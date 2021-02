Aufgedeckt: Wie Großbritannien seine Kinderspione in extreme Gefahr bringt … von einem ehemaligen Top-Undercover-Cop

Von Kit Klarenberg, einem investigativen Journalisten, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung erforscht.



Ist es ethisch vertretbar, Kinder als verdeckte Geheimdienstquellen einzusetzen? Und was sollten sie rechtlich tun dürfen? Ein ehemaliger Top-Undercover-Cop hat ernsthafte Befürchtungen um das Wohlergehen derjenigen, die als verdeckte Ermittler eingesetzt werden.

Das umstrittene britische Gesetz über verdeckte menschliche Geheimdienstquellen (CHIS) steht kurz davor, Gesetz zu werden, nachdem die Abgeordneten am 27. Januar erneut mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt haben.

Die Gesetzgebung gewährt verdeckten Mitarbeitern – sowohl Mitarbeitern britischer staatlicher Behörden als auch deren Informanten – nicht nur die Erlaubnis, Verbrechen bis hin zu Vergewaltigung, Folter und Mord zu begehen, sondern schützt sie auch vor strafrechtlicher Verfolgung und zivilrechtlichen Klagen dafür.

Der Gesetzentwurf durchlief die erste Lesung im Parlament, wurde aber im Oberhaus deutlich weniger positiv aufgenommen. Die Abgeordneten stimmten für die Einfügung wichtiger Änderungen in die Gesetzgebung, einschließlich der Einschränkung der Verbrechen, zu denen verdeckte menschliche Geheimdienstquellen – Chises – ermächtigt werden können, und der Einschränkung, wie und wann Personen, die “gefährdet” und/oder unter 18 Jahre alt sind, als Agenten eingesetzt werden können.

Gegenwärtig sind die Regeln für den Einsatz solcher Informanten erschreckend lasch, und die Überlegungen, wie sich der Gesetzentwurf auf sie auswirken würde, sind in der Mainstream-Berichterstattung fast völlig ausgeblendet worden. So konnte bis vor kurzem ein jugendlicher oder schutzbedürftiger Chis immer dann eingesetzt werden, wenn eine Ermittlungsbehörde – zum Beispiel die Polizei oder der MI5 – es für nötig hielt.

Erst im Oktober 2020 überarbeitete das Innenministerium seinen “Covert Human Intelligence Sources Code of Practice” und beschränkte deren Einsatz ausschließlich auf “außergewöhnliche Umstände” bei der Untersuchung von Verbrechen wie Terrorismus, Drogen, sexueller Ausbeutung und Menschenhandel.

Die Vorschriften schreiben außerdem vor, dass ein “verantwortlicher Erwachsener” bei allen Treffen anwesend sein muss und an allen Kommunikationen zwischen Chises unter 16 Jahren und der zuständigen Ermittlungsbehörde beteiligt sein muss. Wer sich derzeit als verantwortlicher Erwachsener qualifiziert, ist allerdings sehr nebulös und könnte sogar ein designiertes Mitglied der Sicherheitsbehörde sein, das die Person als Informant führt.

Es gibt keine Vorschrift, dass ein “verantwortlicher Erwachsener” zu irgendeinem Zeitpunkt am Einsatz von Chises über 16 Jahren beteiligt sein muss – im Gegensatz dazu muss laut Gesetz immer ein Erwachsener anwesend sein, wenn jemand unter 18 Jahren von der Polizei auch zu geringfügigen Angelegenheiten befragt wird.

Die Änderungsanträge der Lords zielten speziell darauf ab, sicherzustellen, dass alle gefährdeten Chises in ihrer Beziehung zu den Behörden von ihren Eltern oder ihrem Vormund oder “einer verantwortlichen Person im Alter von 18 Jahren oder darüber, die weder Mitglied noch Angestellter einer relevanten Ermittlungsbehörde ist”, unterstützt werden, und den Einsatz von Kinderspionen auf Umstände zu beschränken, in denen alle anderen Methoden zur Informationsgewinnung fehlgeschlagen sind, und nur dann, wenn kein Risiko eines vorhersehbaren Schadens für das Kind besteht.

Wie der konservative Abgeordnete David Davis in der anschließenden Unterhausdebatte über den überarbeiteten Gesetzesentwurf feststellte, wurden die Änderungen von einer großen Anzahl von Kollegen unterstützt. Er fügte hinzu: “Der Einsatz von Kindern als verdeckte Informanten ist meiner Meinung nach zu einem großen Teil eine moralisch verwerfliche Politik. Kinderspione können oft Teil von gewalttätigen Banden sein oder anhaltende Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch, wenn sie als Geheimdienstquellen rekrutiert werden.

“Wir sollten normalerweise versuchen, Himmel und Erde zu bewegen, um Kinder aus schrecklichen Situationen zu befreien”, sagte Davis. “Wollen wir solchen Agenturen wirklich so willkürliche und uneingeschränkte Befugnisse geben? Ich für meinen Teil will das unter keinen Umständen.”

Aufrüttelnde Worte, doch als die Zeit zur Abstimmung kam, lehnte eine Mehrheit der Abgeordneten die Vorschläge ab. Die endgültige Version des Gesetzentwurfs wird nun erneut vom Oberhaus geprüft, wobei eine entscheidende Abstimmung am 9. Februar erwartet wird.

Der Einsatz von jugendlichen Chises wurde zum ersten Mal im Juli 2018 aufgedeckt und wäre vielleicht verborgen geblieben, wenn die britische Regierung nicht versucht hätte, die Länge ihrer Einsatzzeiten von einem auf drei Monate zu verlängern.

In der Begründung für die Verlängerung argumentierte das Innenministerium, dass der Schritt unerlässlich sei, da die jugendlichen Chises manchmal nicht in der Lage seien, ihre “Aufgabe” innerhalb des festgelegten Zeitraums zu erfüllen, was ihren breiteren Einsatz durch die Behörden verhindere.

Mit anderen Worten: Whitehall wollte mehr Kinderspione, und mehr Behörden, die Kinderspione einsetzen. Die Enthüllung löste einen Aufschrei unter Parlamentariern, der Öffentlichkeit und sogar erfahrenen Strafverfolgungsveteranen aus – unter ihnen Neil Woods, ein ehemaliger Polizeibeamter, der fast zwei Jahrzehnte lang mörderische Drogenbanden in ganz Großbritannien infiltrierte.

“Als ich Undercover war, wurden Kinder als Informanten eingesetzt, aber das war nur Kleinkram – jemand berichtete über den Freund seines älteren Bruders, der Pillen verkaufte oder Autos klaute”, erinnert sich Neil. “Jetzt werden sie beauftragt, bekommen Ziele vorgegeben und nehmen die Rolle von vollwertigen Spionen an. Das ist eine massive und extrem beunruhigende Veränderung. Ich habe Quellen bei der Polizei, die mir sagten, dass es einen enormen Druck von oben gibt, mehr Kinder zu rekrutieren, und auch jüngere Kinder. Es ist kaum zu glauben.”

Neil glaubt, dass es wichtig ist, etwas anzuerkennen, von dem er glaubt, dass es in der Debatte über das Gesetz fehlt. Angesichts der Tatsache, dass “etwa 95 Prozent” des polizeilichen Einsatzes von Chises sich auf Drogenermittlungen beziehen, ist der Einsatz von Kinderspionen – zumindest vorläufig – überwiegend ein Thema der Drogenpolitik und “Teil des unvermeidlichen fortlaufenden Wettrüstens zwischen Kriminellen und Behörden.”

Der Druck für die Polizei, mehr Kinder zu rekrutieren, ist die Angst vor einer sich abzeichnenden politischen Krise über “Bezirksgrenzen”. Die Zahl der Kinder, die für diese kriminellen Verschwörungen ausgenutzt werden, nimmt ständig zu, und das ist eine direkte Reaktion auf die Taktik der Polizei”, fährt er fort. “Teenager-Gangs können nicht mit den üblichen Undercover-Methoden infiltriert werden, also waren die organisierten Kriminellen der Meinung, dass die Rekrutierung jüngerer Leute dem Risiko einer Infiltration entgegenwirkt.”

Was die Polizei jedoch tun kann, ist, ein junges Mitglied einer kriminellen Bande zu verhaften, ihm aber anzubieten, es freizulassen, wenn es zum Informanten wird. Neil glaubt, dass viele Kinder in einem solchen Szenario leicht zu überzeugen wären, zumal nach seiner eigenen Erfahrung “Quellenführer” “sehr getriebene, manipulative Menschen” sind.

Es ist eine Ironie der perversen Art, dass Kinder für Kriminelle und Behörden gleichermaßen attraktive Rekruten sind, weil sie leicht gekauft, eingeschüchtert, ausgenutzt und verheizt werden können – in Neils Worten werden junge Leute, die zum Informanten werden, “erst von Gangstern und dann von der Polizei manipuliert”.

Mehr noch: Während die Regierung argumentiert, das Verbot von Vergewaltigung, Folter und Mord durch Chises würde Gewaltverbrechern und Terroristen “eine potenzielle Checkliste zur Verfügung stellen, anhand derer sie [Informanten] getestet werden können”, hält Neil es für offensichtlich, dass der Einsatz von Kinderspionen nur die Brutalität unter den kriminellen Banden erhöhen und Kinder einem immer größeren Risiko aussetzen wird.

“Jeder Jugendliche, den die Behörden zu rekrutieren versuchen, könnte seine Mitstreiter über das Angebot informieren, das ihnen gemacht wird, und die Kriminellen werden sowieso wissen, dass die Polizei das tut. Es wird mehr Loyalitätstests geben, mehr Einschüchterung, mehr Gewalt. Die Kinder selbst werden zumindest einen Teil davon begehen – und das ist ihnen nach diesem Gesetzentwurf nun legal erlaubt, um ihre Tarnung zu verbessern, Vertrauen aufzubauen und sich Zugang zu Informationen zu sichern. Es ist ein völlig irrsinniger Teufelskreis.”

Neil kennt nur zu gut die inhärenten, unausweichlichen Gefahren der verdeckten Arbeit. Er wurde von Überwachungszielen, die ihn als Infiltrator vermuteten, mit vorgehaltener Waffe nackt ausgezogen, mit einem Messer in der Leiste verhört, und ein Drogendealer, der entdeckte, dass er ein Kabel trug, versuchte, ihn mit einem Auto zu überfahren.

Es ist fast sicher, dass junge Menschen in Banden, ob Informanten oder nicht, gefoltert und sogar ermordet werden, sollten die Sicherheitsdienste weiterhin Kinderspione beschäftigen. Es ist bekannt, dass junge Chises bereits in unmittelbarer Nähe zu solchen schrecklichen Verbrechen waren und sogar als Komplizen fungierten.

Im Oktober 2018 machte das House of Lords-Mitglied Sally Hamwee auf den Fall einer 17-Jährigen “am Rande der Fürsorge” aufmerksam, deren Eltern sich getrennt hatten und die von einem Mann ausgenutzt wurde, den sie für ihren Freund hielt. In Wirklichkeit verkaufte er eine Gruppe von Mädchen, darunter auch sie, für Sex. Die Polizei suchte nach Insiderinformationen über seine Aktivitäten, und “sie wurde in ihrer Situation gelassen, damit sie Informationen liefern konnte.” Schließlich wurde sie Zeugin, wie ihr Zuhälter einen Mord beging, und wurde in die Vertuschung des Verbrechens hineingezogen, indem sie Kleidung und andere Gegenstände entsorgte.

Kein wichtiger Erwachsener in ihrem Leben wusste von ihrer Verwicklung, weder mit dem Mörder noch mit der Polizei, und sie wurde von einem Beamten, der an der Untersuchung beteiligt war, als risikoreich eingestuft. Welche Auswirkungen solche Erfahrungen auf das junge Mädchen haben – und welche Auswirkungen das Miterleben oder die Teilnahme an ähnlich schrecklichen Taten auf zukünftige Kinderspione haben würde – ist schwer zu beziffern.

Doch, wie Neil anmerkt, enthält der CHIS-Gesetzentwurf keine Nachsorgebestimmungen für Informanten jeden Alters.

“Ich war öfter kurz davor, mein Ende zu finden, als mir lieb ist. Diese Erfahrungen haben mich gezeichnet, und Kinder sind viel anfälliger für Traumata als Erwachsene”, beklagt er. “Ich verließ die Polizei im Jahr 2012 und erlebte eine lang anhaltende psychologische Krise – es gab damals innerhalb der Polizei sehr wenig Verständnis für die Auswirkungen, die verdeckte Ermittlungen auf Menschen haben, und auch jetzt gibt es nicht viel mehr. Wo ist in diesem Gesetzentwurf irgendeine Rücksichtnahme auf gefährdete Menschen?”

2019 reichte die Wohltätigkeitsorganisation Just for Kids Law eine Klage beim High Court ein, in der sie behauptete, der Einsatz von jugendlichen Chises verletze ihre Menschenrechte. Das Gericht entschied, dass das System völlig legal sei und angemessene Schutzmaßnahmen für Kinderspione enthalte, und verwies bei der Verteidigung der Praxis insbesondere darauf, dass die Zahl der als Spione eingesetzten Jugendlichen “gering” sei, da zu diesem Zeitpunkt seit 2015 nur 17 als Informanten eingesetzt worden seien.

Natürlich, wenn der Antrieb, Kinderspione in immer größeren Mengen zu rekrutieren, weitergeht, wird diese Widerlegung per Definition verwelken, und Whitehall wird eine neue Verteidigung im Falle weiterer juristischer Anfechtungen der Politik aushecken müssen.

In der Zwischenzeit scheint es keine Pläne zu geben, die sicherstellen, dass Großbritanniens geheime Armee von Undercover-Agenten sanktioniert und sogar ermutigt wird, sich an kriminellem Verhalten der schwersten Art zu beteiligen. Dies hat alle Merkmale eines Kinderschutzskandals im Entstehen – einer, der unglaublich entschlossene Unterstützung von Regierung, Parlament und Justiz genießt.