hält Meier-Mazzucato für verfehlt. Seit Beginn der Virusinfektion seien gemäss den Daten des BAG 183 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, die 60 Jahre oder jünger waren. Zudem hätten 4963 Personen hospitalisiert werden müssen, so Meier-Mazzucato.

«Demgegenüber stehen abertausende an ruinierten Existenzen, Todesfälle aufgrund von durch den Lockdown verursachten Depressionen, Suiziden von und Tötungen durch Verzweifelte, Todesfälle durch Covid-Impfungen, ein Heer von Arbeits- und Kurzarbeitslosen, konkursite Unternehmen und eine zunehmende Verschuldung des Staates und der privaten Haushalte.»

Der Bezirksrichter kommt zum Fazit:

«Die durch die Virusinfektion verursachten Erkrankungen und Sterbefälle stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen durch den von Ihnen verordneten Lockdown.»

Meier-Mazzucatos Forderung an die Regierung lautet: «Sie können diese Katastrophe, für die Sie die Verantwortung tragen, nicht mehr abwenden, jedoch nicht weiter anwachsen lassen, indem Sie den Lockdown umgehend beenden und sicher nicht noch einen Monat weiterführen, sondern den Menschen wieder eine Perspektive zum Leben geben. Dazu fordere ich Sie auf.»