BBC fordert Menschen auf, beim Sex Gesichtsmasken zu tragen

Die BBC hat einen Artikel veröffentlich und empfiehlt , dass Menschen beim Sex Gesichtsmasken tragen sollten, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Ja, wirklich.

Das Stück mit dem Titel „Sex and Covid: Was sind die Regeln für die Sperrung?“ Beschreibt „neue Leitlinien für Sex“ da nach der Erklärung von Premierminister Boris Johnson die neue nationale Sperrung für Monate gelten soll.

In dem Artikel heißt es, dass „sich zum Sex zu treffen“ unter den neuen Regeln nicht mehr möglich ist, aber es werden auch Empfehlungen gegeben, wie Paare COVID-sicheren Sex praktizieren können.

„Vermeiden Sie Küsse, tragen Sie eine Gesichtsmaske und wählen Sie Positionen, die nicht von Angesicht zu Angesicht beim Sex sind“, heißt es in dem Artikel, der sich an die Ratschläge des Terrence Higgins Trusts anlehnt.

Where, how and who you can have sex with is currently subject to different laws depending on where you live in the UK



Here's what you need to knowhttps://t.co/B0yDeruok8