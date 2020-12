Themen: RKI Chef erwähnt beiläufig, daß es zu Todesfällen durch Impfungen kommen kann, Apotheker haben Anweisung, nicht über Impfrisiken aufzuklären, unterschreibt nichts! Demo vor Medienhäusern, Obama wegen Spionage verhaftet? False Flag in Trier? 5 Tote bei Sicherstellung der Dominion Server in Frankfurt, Chinesische Diplomaten verlassen die USA, Polizisten gehen in Privatwohnungen wegen Treffen von Privatpersonen!