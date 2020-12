Bericht: Reiseversicherer machen Impfung wahrscheinlich zur Bedingung

Ein weiterer Sektor der Reiseindustrie hat signalisiert, dass er die Impfung gegen das Coronavirus zur Pflicht machen könnte, um den Reisenden Dienstleistungen anbieten zu können. Dies geht aus einem Bericht hervor, der feststellt, dass Versicherer einen Nachweis der Impfung verlangen könnten, bevor sie diejenigen versichern, die in den Urlaub fahren wollen.

Das internationale Travel and Health Insurance Journal berichtet: „Wenn die EU Reisende zur Impfung verpflichtet, könnten sich Reiseversicherer weigern, diejenigen zu versichern, die sich weigern, sich impfen zu lassen.“

Der Bericht stellt fest, dass die Europäische Union zuvor angedeutet hat, dass Reisende und alle, die ein Visum beantragen, zur Impfung verpflichtet werden um in die EU-Länder einzureisen.

„Wenn die EU die Impfung zur Pflicht macht, werden die Reiseversicherer wahrscheinlich nachziehen“, betont die Zeitschrift.

Elvio Chilelli vom Versicherer Europ Assistance kommentierte, dass die Impfung zwar derzeit nicht vorgeschrieben ist, aber wenn die EU sie vorschreibt, wird der Versicherer die gleiche Politik verfolgen.

Auch die AXA-Versicherung plant, die COVID-Impfung zur Pflicht zu machen, wenn die EU dies tut.

„Es ist wahrscheinlich, dass die Länder verlangen werden, dass die Menschen geimpft sein müssen, um einreisen zu können. Wenn Kunden also nicht geimpft sind, werden sie nicht versichert sein“, so das Unternehmen.

„Wenn es keine Anforderung seitens des einreisenden Landes gibt, können wir nicht erzwingen, dass die Leute geimpft sind – da die Kunden möglicherweise nicht die Möglichkeit hatten, einen zu bekommen“, sagte ein Axa-Sprecher.

Die Website der EU Schengenvisainfo berichtete ebenfalls über den wahrscheinlichen Schritt der Versicherer und wies darauf hin, dass Impfgegner wahrscheinlich gezielt von den Auflagen betroffen sein werden.

„Selbst wenn Impfgegner ein Schlupfloch in der Anforderung finden und es schaffen, in einen der Mitgliedsstaaten einzureisen, könnten Reiseversicherungsanbieter sich weigern, sie zu decken“, heißt es in dem Bericht.

Weiter heißt es: „Angesichts der vielen Fake News und Verschwörungstheorien, die seit Monaten über die Pandemie und die Impfung kursieren, wird die eigentliche Herausforderung für die EU nicht darin bestehen, die notwendigen Impfdosen zu beschaffen, sondern die Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen.“

Der Bericht fügt hinzu, dass „Verschwörungstheoretiker, in Europa und weiter in der Welt, den Microsoft-Gründer Bill Gates, der als Befürworter von Impfungen bekannt ist, ins Visier genommen haben und behaupten, er sei für die Coronavirus-Pandemie verantwortlich.“