Bereiten Sie sich auf eine extreme Tyrannei vor, wie sie noch nie zuvor in diesem Land zu sehen war

Was wir heute erleben und was in naher Zukunft kommen wird, ist reiner, unverfälschter, totalitärer Wahnsinn, und solange die Menschen dieses Landes dieser Tyrannei gegenüber gleichgültig bleiben, wird sie sich jeden Tag verschlimmern und eskalieren, bis nichts mehr von Wert übrig bleibt.

Es kann nicht genug betont werden, dass das Ende von Amerika gleich um die Ecke ist. Der kontrollierende Abschaum an der Macht strebt das Ende dieser Wirtschaft an, das Ende aller Freiheit, das Ende der Freude, das Ende des Reisens, das Ende des unabhängigen Denkens, das Ende jedes realistischen Intellekts und das Ende der Vernunft. Das ist es, worauf wir zusteuern, und nur die Massen, die in vielerlei Hinsicht an dieser Übernahme schuld sind, können es aufhalten. Das verheißt nichts Gutes für diejenigen von uns, die bereit sind, für unsere Freiheit zu kämpfen, da wir jetzt in der extremen Minderheit sind. Das Risiko für die eigentlichen Freiheitskämpfer ist absolut, aber ohne diejenigen, die bereit sind, alles für ihre Freiheit zu riskieren, ist wenig Hoffnung auf eine Rückkehr zur Freiheit möglich. Alle von uns, die aktiv widersprechen, nicht gehorchen alle staatlichen Befehle in Frage stellen, und Sie eine kriminelle Regierung betiteln, sind jetzt Ziele dieser abscheulichen Regierungssystem, und jede Taktik notwendig, um Widerstand zu beseitigen wird gegen uns verwendet werden. Dies hat bereits begonnen, wie Biden erklärt „Krieg“ auf inländischen „Terrorismus“. Ex-CIA-Direktor, John Brennan, sagte: „Bidens Gemeinschaft bewegen sich in Laser-ähnliche Art und Weise und versuchen, so viel wie sie können über die Pro-Trump-Aufstand aufzudecken, die religiöse Extremisten beherbergt, Autoritaristen, Faschisten, Bigotten, Rassisten, Nativisten, sogar Libertäre.“ Alle diese sind nach Brennan, Aufständische, und er und die so genannte „Intelligence Community“ scheinen bei der Aussicht auf einen Krieg gegen das amerikanische Volk salbaderisch zu sein. Dies ist eine schreckliche Bedrohung für jeden, der mit dem Staat nicht einverstanden ist oder sich gegen ihn stellt.

Die Kriminalisierung von Opposition gegen die politische Klasse ist so wahnsinnig gefährlich für das Volk, dass man sie nur als eine Politik bezeichnen kann, die von psychopathischen und bösen diktatorischen Monstern erdacht wurde, um die totale Kontrolle über die Gesellschaft mit Gewalt zu erlangen. Das ist keine Übertreibung; denn das, was als „häuslicher Terrorismus“ bezeichnet wird, wird offen diskutiert, und neue Gesetze werden nicht nur in Erwägung gezogen, sondern in einigen Staaten bereits umgesetzt. Biden und einige Mitglieder des Kongresses fordern eine neue Gesetzgebung zum inländischen Terrorismus, die die Befugnisse des Polizeistaats erheblich erweitern würde. Dies ist abscheulich, da es natürlich missbraucht werden, um alle Formen von Dissens zu ersticken, während die Kennzeichnung alle, die mit der Regierung als Terroristen nicht einverstanden sind. Dies könnte natürlich zu einer vollständigen Zensur aller Protestaktivitäten führen, sowie die meisten alle Rede. Die Auswirkungen einer solchen drakonischen Politik sind jenseits der Vernunft, und könnte buchstäblich unsere Fähigkeit, friedlich zurück gegen extreme Tyrannei zu kämpfen zerstören. Die Gefahr dieser könnte leicht zu mehr Gewalt führen, nicht nur durch die gerechtfertigten Opfer der staatlichen Tyrannei, sondern auch massive gewalttätige Misshandlung der Bürger durch die Regierung der Polizei und des Militärs. Wahnsinn beschreibt nicht ansatzweise den verräterischen Charakter solcher autoritärer Maßnahmen.

Wir sind jetzt an der Schwelle zu einem Polizeistaat, wie sie noch nie zuvor gesehen oder von jedem Amerikaner vorgestellt worden sind. Geheimpolizisten“, die als Agenten des Staates arbeiten, werden beauftragt, jede Unzufriedenheit, jeden Ungehorsam und jede Nichteinhaltung zu unterdrücken, wie es die politische Klasse an der Macht beschreibt. Von den Menschen selbst wird erwartet, dass sie ihre Freunde, Familie und Nachbarn überwachen und melden, was als aufrührerisches Verhalten bezeichnet wird. Diese Realität ist fast über uns. Versuche, alle Gedanken und Handlungen zu kontrollieren, sind erwünscht, also wird uns gesagt werden, staatlich genehmigte Ausweispapiere zu tragen, uns wird gesagt werden, wann und wohin wir gehen dürfen, und uns wird gesagt werden, was wir sagen oder schreiben dürfen. Weitere strenge Vorschriften werden kommen, und mehr Geldstrafen, Gewalt und Inhaftierung werden angedroht und umgesetzt werden, wie es die kontrollierenden Wenigen für nötig halten. So beängstigend es auch klingt, dieses Land könnte in naher Zukunft eher wie Hitler-Deutschland oder Stalins Russland aussehen als die Vereinigten Staaten von einst. Dies ist keine wilde oder phantastische „Verschwörungstheorie“; schauen Sie sich einfach um auf all die Zeichen vor Ihnen.

Die meisten von Ihnen sind bereits maskiert; viele von Ihnen wurden gezwungen, ihre Geschäfte und Arbeitsplätze aufzugeben, man hat Ihnen gesagt, dass Sie Ihre Lieben im Stich lassen sollen, und viele wurden in die Armut getrieben. Jetzt wird euch gesagt, dass ihr nicht reisen dürft oder das Lebensnotwendige bekommen könnt, es sei denn, ihr befolgt den Befehl, euch ein giftiges, genveränderndes und tödliches Gebräu injizieren zu lassen, das fälschlicherweise als Impfstoff bezeichnet wird. Einmal injiziert, werden Sie ein Betriebssystem in Ihrem Körper haben, die Kontrolle von außen über Sie erlauben kann. Der böse Fauci sagt jetzt sogar, dass dieser gefälschte „Impfstoff“ zur Pflicht werden könnte. Die meisten befolgen bereits jeden Befehl, der gegeben wird; Befehle, die restriktiv, extrem schädlich und lebensverändernd sind, also wie viel zusätzlicher Aufwand durch diese abscheuliche Regierung ist notwendig, um diese Bevölkerung in Sklaven einer faschistischen und kommunistischen Oligarchie zu verwandeln?

Wie viele sind bereit, Widerstand zu leisten, anstatt sich wie Schafe zu verhalten? Wie viele werden den Mut aufbringen, Nein zu sagen? Wie viele werden das notwendige Risiko eingehen, das notwendig ist, um die Freiheit zurückzugewinnen? Wie viele von Ihnen werden sich gegen diejenigen wehren, die versuchen, Sie zu kontrollieren? Wie viele werden warten, bis absolut nichts mehr übrig ist, bevor sie diese Korruption in Frage stellen? Wie viele von Ihnen werden weiterhin tun, was man Ihnen sagt, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für Sie selbst, Ihre Familien und Ihre Freunde?

Wir leben in einem Albtraum. Der einzige Ausweg aus diesem Horror ist, aufzuwachen. Wenn die vielen weiterhin schlafen und weiterhin Massengehorsam praktizieren, werden diejenigen von uns, die bereit sind, sich zu wehren, von diesem schrecklichen Staat ins Visier genommen werden. Wenn die Menschen, die bereit sind, sich gegen diese Tyrannei zu wehren, zum Schweigen gebracht, eingekerkert oder vernichtet werden, wird alle Hoffnung verloren sein, und diese amerikanische Gesellschaft wird in ihrer jetzigen Form nicht mehr existieren. Aber wenn eine große Zahl sich weigert, sich zu fügen, sich zu weigern, Befehle anzunehmen, und sich weigert, diese totalitäre Übernahme zuzulassen, dann gewinnen wir alle. Die Spaltung wird uns zerstören, aber die Solidarität wird den Feind besiegen, der der Staat ist. Es ist an der Zeit, große Angst in die Herzen und Köpfe eines jeden Herrschers, Politikers oder Vollstreckers zu setzen, der versuchen würde, uns zu kontrollieren oder zu versklaven!