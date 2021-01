Trumps scheidender Außenminister Mike Pompeo plant eine „Intervention“, in der Beweise dafür dargelegt werden, dass das Coronavirus aus dem chinesischen Labor ausgetreten ist, und es wird auch erwartet, dass die Weltgesundheitsorganisation China bei der Vertuschung der Katastrophe unterstützt hat, so ein berichtet von Daily Mail .

Hochrangige Beamte in Washington sollen behauptet haben, dass Pompeo konkrete Beweise dafür vorlegen wird, dass das Virus nicht auf natürliche Weise von Fledermäusen, Schuppentieren oder einem anderen Tier auf den Menschen übertragen wurde, sondern aus dem Labor kam.

Pompeo wird auch die Verbindungen zwischen dem Labor und der kommunistischen chinesischen Armee offenlegen und behaupten, dass dort militärische Experimente durchgeführt wurden.

In Bezug auf die WHO wird von Pompeo auch erwartet, dass die Organisation es immer wieder versäumt hat, eine Untersuchung in Gang zu bringen, und dass ihr Team, das innerhalb weniger Tage in China eintreffen soll, noch keine Pläne hat, das Labor zu untersuchen.

Quellen der britischen Regierung haben auch bestätigt, dass das Geschwätz über Pompeo und Trump, die die Enthüllung planen, zugenommen hat.

Am Montag gab das Weiße Haus eine Erklärung heraus, in der es hieß: „Die Welt kann nicht weiterhin einen hohen Preis für ihre Naivität und Komplizenschaft mit Pekings unverantwortlichen und schädlichen Praktiken zahlen – sei es die Beendigung der Rechtsstaatlichkeit in Hongkong oder die fehlende Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden bei der Pandemie.“

„Die Vereinigten Staaten prüfen weitere Optionen, um zu reagieren“, heißt es in der Erklärung weiter.

Wie wir letzte Woche berichteten, glauben hochrangige US-Beamte der Nationalen Sicherheit immer noch, dass die glaubwürdigste Theorie über den Ursprung von COVID-19 ist, dass es aus dem Labor in Wuhan entwichen ist.

Die US-Geheimdienste sollen durch die Aussage eines Whistleblowers, der früher im Labor in Wuhan gearbeitet hat und nun Informationen an das US-Team liefert, gestärkt worden sein.

Zuvor war bekannt geworden, dass das Labor in Wuhan fast ein Jahrzehnt lang eine Coronavirus-Probe aufbewahrt hatte, die zu 96,2 Prozent mit Covid-19 identisch war. Dies gab Anlass zu Spekulationen über die Herkunft des Virus.

Mehrere prominente Forscher und Wissenschaftler haben auch angemerkt, dass das Labor angesichts dieser Tatsache untersucht werden muss.

Darüber hinaus haben frühere Berichte nahegelegt, dass das Institut nur wenige Wochen vor dem Ausbruch des Coronavirus eine Lieferung mit einigen der tödlichsten Krankheitserreger der Welt erhalten hat. Es ist auch bekannt, dass das Labor natürliche Krankheitserreger manipulierte und mutierte, um sie infektiöser zu machen.

Geheimdienstler auf der ganzen Welt haben ebenfalls gefordert, das Labor in Wuhan zu untersuchen.

Chinesische Virologen sind vor kurzem aus Hongkong geflohen und effektiv in den Westen übergelaufen, mit Beweisen gegen die Kommunistische Partei Chinas bezüglich ihrer Rolle bei der COVID-19-Pandemie.

Die WHO hatte sich zuvor beschwert, dass sie von China „nicht eingeladen“ worden sei, den Ausbruch zu untersuchen, und wurde immer wieder dafür kritisiert, dass sie die Argumente der Kommunistischen Partei unterstützt.

Im August gab die WHO bekannt, dass sie das Wuhan Institute of Virology während ihrer Untersuchung über die Herkunft des Coronavirus nicht besuchen würde, trotz der oben genannten Beweise.

Die Gesundheitsbehörde machte dann eine Kehrtwende und sagte, dass sie das Labor nun doch besuchen würde, nachdem eine Gegenreaktion folgte.

Allerdings ist die Untersuchung auch fast ein Jahr nach Beginn des Ausbruchs noch nicht in Gang gekommen, und im Reiseplan der WHO für ihren bevorstehenden Besuch in China wird der Besuch des Labors immer noch nicht erwähnt.

Der Direktor des Wuhan-Labors hat sich darüber beschwert, dass die Wissenschaftler der Einrichtung im Zuge der Coronavirus-Pandemie zu Sündenböcken gemacht werden und dass das Labor zu Unrecht zum Zentrum gefährlicher „Verschwörungstheorien“ gemacht wurde, nachdem der US-Geheimdienst angedeutet hatte, dass es der Ursprung für die Ausbreitung des Virus gewesen sein könnte.