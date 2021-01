Bericht über das „Havanna-Syndrom“ das von Mikrowellenwaffen verursacht wird fordert mehr Forschung zu den gesundheitlichen Auswirkungen von 5G

Der im letzten Monat veröffentlichte Bericht über die Erkrankungen von 50 amerikanischen Diplomaten in Kuba und China hat es vermieden, Mikrowellenwaffen dafür verantwortlich zu machen. Aber einige Experten sagen, dass die Technologie die einzige plausible Ursache ist, und dass die Untersuchung Lehreiches über die Sicherheit von 5G enthalten könnte.

Die Nationalen Akademien der Wissenschaften, Technik und Medizin veröffentlichten letzten Monat einen Bericht, der ihre Untersuchung der Erkrankungen von 50 amerikanischen Diplomaten in Kuba im Jahr 2016 und China im Jahr 2017 zusammenfasst. Die Krankheiten werden typischerweise als das Havanna-Syndrom bezeichnet.

Laut dem Bericht, „An Assessment of Illness in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas Embassies„, manifestierten sich die Symptome der untersuchten Personen wie Gehirnerschütterungen, jedoch ohne Gewalteinwirkung auf den Kopf:

Bei einigen dieser Patienten begann ihr Fall mit dem plötzlichen Auftreten eines lauten Geräusches, das als richtungsweisend wahrgenommen wurde und von Schmerzen in einem oder beiden Ohren oder in einem breiten Bereich des Kopfes begleitet wurde, und in einigen Fällen von einem Druck- oder Vibrationsgefühl im Kopf, Schwindel, gefolgt in einigen Fällen von Tinnitus, Sehstörungen, Schwindel und kognitiven Schwierigkeiten

„Der Bericht der National Academies kam zu dem Schluss, dass es „mehrere Hypothesen“ darüber gibt, was diese Symptome verursacht, „aber es fehlen Beweise, keine Hypothese ist bewiesen und die Umstände bleiben unklar.“

Einige Experten halten jedoch Mikrowellenwaffenangriffe für die plausibelste Erklärung für die von den Diplomaten und Familienmitgliedern berichteten Krankheiten.

Bewaffnung mit Mikrowellen-Technologie

Der Mikrowellen-Audio-Effekt, auch Frey-Effekt genannt, nach dem Wissenschaftler, der ihn 1961 entdeckte, ist die menschliche Wahrnehmung von Klang und Sprache im Gehirn, die durch gepulste und gerichtete Radiofrequenzen hervorgerufen wird. Diese Technologie wurde von Russland, China und den Vereinigten Staaten als Waffe eingesetzt.

Im Jahr 2018 berichtete die New York Times über Erkrankungen von Diplomaten und deren Familien:

James C. Lin von der University of Illinois, ein führender Erforscher des Frey-Effekts, beschrieb die diplomatischen Missstände als plausibel durch Mikrowellenstrahlen verursacht. Dr. Lin ist der Chefredakteur von Bio Electro Magnetics, einer von Experten begutachteten Zeitschrift, die die Auswirkungen von Radiowellen und elektromagnetischen Feldern auf Lebewesen erforscht. In seiner Abhandlung sagte er, dass hochintensive Mikrowellenstrahlen bei den Diplomaten nicht nur laute Geräusche, sondern auch Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel sowie mögliche Hirngewebsverletzungen hervorgerufen haben könnten. Die Strahlen, fügte er hinzu, könnte verdeckt abgefeuert werden und treffen „nur das beabsichtigte Ziel.

Ein Artikel in der NY. Times enthielt einen Verweis auf die Arbeit von Beatrice A. Golomb, einer Ärztin und Professorin für Medizin an der Universität von Kalifornien, San Diego, die, so die Times, bisher den „detailliertesten medizinischen Fall“ für Mikrowelleneinschläge als Ursache für die Erkrankungen von Diplomaten angeführt hat:

In einer demnächst erscheinenden Arbeit, die im Oktober in Neural Computation, einer von Experten begutachteten Zeitschrift der MIT Press, veröffentlicht wird, legt sie mögliche medizinische Beweise für kubanische Mikrowellenschläge dar. Sie verglich die Symptome der Diplomaten in Kuba mit denen, die für Personen berichtet wurden, die angeblich an der Hochfrequenzkrankheit leiden. Die gesundheitlichen Reaktionen der beiden Gruppen, schrieb Dr. Golomb, „stimmen eng überein.

Die Times berichtete auch über die Meinung eines Anwalts, der einige der Opfer vertritt:

Aber Herr Zaid, der Washingtoner Anwalt, der acht der Diplomaten und Familienmitglieder vertritt, sagte Mikrowellenangriffe können seine Kunden verletzt haben. Es ist naiv zu denken, dass dies gerade jetzt angefangen hat,‘, Sagte er. Weltweit scheint es verdeckte Anschläge mit den starken Strahlen schon seit Jahrzehnten zu gehen.

Die Rolle des U.S.-Militärs bei Mikrowellenwaffen

Während viele Quellen, wie z.B. The Diplomat, den Einsatz von verdeckten Mikrowellenwaffen ausschließlich Russland oder China zuschreiben, haben die USA in Wirklichkeit eine lange Geschichte in der Entwicklung genau dieser Waffen.

Im Jahr 2002 erfanden Wissenschaftler der U.S. Air Force (Patentnummern US6,470,214 B1, US6,587,729B2) ein Verfahren zur Kodierung und Übertragung von Sprache mittels Radiofrequenz. In der Patentschrift heißt es: „Die Erfindung stellt eine neue und nützliche Kodierung für Sprache auf einem HF-Träger zur Verfügung, so dass die Sprache für ein menschliches Subjekt mit Hilfe der HF-Hördemodulationsphänomene verständlich ist.“

Der leitende Erfinder, Jim O’Loughlin, erklärte in einem Memorandum der Air Force, wie die Leistung von Hochfrequenzsignalen moduliert werden könnte, um die Amplituden-Frequenz-Charakteristiken von hörbarem Spracheingang zu replizieren und dann thermisch Nervensignale zu induzieren, die zum Hören der übertragenen, codierten Sprache im Gehirn führen:

„Alles, was akustischer Natur ist, wird vom Innenohr durch Nervensignale an das Gehirn gesendet, das Gehirn kann weder akustische Signale direkt hören noch kann es HF-Signale direkt hören. Alles, was das Innenohr an akustischen Signalen empfängt, stammt aus zwei möglichen Quellen, der luftakustischen Stimulation, wie z. B. Sprache, die durch das äußere Ohr, das Trommelfell, die Gehörknöchelchen und die Cochlea geleitet wird, oder durch die Weiterleitung eines akustischen Signals durch die Knochen-/Gewebestruktur des Kopfes direkt zur Cochlea. Innerhalb der Cochlea befindet sich die Basilarmembran, die den akustischen Input in Nervensignale umwandelt, unabhängig davon, ob die ursprüngliche Quelle des akustischen Signals vom Außenohr oder von der Knochen-/Gewebeleitung stammt. Die Nervensignale von der Basilarmembran gehen an das Gehirn und das Gehirn erkennt und unterscheidet nicht zwischen den beiden primären akustischen Quellen. Die akustische Stimulation in Material wie Knochen/Gewebe ist eine mechanische Vibration oder ein Druck oder eine relative Bewegung des Materials in Form von Kompressionen und Rarefakionen, die die Lehrbuchdefinition von Schall oder akustischen Wellen beeinträchtigen. Diese Stimulation kann durch die Anwendung von direkter mechanischer Kraft oder wie im Fall der Erfindung durch thermisch induzierte mechanische Kraft oder Druckwelle erreicht werden. Wenn Material wie Knochen/Gewebe erwärmt wird, dehnt es sich aus oder bewegt sich, und wenn die Wärmezufuhr mit einer periodischen Rate erfolgt, ist eine thermisch-mechanische Kraft und eine entsprechende akustische Druckwelle das Ergebnis.“

Im Jahr 2003 finanzierte die U.S. Navy einen Regierungsvertrag zur Entwicklung eines Mikrowellen-Audioeffektsystems mit dem Namen Mob Excess Deterrent Using Silent Audio (MEDUSA), um Angreifer oder Mobs außer Gefecht zu setzen und Vermögenswerte zu schützen. Die Navy berichtete über experimentelle Erfolge in Phase 1 des Vertrags:

„MAE führt zu einem starken Hörempfinden im menschlichen Kopf, wenn dieser mit spezifisch ausgewählten Mikrowellenimpulsen niedriger Energie bestrahlt wird. Durch die Kombination von Pulsparametern und Pulsleistung ist es möglich, das Hörempfinden bis zum ‚Unbehagen‘ zu steigern, um Personen vom Betreten eines geschützten Bereichs abzuhalten oder, falls nötig, bestimmte Personen vorübergehend außer Gefecht zu setzen.“

Das Militär betrachtet diese Technologie, die aus der Ferne auf Einzelpersonen oder Menschenmengen mit schmerzhaften Tönen zielen kann, die nicht ausgeblendet werden können, als nicht tödlich und mit nur temporärer Wirkung.

Einige Wissenschaftler machen sich jedoch Sorgen über langfristige Hirnschäden und unerwünschte Nebeneffekte. Eine Pressemitteilung aus dem Jahr 2008 im New Scientist beschrieb die Wirkung der MEDUSA-Waffe folgendermaßen: „Kurze Mikrowellenimpulse erhitzen schnell das Gewebe und verursachen eine Schockwelle im Inneren des Schädels.“

Psychotronische Waffen, Mikrowellen-Syndrom

Im Jahr 2001 kündigte das Pentagon eine weitere Energiewaffe zur Kontrolle von Menschenmengen an, das Active Denial System. Die New York Times berichtete, dass „die Waffe Ausbrüche von elektromagnetischer Energie abfeuern würde, die in der Lage wären, brennende Empfindungen auf der Haut von Menschen zu verursachen, die bis zu 700 Meter entfernt stehen – ohne sie tatsächlich zu verbrennen.“

Einem Informationsvideo des Pentagons zufolge verwendet das Active Denial System Millimeterwellen anstelle der Mikrowellen der zuvor beschriebenen Waffen. Dies wirft eine neue Ebene der Besorgnis für die Umsetzung von 5G, eine Millimeterwellen-Technologie, möglicherweise immer in zivilen Unruhen unter einer tyrannischen Regierung waffenfähig.

Während die US-Medien bei der Berichterstattung über die Angriffe auf die US-Botschaft in Kuba im Jahr 2016 auf ein mysteriöses „Havanna-Syndrom“ anspielen, bezeichnet die wissenschaftliche Gemeinschaft diese diagnostizierbaren Symptome als Mikrowellensyndrom oder Hochfrequenzkrankheit, wie sie bereits 1998 festgestellt wurde.

Technisch gesehen heißt die Krankheit „Mikrowellenstrahlungssyndrom“, aber dieser Begriff wird heute nicht mehr verwendet, um der Allgemeinheit keine Angst vor der tatsächlichen Strahlenbelastung einzuflößen. Der Begriff „Mikrowellenstrahlung“ begann in den 1960er Jahren aus der Literatur zu verschwinden, als die Öffentlichkeit mehrere Klagen gegen militärische Radarsysteme in der Nähe wertvoller Küstengrundstücke einreichte und dabei Bedenken hinsichtlich der Gesundheit und der Entwertung von Grundstücken geltend machte. Der Begriff wurde durch „Mikrowellenenergie“, „Mikrowellenfelder“ und „Hochfrequenzfelder“ in militärischen und kommerziellen Unternehmen ersetzt.

Eine Studie von E.A. Navarro aus dem Jahr 2003, „The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain“ (Eine vorläufige Studie in Spanien), veröffentlicht in Electromagnetic Biology and Medicine (Elektromagnetische Biologie und Medizin), berichtete über die kurzfristigen gesundheitsschädigenden Auswirkungen der Exposition mit Mikrowellen- und Hochfrequenzfeldern:

„Zu den Symptomen und Anzeichen gehören Kopfschmerzen, Müdigkeit, Reizbarkeit, Appetitlosigkeit, Schläfrigkeit, Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen, Depressionen und emotionale Instabilität. Dieses klinische Syndrom ist im Allgemeinen reversibel, wenn die HF-Exposition abgesetzt wird. Eine weitere häufig beschriebene Manifestation ist eine Reihe von labilen funktionellen kardiovaskulären Veränderungen einschließlich Bradykardie, arterieller Hypertonie oder Hypotonie (Johnson-Liakouris, 1998). Diese Form der neurozirkulatorischen Asthenie wird ebenfalls auf einen Einfluss des Nervensystems zurückgeführt. Schwerwiegendere, aber weniger häufige neurologische oder neuropsychiatrische Störungen sind gelegentlich als diencephales Syndrom beschrieben worden (Johnson-Liakouris, 1998). Alle diese Störungen nach Expositionen mit niedrigen Werten (in der Größenordnung von Mikrowatt/cm2) werden seit vielen Jahren aus Osteuropa berichtet.“

Navarro berichtete auch über die langfristigen gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Mikrowellenstrahlung:

„Schlaflosigkeit, Krebs, Leukämie bei Kindern und Gehirntumore sind die am häufigsten beschriebenen klinischen Entitäten (Dolk et al., 1997; Hocking et al., 1996; Maskarinec et al., 1994; Minder und Pfluger, 2001; Selvin et al., 1992).“ Da das Gehirn aus einem hohen Wasseranteil besteht, ist es einer der Orte, an denen sich am ehesten ein Hotspot aus Mikrowellenstrahlung bilden kann. Der menschliche Kopf wird zu einer Empfangsantenne für die Mikrowellen.“

Laut einer Studie von 1993 im Journal of General Psychology: Extrem niederfrequente Felder (ELF) senken auch Melatonin, ein starkes Antioxidans, das die Immunfunktion unterstützt.

Es ist verdächtig, dass die USA angesichts des Präzedenzfalls der Moskauer Mikrowellenangriffe in den 1950er Jahren eine so unschlüssige Position zu den Diagnosen der jüngsten Mikrowellenwaffenangriffe in Kuba und China eingenommen haben. Mary Ellen O’Connor fasste die Geschichte der Moskauer Angriffe 1993 im Journal of General Psychology zusammen:

„Von 1953 bis 1976 richteten die Sowjets vom Dach eines angrenzenden Gebäudes aus Mikrowellenstrahlung auf die US-Botschaft in Moskau. Die Möglichkeit, dass diese Mikrowellenexposition zu Gesundheitsproblemen beim Botschaftspersonal führen könnte, veranlasste die Regierung, klassifizierte Forschungsprogramme zu den gesundheitlichen Auswirkungen der Mikrowellenexposition zu starten. Eines dieser Programme mit dem Namen „Project Pandora“ wurde von der Abteilung für Psychologie der Abteilung für Psychiatrieforschung des Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) organisiert und verwaltet. Die Öffentlichkeit wurde nicht auf diese Ereignisse in Moskau und die Frage möglicher gesundheitlicher Auswirkungen der NIEM-Exposition aufmerksam gemacht, bis dann 1976 vom US-Außenministerium Informationen veröffentlicht wurden, in denen die Sowjetunion beschuldigt wurde, die US-Botschaft in Moskau mit Mikrowellenstrahlung bombardiert zu haben, um die Gesundheit des Personals zu stören. „

Viele der betroffenen Diplomaten werden mit schwächenden neurologischen Symptomen, die wahrscheinlich durch gepulste Mikrowellenfrequenzen verursacht werden, vorzeitig in den Ruhestand gehen. Was wird die Wirkung der kontinuierlichen Millimeter-Frequenz Exposition auf die breite Öffentlichkeit sein?

Der Mangel an Transparenz rund um den jüngsten Angriff auf US-Diplomaten mit einer waffenfähigen Form dieser Technologie, kombiniert mit der Tatsache, dass Hunderte von Ärzten ein Moratorium für die 5G-HF-Technologie gefordert haben, bis die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit ordnungsgemäß untersucht und bewertet werden, sollte der allgemeinen Öffentlichkeit Grund geben, die unbegründeten Sicherheitsansprüche von 5G neu zu bewerten.

Leider hat die Telekommunikationsindustrie die Regierungen davon überzeugt, an ein risikofreies Paradigma für 5G zu glauben, indem sie wissenschaftliche Berichte und Ausschüsse durch voreingenommene Personen mit Interessenkonflikten beeinflusst hat.