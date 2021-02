Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens zerstören die Menschlichkeit

mercola.com

Im Jahr 2020 wurden in Schweden unter der Leitung des Chef-Epidemiologen Anders Tegnell keine generellen Lockdowns, Schließungen von Kleinbetrieben, Schulen oder Maskenpflichten eingeführt

Senioren und andere Risikopersonen wurden gebeten, zu Hause zu bleiben, sozialen Abstand zu halten und sich zu maskieren, während alle anderen so leben konnten, wie sie es normalerweise tun würden

Nach dem Modell des Imperial College in London hätte Schweden bis Ende Juni 2020 mit 80.000 Toten zu rechnen gehabt, wenn es nicht in den Lockdown ginge. Die tatsächliche Zahl lag Mitte September 2020, nach keinerlei Schließungen, immer noch bei nur 5.880, von denen die überwiegende Mehrheit ältere Menschen mit Komorbiditäten waren

Schwedische Daten zeigen, dass Lehrer zu den Berufen gehören, die das geringste Risiko für Krankenhausaufenthalte und Tod durch COVID-19 haben

Die Letalität der Pandemie wurde weltweit überschätzt, da die Gesamtsterblichkeit für 2020 nicht über die Normwerte hinausging

Die COVID-19-Pandemie war zweifelsohne die traumatischste Zeit im Leben vieler Menschen. Die Verwüstung, die sie angerichtet hat, ist unermesslich, wenn man Dinge berücksichtigt, die sich nicht so einfach messen lassen, wie z. B. psychische Gesundheit, körperliche Misshandlung und Ernährungsunsicherheit.

Die harte Wahrheit ist jedoch, dass praktisch nichts davon notwendig war. Der wirkliche Schaden entstand durch die Entscheidungen globaler, nationaler und lokaler Gesundheits- und Regierungsbeamter, die gemeinsam nach einem vorher festgelegten Plan handelten.

Der schwedische Weg des „Gerade genug“

Der vorgestellte 45-minütige Dokumentarfilm „COVID, Tango and The Lagom Way“ gewann den „Outstanding Achievement Award“ beim Los Angeles International Indie Short Fest Filmfestival im Januar 2021.

Der Film wurde von der Filmemacherin, Beziehungsberaterin und Tango-Liebhaberin Claudia Nye gedreht, einer in Großbritannien lebenden Argentinierin, die „gefangen zwischen den beiden Extremen der Coronavirus-Leugner und der Lockdown-Orthodoxie“ von dem in Schweden verfolgten Ansatz fasziniert war.

Im Jahr 2020 hat Schweden unter der entschlossenen Führung des Chef-Epidemiologen Anders Tegnell nicht überall abgeriegelt, kleine Unternehmen geschlossen, Schulen dichtgemacht oder eine Maskenpflicht eingeführt. Nye und der Fotojournalist Sean Spencer beschlossen, die gewählte Strategie des Landes zu untersuchen.

„The Lagom Way“ bezieht sich auf die schwedische Vorstellung, dass es am besten ist, sich in der „Mitte des Weges“ zu bewegen und Extreme zu vermeiden. Anders ausgedrückt: Es ist das Prinzip des „gerade genug“ – nicht zu viel und nicht zu wenig. Es geht darum, „vernünftig“ zu sein. „Wir wollen niemanden unnötig verletzen“, sagt Tegnell, „aber wir wollen so gut wie möglich wirken.“

Deshalb wurden nur einige Schulen zu bestimmten Zeiten geschlossen, und nur Büroangestellte wurden gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten, um das Gedränge in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu minimieren. Einzelhandelsgeschäfte, Fitnessstudios und Restaurants blieben geöffnet, einige empfahlen soziale Distanzierung und Masken, aber nicht als strikte Regel.

Während also die Bewohner in vielen anderen Teilen der Welt aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben oder mit Geld- oder Gefängnisstrafen zu rechnen, tanzten die Schweden in Stockholm Tango, und die Menschen wurden einfach aufgefordert, Vorsichtsmaßnahmen mit „gesundem Menschenverstand“ zu treffen, die auf ihren individuellen Umständen basieren.

Senioren und andere Risikopersonen wurden gebeten, zu Hause zu bleiben, sozialen Abstand zu halten und sich zu maskieren, während alle anderen frei waren, so zu leben, wie sie es normalerweise tun würden. Wie Tegnell anmerkte, „haben wir in Schweden einen freiwilligen Weg gewählt, der sich als nachhaltig und effektiv erwiesen hat.“

Tegnell über den schwedischen Ansatz

Nye sagt, dass ihr jedes Mal, wenn sie den schwedischen Ansatz in den sozialen Medien ansprach, gesagt wurde, dass es eine „rechte“ Strategie sei oder dass es irrelevant sei, weil Schweden so dünn besiedelt sei.

Als sie gebeten wurde, diese Erwiderungen zu kommentieren, verneinte Tegnell beides und sagte, dass die gewählte Strategie völlig unpolitisch sei, und dass Schweden zwar etwas weniger dicht besiedelt sei als andere Länder, aber insgesamt seien viele Gebiete sehr dicht besiedelt, wie zum Beispiel die Hauptstadt Stockholm. Das kann also nicht der Grund für die geringere Zahl an Todesopfern sein.

Nach dem Modell des Imperial College of London (das sich wiederholt als völlig falsch erwiesen hat) hätte Schweden bis Ende Juni 2020 mit 80.000 Toten zu rechnen gehabt, wenn es nicht in den Lockdown ginge.

Die tatsächliche Zahl bis Mitte September 2020, nachdem es überhaupt keine Lockdowns gab, lag jedoch nur bei 5.880, von denen die große Mehrheit ältere Menschen mit Komorbiditäten waren. Tatsächlich waren nur 872 von ihnen eine direkte Folge von COVID-19. Der Rest hatte eine oder mehrere Bedingungen, die zu ihrem Tod beitrugen.

Auf die Frage, was sie von der Idee hält, ganze Gesellschaften abzusperren, um Schwächere wie sie selbst zu schützen, schüttelt eine ältere Dame den Kopf und sagt, das müsse wie „Folter“ sein. Sie versteht nicht, wie jemand das für eine gute Idee halten kann.

Die globalen Daten werfen auch Fragen über die Wirksamkeit von Lockdowns und anderen Maßnahmen auf. Nye präsentiert eine Reihe von Grafiken und Diagrammen, die zeigen, dass die Tödlichkeit der Pandemie überschätzt wurde, da die Gesamtsterblichkeit für 2020 nicht über die Normwerte hinausgeht.

Interessanterweise weist Tegnell auch darauf hin, dass sich herausgestellt hat, dass Lehrer zu den Berufen gehören, die das geringste Risiko für Krankenhausaufenthalte und Tod durch COVID-19 haben. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Daten, denn die meisten Schulen blieben für den Frontalunterricht geöffnet, und Masken waren nicht erforderlich.

Tatsächlich scheinen die Lehrer durch den Umgang mit Kindern und jungen Erwachsenen im schulischen Umfeld geschützt zu sein, sagt Tegnell. Es hat sie nicht in Gefahr gebracht. Er weist auch zu Recht darauf hin, dass COVID-19 eine Krankheit ist, die vor allem sehr alte und kranke Menschen betrifft. Das Risiko für alle anderen, insbesondere für Kinder, sei sehr gering, sagt er.

Dieser Befund steht in krassem Gegensatz zur Angst der Lehrer in vielen anderen Ländern. Vor allem in den USA und Großbritannien haben viele Lehrer immer noch Angst davor, wieder in den Unterricht zu gehen, und wollen, dass die Schließungen fortgesetzt werden. Wie das „New York Magazine“1 feststellte, war die Fernlehre in mehr als einer Hinsicht eine Katastrophe, und die Lehrergewerkschaften tragen einen großen Teil der Schuld daran, dass Kinder ihrer Bildung und Eltern ihres Lebensunterhalts beraubt werden.

Wirtschaft im freien Fall – War COVID-19 dafür verantwortlich?

Während kleine Geschäfte in touristischen Gebieten aufgrund der von anderen Ländern verhängten Einreiseverbote nach Schweden wirtschaftlich gelitten haben, haben sich die meisten Einzelhändler über Wasser gehalten. Auch dies steht im krassen Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die Geschäfte zur Schließung gezwungen haben. Nye verweist auf Schlagzeilen, die besagen, dass das Coronavirus dafür verantwortlich sei, dass die Weltwirtschaft sich im freien Fall befindet, aber sie bezweifelt, dass die Pandemie die wirkliche Ursache war.

Sechs Monate vor dem Ausbruch von COVID-19 verkündete das Weltwirtschaftsforum, dass China eine führende Rolle in der Vierten Industriellen Revolution einnehmen würde, die Teil der „Great Reset“-Agenda ist. Zu dieser Zeit wurde berichtet, dass China die Weltmarktpreise dumpen würde, was die globalen Aktienmärkte ins Trudeln brächte. Könnte die Pandemie also ein Deckmantel für ein bereits bröckelndes Finanzsystem sein?

Sie stellt fest, dass COVID-19, während es sich über die ganze Welt ausbreitete, in den G-20, den 20 größten Volkswirtschaften der Welt, konzentriert blieb. War das zufällig? War es unbeabsichtigt, dass die größten Konzerne der Welt boomten und während der Pandemie enorme Gewinne einfuhren, während kleine Unternehmen ins Straucheln gerieten und in den Bankrott getrieben wurden? Alles in allem scheint es sicher kein Zufall zu sein.

Funktionale Führung

Nye, die selbst Beziehungsberaterin ist, erklärt, wie und warum viele Staats- und Regierungschefs bei der Bewältigung dieser Krise grundlegend versagt haben und warum Tegnells Ansatz funktioniert. Während einige europäische Medien behauptet haben, die Schweden seien „verantwortungsbewusster“ als etwa die Briten, weist Nye solche Vorstellungen zurück. In Wirklichkeit geht es um grundlegende Psychologie.

Sie erklärt die so genannte „Transaktionsanalyse“, die auf der Prämisse basiert, dass wir alle drei Ich-Modi haben: Eltern, Erwachsene und Kinder. Wir alle waren Kinder, wir alle wurden von Eltern erzogen und sind hoffentlich zu vernünftigen Erwachsenen geworden.

Eine Beziehung ist gesund, wenn die Kommunikation zwischen zwei Individuen parallel stattfindet. Von Erwachsenem zu Erwachsenem können zwei Menschen zum Beispiel gemeinsame Pläne machen. Von Eltern zu Eltern, wir können ein Haus kaufen und eine Familie gründen. Kind zu Kind, wir können zusammen tanzen und spielen. „Ärger entsteht, wenn die Beziehung durchkreuzt wird“, erklärt Nye.

Tegnells Kommunikation mit dem schwedischen Volk ist eine von Erwachsenem zu Erwachsenem, und indem er die Selbstverantwortung fördert, baut er eine Beziehung des Vertrauens auf. Die drakonischen Lockdownmaßnahmen des britischen Premierministers Boris Johnson sind dagegen eine Kommunikation von Eltern zu Kindern, die dazu führt, dass die Menschen entweder als ängstliches oder als rebellisches Kind reagieren. Es ist eine dysfunktionale Beziehung, die auf Einschüchterung basiert und Angst und Misstrauen erzeugt.

Über die Feinheiten des Tangotanzens sprechend, aber auf die Kunst der Führung im Allgemeinen anspielend, sagt Nye: „Wenn ein Anführer nicht zuhört, seine Bewegungen ohne Vorwarnung oder Sorgfalt abrupt ändert, die Gruppe nicht wahrnimmt und mit Leuten zusammenstößt, wird er seinem Partner Verwirrung und Angst einflößen. Der Tanz fällt auseinander …“.

Eine weitere Runde der Panikmache

Offensichtlich wissen viele Staats- und Regierungschefs entweder nicht, wie man Vertrauen schafft, oder es gehört einfach nicht zu ihren Prioritäten. Vielleicht ist das Einflößen von Angst wirklich das primäre Ziel. Zumindest scheint es so, wenn man die jüngsten Schlagzeilen in den Medien betrachtet. Sie warnen nun vor einem neuen SARS-CoV-2-Stamm in Südafrika, der gegen Antikörper des ursprünglichen Virus resistent zu sein scheint.2

Die Impfstoffe von Novavax und Johnson & Johnson wirken weder gegen diese südafrikanische Variante noch gegen die mutierte Variante, die in Großbritannien zirkuliert.3,4 WebMD warnt: „COVID-19 kann sich im Gehirn verstecken und Rückfälle verursachen.“5 Mit anderen Worten: Der unsichtbare Feind ist immer noch auf freiem Fuß, und wenn Sie nicht hypervigilant bleiben, wird er Sie auf die eine oder andere Weise erwischen. Es gibt einfach keine Sicherheit mehr.

Es ist also nicht verwunderlich, wenn man „lernt“, dass man sich maskieren muss, auch wenn man geimpft ist.6Einer von mehreren Gründen dafür ist, dass „es schwierig wäre zu wissen, ob Leute ohne Maske tatsächlich geimpft wurden. Sie könnten ein ‚Anti-Maskenträger‘ sein“, schreibt Medivizor.7 Ja, Gott bewahre, wir können nicht sofort feststellen, ob jemand eine unlogische Regel nicht einhält.

In einem schlecht getarnten Versuch, die Einhaltung des Absurden „hipper“ zu machen, veröffentlichte die „New York Times“ einen Artikel, der Doppelmasken als Modeaussage propagiert. „Einzelne Masken sind out; Mehrfachmasken sind in. Gut sitzende, zwei- und dreilagige Masken sind in; was immer Sie vorher hatten, ist out“, schreibt NYT-Reporterin Tara Parker-Pope.8

Damit nicht genug, propagieren einige „Experten“ die Verwendung von drei9 oder sogar vier10 Masken. Die Verdreifachung und Vervierfachung der Empfehlungen löste jedoch eine leichte Gegenreaktion aus, wobei andere Experten die Rückkehr zum gesunden Menschenverstand ermutigten, da das Atmen schließlich auch eine wichtige Lebensfunktion ist …

Wie in „The Fog of COVID War“ beschrieben, sind die Reaktionen auf die Pandemie in den USA und anderswo hin und her geschwankt, von einem Extrem zum nächsten, und haben nichts als Verwirrung hinterlassen. Im März 2020 wurde uns gesagt, dass Gesichtsmasken keinen Schutz gegen das neue Virus bieten und nur symptomatische Personen sie benutzen sollten. Im Juni musste jeder sie tragen, weil es asymptomatische Superspreader unter uns geben könnte.

Interessanterweise gab die Weltgesundheitsorganisation im selben Monat zu, dass die asymptomatische Übertragung „sehr selten“ sei. Wenn das wahr ist, warum wurden dann alle aufgefordert, Gesichtsmasken zu tragen, um eine asymptomatische Übertragung zu verhindern?

Nicht lange danach ergaben Untersuchungen an fast 9,9 Millionen Menschen, dass kein einziger Fall von COVID-19 zu einer asymptomatischen Person zurückverfolgt werden konnte, die positiv getestet worden war, was die Behauptung der asymptomatischen Ausbreitung effektiv zerstörte.

Dennoch kamen die Rufe nach doppelter, dreifacher und vierfacher Maskierung, nachdem festgestellt worden war, dass man, solange man keine Symptome hat, für niemanden ein Risiko darstellt. In ähnlicher Weise gingen auch die erneuten Rufe nach Lockdowns unter der gesunden Bevölkerung weiter.

Auf all dies bezieht sich Nye, wenn sie darüber spricht, was passiert, wenn Führungskräfte nicht zuhören, ihre Züge abrupt ändern und sich der Gruppendynamik nicht bewusst sind. Das stiftet Verwirrung und Angst, und der Tanz des sozialen Zusammenhalts fällt auseinander.

Haben wir es mit schlechter Führung oder einem geplanten Coup zu tun?

Die Frage ist, ob dies mit Absicht geschieht. Oder sind die Führer der Welt einfach nur schlecht? Viele glauben, dass Ersteres der Fall ist, und haben Beweise vorgelegt, um ihre Theorien zu unterstützen.

Unter ihnen ist die Finanzexpertin Catherine Austin Fitts11, die in einem Interview für den Dokumentarfilm „Planet Lockdown“ den Plan beschreibt, diese Krise zu nutzen, um eine totale Neuordnung der Weltwährungen und unserer gesamten Lebensweise vorzunehmen.

Fitts vergleicht das Vorgehen mit dem Treiben von Schafen zu einem Schlachthof und erklärt, wie die Pandemie die Menschen dazu bringt, sich von ihren Regierungen abhängig zu machen, um sie vor einem unsichtbaren Feind (COVID-19) zu schützen, und dann Angst benutzt wird, um die Menschen davon abzuhalten, das zu leben, was einmal als normales Leben galt.

Die Herdenmentalität beinhaltet die Förderung der Verschuldung bis zu dem Punkt, dass die Menschen verzweifelt nach jeder Art von Geldfluss suchen, der ihnen hilft, ihre täglichen Lebenskosten zu decken, bis sie bereitwillig ihre Rechte im Austausch für jede ihnen angebotene Erleichterung aufgeben.

Ich schreie der Menschheit zu: Habt keine Angst! Seid vorsichtig. Seid klug. Benutzt euren gesunden Menschenverstand. Aber seid nicht ängstlich. Kehren Sie zurück ins Leben. Nehmen Sie wieder am Leben teil. Dr. Vladimir Zelenko

Die Quintessenz ist, dass ein Sklavereisystem, das von den Ideologien des Transhumanismus und der Technokratie durchdrungen ist, direkt vor der Nase der Menschen auf der Welt geschaffen wird – und die aktuellen Lockdowns, die Schließung von Kleinbetrieben und die Neudefinition von „normal“ sind alle Teil eines geplanten globalen Regierungssystems, das die Souveränität und individuelle Rechte beenden wird.

Furchtlos sein

Die emotionale Reaktion, die es dieser globalen Übernahme erlaubt, vorwärts zu preschen, ist Angst. Das Heilmittel ist daher Furchtlosigkeit. Wie von Dr. Vladimir Zelenko bemerkt, der, wie Fitts, sich überzeugt hat, dass wir uns in der Mitte einer feindlichen Übernahme durch eine globale Elite befinden, die darauf abzielt, uns psychologisch, finanziell und physisch zu versklaven:

„Es ist unglaublich, welches Verbrechen an der menschlichen Psyche begangen wurde. Ich schreie der Menschheit zu: Habt keine Angst! Seid vorsichtig. Seid klug. Benutzt euren gesunden Menschenverstand. Aber seid nicht ängstlich. Kehren Sie zurück ins Leben. Nehmt wieder am Leben teil.“

Die Gründe, warum Sie nicht in Angst leben müssen, sind vielfältig. Erstens ist die Letalität von COVID-19 mit der von Influenza vergleichbar, es sei denn, Sie sind sehr alt oder chronisch krank.12 Vierundneunzig Prozent der Menschen, die in den USA gestorben sind, starben mit SARS-CoV-2, nicht daran.13

Zweitens kennen wir jetzt mehrere Behandlungsmöglichkeiten, die funktionieren. Wichtig ist, dass wir wissen, dass bei frühzeitiger Behandlung (innerhalb der ersten fünf Tage nach Auftreten der Symptome) das Risiko eines Krankenhausaufenthalts und des Todes extrem gering ist. Eine frühzeitige Behandlung scheint laut Zelenko auch das Risiko von „Langzeitsymptomen“ zu eliminieren.

Ein Teil des Loslassens der Angst besteht darin, Klarheit zu bekommen und sich nicht in einem Zustand ständiger Verwirrung zu befinden. Sich aus erster Hand über die Fakten zu informieren, ist der beste Weg, um Klarheit im eigenen Kopf zu erlangen. Wie von Zelenko angemerkt:

„Ich sehe die Welt jetzt mit solcher Klarheit … Es ist nicht mehr verwirrend. Es ist eine binäre Wahl. Es ist ganz klar, wer auf welcher Seite steht. Und hier sind die Teams: Es gibt diejenigen, die ein gottgefälliges, bewusstes Leben führen wollen … Keiner hat das Recht, einen anderen Menschen zu versklaven. Das ist der eine Ansatz. Der andere ist [Internierung] … ein Versuch, die Weltbevölkerung zu versklaven …

Wenn man sich die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum anschaut, haben sie einen 30-Jahres-Plan … Das ist alles in ihrer Charta festgeschrieben. Schauen Sie es sich einfach an … Es gibt Myriaden von Politikern, die den Großen Reset fordern …

Worum wir wirklich kämpfen, ist die Seele des Menschen … Jedem Menschen wird eine einfache Frage gestellt: Entweder du verneigst dich vor Gott und lässt dich von der göttlichen Gegenwart beschützen oder du verneigst dich vor Bill Gates.“

Quellen und Verweise: