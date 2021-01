Auch im Libanon knicken die Politiker ein und geben Pfizer die Zulassung für den Impfstoff ohne das diese für Nebenwirkungen in Haftung genommen werden können

Der Termin Mitte Februar, an dem die erste Charge des COVID-19-Impfstoffs im Libanon eintreffen sollte, schien am Mittwoch näher an der Realität zu sein, nachdem ein parlamentarischer Ausschuss einen Gesetzesentwurf für den Einsatz des Impfstoffs im Notfall verabschiedet hatte.

Seit November hat der geschäftsführende Gesundheitsminister Hamad Hassan wiederholt, dass der Libanon mit dem Import von 2,1 Millionen Dosen des Coronavirus-Impfstoffs „spätestens im Februar 2021“ beginnen würde – dank einer Vereinbarung, den Impfstoff von Pfizer-BioNTech zu erhalten, der von einem US-Pharmariesen und einem deutschen Biotech-Unternehmen entwickelt wurde.

Letzte Woche sah es so aus, als würde der Vertrag unterzeichnet werden: Eine Anzahlung von 4 Millionen Dollar war geleistet worden und der Präsident und der geschäftsführende Premierminister hatten ihre Zustimmung gegeben. Doch dann machte ein juristisches Hindernis einen Strich durch die Rechnung.

Um den Vertrag mit der libanesischen Regierung unterzeichnen zu können, verlangte Pfizer angeblich, nicht für Nebenwirkungen verantwortlich gemacht werden zu können. Das liegt daran, dass der Impfstoff unter einer Notfallzulassung verabreicht wird, die weniger Daten als üblich für die Zulassung erfordert.

Ein Gesetz, das den Einsatz von Notimpfstoffen erlaubt, existierte im Libanon nicht, so dass der Parlamentsausschuss für öffentliche Gesundheit, Arbeit und soziale Angelegenheiten innerhalb weniger Tage ein solches Gesetz ausarbeiten musste.

Der dringliche Gesetzesentwurf wurde nach einer fünfstündigen Sitzung vom Gremium verabschiedet, so Ausschussmitglied Fadi Alame (Amal/Baabda) gegenüber L’Orient Today.

Er gewährt eine zweijährige Garantie für die Notfallverwendung aller Coronavirus-Impfstoffe und ebnet der Regierung den Weg, um möglicherweise im weiteren Verlauf Verträge mit anderen Herstellern abzuschließen.

Es ist in drei Hauptteile gegliedert, erklärte Alame: Verzicht auf Haftung für pharmazeutische Unternehmen, Importeure und Gesundheitspersonal, die die Impfstoffe verabreichen; Schaffung eines Komitees, das mögliche Nebenwirkungen bewertet und feststellt, ob sie eine Entschädigung verdienen; und Benennung eines Fonds, der im Falle von schweren Nebenwirkungen eine finanzielle Entschädigung auszahlt.

Der Vorsitzende des Komitees, Assem Araji (Future/Zahle), betonte jedoch: „Bis jetzt sind die Nebenwirkungen minimal – Dinge wie leichtes Fieber und Schmerzen.“

Nach zwei Jahren liege die Verantwortung für eventuelle Nebenwirkungen bei den Herstellerfirmen.

Das gesamte Parlament wird sich am Freitag im UNESCO-Palast treffen, um über den Gesetzesentwurf abzustimmen.

Alame sagte, er erwarte, dass es verabschiedet werde, da der Gesundheitsausschuss aus Abgeordneten, von denen viele selbst Mediziner sind, aus dem gesamten politischen Spektrum besteht.