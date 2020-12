Auf Wiedersehen Privatsphäre: Neuer Satellit kann ins Innere von Gebäuden sehen, Tag und Nacht

Ein Satellit mit einem Radarsystem, das so durchdringend ist, dass es durch Gebäude hindurchsehen kann, gesellte sich vor einigen Monaten zu anderen Satelliten, die die Erde umkreisen. Das Besondere an diesem speziellen Satelliten der Firma Capella Space ist, dass er bei jeder Art von Licht und Wetter klare Bilder aufnimmt.

In Verbindung mit der Tatsache, dass Capella seine Bilder sowohl an staatliche als auch an private Einrichtungen weitergibt, ist die Privatsphäre, wie sie die Menschheit einst kannte, so gut wie aufgehoben. Im Grunde ist das, was die Kameras dieses Satelliten auffangen können, so klar, dass das Online-Nachrichtenmagazin Futurism es mit Supermans Röntgenblick verglich.

Was besorgniserregend ist, so Futurism, ist, dass er die Fähigkeiten hat, Bilder von „jeden Teil der Welt zu liefern, den ein zahlender Kunde verlangt – sogar technisch das Innere eines Hauses.“