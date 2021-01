Berichte: Trump wurde überredet, eine „Patrioten Party“ zu gründen

Trump glaubt nicht mehr, dass er ernsthaft von einem Amtsenthebungsverfahren bedroht ist

Berichten zufolge hat Präsident Trump die Idee der Gründung einer neuen politischen Partei aufgegeben und wird sich stattdessen in den nächsten zwei Jahren darauf konzentrieren, den Republikanern zu helfen, das Haus und den Senat zurückzugewinnen.

Der Gedanke, dass Trump die GOP verlassen und eine „Patriot Party“ gründen könnte, wurde letzte Woche in einem Bericht des Wall Street Journal geäußert, in dem darauf hingewiesen wurde, dass Berater von Trump diese Idee in Betracht zogen.

Die Idee wurde viel Glaubwürdigkeit geschenkt mit Trumps Kommentare während seiner Abschiedsrede, in der er angekündigt, dass „die Bewegung, die wir begonnen haben, erst der Anfang ist,“ und dass er „zurück sein würde in irgendeiner Form“.

Jason Miller, ein hochrangiger Trump-Berater, sagte jedoch gegenüber Reportern: „Der Präsident hat deutlich gemacht, dass es sein Ziel ist, 2022 das Haus und den Senat für die Republikaner zurückzugewinnen.“

„Es gibt nichts, was aktiv geplant ist in Bezug auf eine Anstrengung außerhalb dessen, aber es liegt ganz bei den republikanischen Senatoren, ob dies etwas ist, das ernst werden könnte“, fügte Miller hinzu.

Maggie Haberman, Reporterin der New York Times, hat auch festgestellt, dass mehrere Quellen bestätigt haben, dass Trump von der Idee „ausgeschlossen“ wurde, weil er nicht mehr ernsthaft glaubt von einer Amtsenthebung bedroht zu sein:

In last 24 hours, after floating through a few folks that he was considering creating a third-party as a way to keep Senate Rs in line ahead of impeachment, Trump has been talked out of that and is making clear to people he isn't pursuing it, per ppl familiar w his thinking.