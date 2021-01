Beim „Great Reset“ geht es um die Ausweitung der Macht der Regierung und die Unterdrückung der Freiheit

Ron Paul

Der Gründer und Vorstandsvorsitzende des World Economic Forum, Klaus Schwab, hat vorgeschlagen, die Überreaktion auf den Coronavirus zu nutzen, um einen weltweiten „Great Reset“ zu starten. Bei diesem „Great Reset“ geht es darum, die Macht der Regierung auszuweiten und die Freiheit weltweit zu unterdrücken.

Schwab stellt sich ein autoritäres System vor, in dem das Großkapital als Partner der Regierung agiert. Das Großkapital würde seine von der Regierung gewährten Monopolbefugnisse ausüben, um den Wert für die „Stakeholder“ zu maximieren, anstatt für die Aktionäre. Zu den „Stakeholdern“ gehören die Regierung, internationale Organisationen, das Unternehmen selbst und die „Zivilgesellschaft“.

Natürlich werden Regierungsbürokraten und Politiker zusammen mit mächtigen Sonderinteressen entscheiden, wer Stakeholder sind und wer nicht, was im Interesse der Stakeholder ist und welche Schritte Unternehmen unternehmen müssen, um den Stakeholder-Wert zu maximieren. Die eigenen Wünsche der Menschen stehen nicht im Vordergrund.

Der Great Reset wird den Überwachungsstaat durch Echtzeit-Tracking dramatisch ausweiten. Er wird auch vorschreiben, dass Menschen digitale Zertifikate erhalten, um zu reisen und sogar Technologie in ihren Körper implantiert wird, um sie zu überwachen.

In Schwabs Vorschlag für die Überwachung enthalten ist seine Idee, Gehirn-Scans und Nanotechnologie zu verwenden, um zukünftiges Verhalten von Individuen vorherzusagen und, wenn nötig, zu verhindern. Dies bedeutet, dass bei allen, deren Gehirn „gescannt“ wird, der zweite Verfassungszusatz und andere Rechte verletzt werden könnten, weil ein Regierungsbürokrat feststellt, dass die Person ein Verbrechen begehen wird. Das System der Verfolgung und Überwachung könnte verwendet werden, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die „gefährliche“ politische Ansichten zum Ausdruck bringen, wie zum Beispiel, dass der Große Reset unsere gottgegebenen Rechte auf Leben, Freiheit, und das Streben nach Glück verletzt.

Der Great Reset beinhaltet eine enorme Ausweitung des Wohlfahrtsstaates über ein universelles Grundeinkommensprogramm. Dies kann helfen, die Einhaltung der autoritären Maßnahmen des Great Reset sicherzustellen. Es wird auch sehr teuer sein. Der daraus resultierende Anstieg der Staatsverschuldung wird von Menschen, die an die moderne Geldtheorie glauben, nicht als Problem gesehen werden. Dies ist die neueste Version des Märchens, dass Defizite keine Rolle spielen, solange die Federal Reserve die Schulden monetarisiert.

Der Great Reset wird letztlich aus dem gleichen Grund scheitern, aus dem alle anderen Versuche der Regierung, den Markt zu kontrollieren, scheitern. Wie Ludwig von Mises gezeigt hat, verzerren staatliche Eingriffe in den Markt das Preissystem. Preise sind die Art und Weise, wie Informationen über den Wert von Waren und Dienstleistungen im Verhältnis zu anderen Waren und Dienstleistungen an die Marktteilnehmer weitergegeben werden. Staatliche Eingriffe in den Markt stören die von den Preisen ausgehenden Signale, was zu einem Überangebot an bestimmten Waren und Dienstleistungen und einem Unterangebot an anderen führt.

Die Lockdowns zeigen die Gefahren der staatlichen Kontrolle über die Wirtschaft und unser persönliches Leben. Lockdowns haben die Arbeitslosigkeit erhöht, haben dazu geführt, dass viele kleine Unternehmen schließen mussten, und führten zu mehr Drogenmissbrauch, häuslicher Gewalt, und Suiziden. Man sagt uns, dass die Lockdowns wegen eines Virus angeordnet wurden, der keine große Gefahr für einen sehr großen Prozentsatz der amerikanischen Öffentlichkeit darstellt. Doch anstatt einen anderen Ansatz zu wählen, setzen die Politiker weiter auf die gescheiterte Politik der Masken und Lockdowns. In der Zwischenzeit bringen große Tech-Unternehmen, die bereits häufig als Partner der Regierung agieren, jeden zum Schweigen, der die offizielle Linie in Bezug auf die Bedrohung durch das Coronavirus oder die Wirksamkeit von Lockdowns, Masken und Impfstoffen in Frage stellt.

Die katastrophale Reaktion auf Covid ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie diejenigen, die Freiheit für Sicherheit oder Gesundheit aufgeben, am Ende unfrei, unsicher und ungesund sind. Statt eines Great Reset des Autoritarismus brauchen wir eine große Wiedergeburt der Freiheit!