B-52-Bomber fliegen über den Persischen Golf, während das Pentagon die „Abschreckungswarnungen“ an den Iran verstärkt

Das US Central Command (CENTCOM) hat am Mittwoch bestätigt, dass es B-52 „Stratofortress“-Bomber von der Minot Air Force Base in North Dakota nonstop zum Persischen Golf geflogen hat, um eine Warnbotschaft an den Iran zu senden.

Ein Paar der massiven Bomber flog hin und her in dem, was Fox News als 30-plus-Stunden-Mission beschrieben, um „eine neue Warnung an den Iran zu senden“, wie ein hochrangiger Militärbeamter hat von möglichen „komplexe Angriffe“ gegen amerikanische Interessen in der Region gewarnt.

„Der Einsatz mit zwei Schiffen liefert auch eine klare Abschreckungsbotschaft an jeden, der die Absicht hat, Amerikanern oder amerikanischen Interessen Schaden zuzufügen“, sagte CENTCOM in einer offiziellen Erklärung.

Die „Abschreckungs“-Operation ist Teil einer breiteren Aufstockung der US-Streitkräfte in der Region des Persischen Golfs, zu der in letzter Zeit auch die Fahrt des Atom-U-Boots USS Georgia durch die Straße von Hormuz in der vergangenen Woche gehörte. Es wird angenommen, dass auch Israel ein U-Boot in der Region stationiert hat.

„Die Vereinigten Staaten setzen weiterhin kampfbereite Fähigkeiten im Verantwortungsbereich des U.S. Central Command ein, um jeden potenziellen Gegner abzuschrecken und deutlich zu machen, dass wir bereit und in der Lage sind, auf jede Aggression zu reagieren, die sich gegen die Amerikaner oder unsere Interessen richtet“, sagte CENTCOM-Kommandeur General Frank McKenzie über den Bomberflug. „Wir suchen keinen Konflikt, aber niemand sollte unsere Fähigkeit unterschätzen, unsere Streitkräfte zu verteidigen oder als Reaktion auf einen Angriff entschlossen zu handeln.“