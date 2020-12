Australiens oberster Mediziner: Für dieses Jahr besteht keine Notwendigkeit für eine Impfung

Der amtierende Chief Medical Officer Paul Kelly sagt, dass Australiens Erfolg gegen das Coronavirus bedeutet, dass wir, im Gegensatz zu anderen Ländern, auf die vollständige Zulassung des Impfstoffs warten können.

Australiens oberster Mediziner sagt, dass die Nachricht, dass die US-Arzneimittelbehörde den Impfstoff von Pfizer für den Notfall zugelassen hat – wie es auch Großbritannien und Kanada kürzlich getan haben – in Australien nicht notwendig ist.

Wir brauchen dieses Jahr keinen Impfstoff“, sagte Kelly am Samstag vor Reportern in Canberra.

Australien wird darauf warten, dass die Therapeutic Goods Administration – die nationale Arzneimittelbehörde – ihre eigenen Genehmigungen für den Impfstoff von Pfizer durchläuft, mit der Erwartung, dass er Anfang 2021 verteilt wird.

Er hob die Erfolge der Nation bei der Kontrolle der Virusübertragung hervor.

Heute ist der achte Tag in Folge, an dem wir keine Übertragung in der Gemeinde hatten“, sagte Kelly

Dem steht gegenüber, dass Freitag der bisher tödlichste Tag des Virus war, mit mehr als 13.000 Todesfällen und sprunghaft ansteigenden Infektionen, sagte Kelly.

Der Schwerpunkt liege jetzt darauf, ein undurchdringliches Hotel-Quarantäne-System zu haben.

Während wir uns darauf konzentrieren, die Australier nach Hause zu bringen, müssen wir sicherstellen, dass unser Hotel-Quarantänesystem das beste ist, das es sein kann“, sagte Kelly

Er sagte, er habe „volles Vertrauen“ in das viktorianische Vertragssystem, nachdem es überarbeitet worden sei und die internationalen Flüge seit Montag wieder aufgenommen worden seien.

Victoria beendete seine 42-tägige virusfreie Serie am Samstag, als fünf internationale Ankömmlinge in der Hotelquarantäne positiv getestet wurden.

In anderen Bundesstaaten sind mehr aktive Fälle in Quarantäne. In den vergangenen 24 Stunden wurden acht neue Fälle in anderen Bundesstaaten registriert.

Kelly sagte, der Impfstoff von Pfizer habe im New England Journal of Medicine ausgezeichnete Zwischenergebnisse geliefert, die eine 95-prozentige Wirksamkeit bei Menschen jeden Alters, ob gesund oder chronisch krank, zeigten.

Er habe ein starkes Sicherheitsprofil, aber die TGA werde noch ihren eigenen Prozess durchlaufen, sagte er.

Australien hat bereits 10 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer gekauft und sich zusätzliche Dosen von anderen Impfstoffherstellern gesichert.

Weitere 20 Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca und 11 Millionen Dosen von Novavax wurden bestellt, um die Vorräte aufzustocken, nachdem die Universität von Queensland-CSL ihre Bemühungen um einen Impfstoff aufgegeben hatte.

Auf die Frage, ob fünf ehemalige Premierminister unter den ersten sein könnten, die in Australien gegen das Virus geimpft werden, deutete Kelly an, dass sie es nicht unbedingt sein werden.

Die vorrangigen Gruppen werden Menschen mit hohem Infektionsrisiko, solche mit hohem Expositionsrisiko und Mitarbeiter des Gesundheitswesens an vorderster Front sein.

Premierminister Scott Morrison hat gesagt, dass eine Einführung des Impfstoffs in Australien nur mit der vollen Zustimmung der TGA erfolgen wird.

„Ohne diesen Hacken gibt es keinen Impfstoff“, sagte er am Freitag.