Bereiten Sie sich vor auf einen neuen Gesetzentwurf „gegen Terrorismus im Inland“!

In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn es doch passiert, war es so geplant. Franklin Delano Roosevelt

The Patriot Act 2 ist auf dem Weg, und das von dem selben Autor, der hinter dem erfolgreichen Original steckt

In den letzten fünf Jahren, in denen ff-guardian.org online ist, ist es nicht oft vorgekommen, dass wir etwas Wichtiges innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung eines Artikels übersehen haben – aber dies ist einer dieser Fälle.

Obwohl noch nicht von einer Gesetzgebung [als Reaktion auf die Unruhen auf dem Capitol Hill] die Rede ist, ist es sicher wahr, dass heimlich über Säuberungen und andere Maßnahmen zum „Schutz der Verfassung“ geredet wird.

Dieses Zitat ist nicht gut gealtert, ja es war von dem Moment an, als es gedruckt wurde, falsch. Denn wie sich herausstellt, gibt es tatsächlich seit Wochen – sogar Monaten – „Gerede über eine Gesetzgebung“. Der baldige Präsident Joe Biden versprach bereits im November ein neues „Gesetz gegen den inländischen Terrorismus“, wie das „Wall Street Journal“ berichtet.

Das ist der Grund, warum Sie in den letzten Tagen so viel Gebrauch von der Phrase „Inlandsterrorismus“ sehen. Es ist die Meme-Phrase. Das primäre Gesprächsthema für diese ganze Übung. Es wurde in allen Memos unterstrichen, die an alle Medien verschickt wurden.

Deshalb gab sich Joe Biden so viel Mühe, in seiner Rede nach den Unruhen „inländische Terroristen“ von „Demonstranten“ zu unterscheiden.

Und es ist auch der Grund, warum das „Council on Foreign Relations“ ein Interview mit einem „Experten für Anti-Terrorismus und nationale Sicherheit“ innerhalb von 24 Stunden nach dem Vorfall veröffentlichte, in dem er ganze vier Absätze damit zubringt, zu argumentieren, dass die Menschen, die „das Kapitol gestürmt haben“, inländische Terroristen gewesen seien.

Aus diesem Grund hat die Washington Post einen Artikel veröffentlicht, der „Gesetzgebern und Experten“ gewidmet ist und argumentiert, dass der Protest auf dem Capitol Hill ein Akt des „häuslichen Terrorismus“ war. So wie Vox-News und Mutter Jones.

Das ist, warum ABC einen Artikel darüber schrieb, wie „inländischen Terrorismus und Hassverbrechen“ ein wachsendes Problem in Amerika darstellt, und das eine Woche vor dem Aufstand.

Und das ist auch der Grund, warum #TrumpisaDomesticTerrorist so Trending auf Twitter ist.

Die Georgetown University, ein bekanntes College für Spionage, veröffentlichte im September 2020 ein Papier mit dem Titel „The Need for a Specific Law Against Domestic Terrorism“ (Die Notwendigkeit eines spezifischen Gesetzes gegen den inländischen Terrorismus), und Op-Ed-Stücke, die das Fehlen eines solchen Gesetzes beklagen. Es wurde seit letztem Sommer und sogar Ende 2019 durch die Presse gejagt.

Gestern gab es eine Veröffentlichung, in dem ein „hochrangiger FBI-Beamter“ sagt, dass „mehr hätte getan werden können“, wenn es ein „spezifisches Gesetz zur Ächtung“ des inländischen Terrorismus gegeben hätte.

„Domestic Terrorism“ ist eindeutig eine Agenda für 2021, also können wir ein brandneues Gesetz dazu erwarten…wahrscheinlich spätestens im März.

Was wird „Domestic Terrorism“ in diesem Gesetz bedeuten? Die Antwort darauf ist so ziemlich immer „was immer sie wollen, dass es bedeutet“.

Sicherlich wird es „Aufwiegelung“ und „Hassrede“ beinhalten; ich würde erwarten, dass „Leugnung“ einen Auftritt haben wird, und wäre geradezu schockiert, wenn „Verbreitung von Fehlinformationen“ keine Erwähnung fände. Seien Sie nicht überrascht, sollte das „Infragestellung von Wahlen“ oder „Verunglimpfung der Demokratie“ zu einem regelrechten Verbrechen gemacht werden.

Wahrscheinlich wird es auch irgendwie mit der Covid-„Pandemie“ in Verbindung gebracht werden. Denn was hält Menschen davon ab, sich impfen zu lassen, wenn nicht die Definition von „Terrorismus“, oder? Es ist möglich, dass auch der Klimawandel eine Erwähnung finden wird.

Joe Biden hat mehrfach behauptet, der Autor des ursprünglichen Patriot Acts zu sein, indem er sagte, er basiere vollständig auf einem Gesetzentwurf, den er nach dem Bombenanschlag in Oklahoma City 1995 vorgeschlagen hatte.

Nun, jetzt hat er die Chance, auch am Reboot mitzuarbeiten, und die sind immer so viel besser, wenn man das ursprüngliche Kreativteam wieder zusammenbringen kann.