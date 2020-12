Asiatimes: Ist Amazon nach Alibaba das nächste kartellrechtliche Ziel?

Die Ökonomie des Internethandels hat das gleiche Problem für Alibaba und Amazon geschaffen: Sie haben zu viel Macht

Während chinesische Aufsichtsbehörden Anti-Monopol-Maßnahmen gegen den Internet-Giganten Alibaba vorbereiten, erhob der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses fast identische Vorwürfe gegen Amazon.com, den dominierenden US-Online-Händler und weltweiten E-Commerce-Pionier. Beide Unternehmen nutzten ihren dominanten Marktanteil, um Händler zu Exklusivverträgen zu zwingen, die Konkurrenten ausschließen, so der Vorwurf der Regulatoren.

Es kommt nicht oft vor, dass chinesische und amerikanische Aufsichtsbehörden das gleiche Problem auf die gleiche Art und Weise angehen, aber die Ökonomie des Internethandels wirft in beiden Ländern das gleiche Problem auf. Es gibt eine unklare Grenze zwischen dem, was Ökonomen aufgrund des Netzwerkeffekts als „natürliches Monopol“ bezeichnen, das einem großen Player wie Amazon, Facebook oder Google enorme Vorteile verschafft, und der räuberischen Ausübung der Monopolmacht, um Konkurrenten zu vernichten. Die Regulierungsbehörden der Tech-Branche befinden sich weltweit im selben Boot, trotz radikaler Unterschiede in den Regulierungssystemen.

Einige westliche Kommentatoren behaupten, dass ein Machtkampf zwischen Chinas kommunistischer Führung und dem Unternehmer Jack Ma, dem Gründer von Alibaba, der Grund für die Anti-Monopol-Aktion gegen Alibaba und andere chinesische Tech-Giganten ist. Die chinesischen Behörden verschoben Anfang Oktober einen geplanten 36-Milliarden-Dollar-Börsengang für Ma’s Ant Financial, nachdem der Milliardär öffentlich mit dem chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan aneinandergeraten war.

Der überschwängliche Herr Ma hatte die chinesischen Staatsbanken zum Ärger der chinesischen Behörden als „Pfandhäuser“ abgetan. Wang hatte die chinesischen Aufsichtsbehörden zur Vorsicht gemahnt und erklärt: „Wir müssen darauf bestehen, dass Finanzdienstleistungen der Realwirtschaft dienen, wir müssen darauf bestehen, Finanzrisiken zu verhindern und aufzulösen, wir müssen sowohl an Finanzinnovationen als auch an einer verstärkten Aufsicht festhalten.“

Aber was auch immer die persönlichen oder politischen Fragen gewesen sein mögen, das zugrundeliegende wirtschaftliche Problem in China ist das gleiche wie das, das die US-amerikanischen und europäischen Regulierungsbehörden zu lösen versuchen.

„Amazons Muster der Ausbeutung von Verkäufern, ermöglicht durch seine Marktdominanz, wirft ernsthafte Wettbewerbsbedenken auf“, dies schreibt der Ausschuss des Repräsentantenhauses in einem Bericht vom Oktober 2020. Die Anschuldigungen des Repräsentantenhauses ähneln stark den Bedenken der chinesischen Regulierungsbehörden, die sich auf Alibabas Politik konzentrieren, Händler zu zwingen, seine Plattform exklusiv zu nutzen, neben anderen angeblichen Missbräuchen, einschließlich des Verkaufs unter dem Selbstkostenpreis, um Rivalen zu vernichten.

Chinesische Aufsichtsbehörden beschweren sich seit langem über die Plattformexklusivität, bei der Alibaba angeblich den Verkehr zu Händlern blockiert, die ihre Produkte auf einer konkurrierenden Plattform auflisten. Letzten Monat verhängten die Regulierungsbehörden nominelle Geldstrafen gegen Alibaba und den Rivalen Tencent.

Der Bericht des House Judiciary behauptet, dass Amazon subtilere, aber heimtückische Mittel verwendet, um übermäßige Gebühren von Händlern zu erhalten, die seine Plattform nutzen: „Im Jahr 2018 zahlten Drittanbieter an Amazon 39,7 Milliarden US-Dollar an Gebühren, was etwa 25 % von Amazons 160 Milliarden US-Dollar an Bruttowarenvolumen ausmachte. Dieser Betrag umfasst Provisionen, Erfüllungs- und Versandgebühren sowie andere Dienstleistungen für Drittverkäufer, aber nicht die Einnahmen aus den oft beträchtlichen Werbegebühren für Drittverkäufer. Ein internes Dokument von Amazon legt nahe, dass das Unternehmen die Gebühren für Drittanbieter erhöhen kann, ohne dass diese zu einem anderen Marktplatz wechseln müssen.“

Der monopolistische Missbrauch von Kundendaten ist eine weitere Sorge der chinesischen Aufsichtsbehörden, die davor gewarnt haben, dass die großen Internetfirmen die Daten ihrer Kunden für proprietäre Modellierungen nutzen und Hindernisse für neue Marktteilnehmer schaffen können.

Auch Amazon sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, dass es Kundendaten missbraucht hat. In einer Untersuchung des Wall Street Journal Anfang des Jahres wurde behauptet, dass „Mitarbeiter von Amazon.com Inc. Daten über unabhängige Verkäufer auf der Plattform des Unternehmens verwendet haben, um konkurrierende Produkte zu entwickeln – eine Praxis, die im Widerspruch zu den erklärten Richtlinien des Unternehmens steht. Der Online-Einzelhandelsriese hat lange behauptet, auch gegenüber dem Kongress, dass er, wenn er seine eigenen Produkte herstellt und verkauft, keine Informationen verwendet, die er von den einzelnen Drittverkäufern auf der Website sammelt – Daten, die diese Verkäufer als urheberrechtlich geschützt betrachten. Interviews mit mehr als 20 ehemaligen Mitarbeitern von Amazons Private-Label-Geschäft und Dokumente, die vom Wall Street Journal eingesehen wurden, zeigten jedoch, dass die Mitarbeiter genau das taten. Solche Informationen können Amazon bei der Entscheidung helfen, wie man einen Artikel bepreist, welche Eigenschaften man kopiert oder ob man in ein Produktsegment einsteigt, das auf seinem Ertragspotenzial basiert, so Personen, die mit dieser Praxis vertraut sind, darunter ein aktueller Mitarbeiter und einige ehemalige Mitarbeiter, die daran beteiligt waren.“

Eine weitere Sorge der chinesischen Behörden ist die zunehmende Verschuldung des Finanzsystems durch Kleinstkreditgeber wie Ant Financial, die in kurzer Zeit ein Kreditbuch von 300 Milliarden Dollar aufgebaut haben. Gegenwärtig leiht sich Ant von staatlichen Banken Geld und vergibt es an kleine Unternehmen und Einzelpersonen, wobei ein proprietärer Big-Data-Algorithmus zur Bestimmung der Kreditwürdigkeit verwendet wird. Anschließend verkauft Ant bis auf 2 % der Kredite alle an Sekundärinvestoren weiter und behält dabei nur ein sehr geringes Kreditrisiko. Chinesische Behörden wollen Berichten zufolge, dass Ant 30 % seiner Kredite in den eigenen Büchern behält. Einige chinesische Big-Data-Analysten bezweifeln, dass die Modelle von Ant Financial so zuverlässig sind, wie das Unternehmen behauptet.

Die chinesische Regierung möchte das Risiko reduzieren, zum Teil, weil Chinas Schulden nach der globalen Rezession 2009 schnell gewachsen sind, und zum Teil, weil sie sich um die Stabilität des internationalen Umfelds sorgt. China erfreut sich an Rekordzuflüssen in seinen Wertpapiermarkt, da die westlichen Zentralbanken ihre Geldpolitik als Reaktion auf die globale COVID-Rezession lockern.

Das globale Umfeld birgt Risiken für China, schrieb Prof. Huang Yiping von der Universität Peking am 11. Dezember auf der populären Nachrichtenseite guancha.cn: „International ist die wirtschaftliche Situation von morgen ebenfalls sehr unsicher. Die Epidemie in vielen großen westlichen Ländern ist immer noch sehr ernst, und es ist unbekannt, wie sie sich weiter entwickeln wird. Vielleicht wird sie ein Jahr, zwei Jahre oder noch länger andauern; vielleicht wird der Impfstoff bald erfolgreich entwickelt und sofort vollständig eingeführt, die Epidemie wird im nächsten Frühjahr beendet sein, und die Wirtschaft wird sich stark erholen. Es ist schwer zu sagen, welche Möglichkeit ergriffen wird.“

„Selbst wenn die Epidemie vorbei ist“, fügte Prof. Huang hinzu, „werden wir uns nach der wirtschaftlichen Erholung immer noch mit dem Problem des Währungsüberangebots auseinandersetzen müssen. Werden sich die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank in Zukunft schnell von der aktuellen Politik der quantitativen Lockerung zurückziehen? Sobald die europäischen und amerikanischen Zentralbanken zur Normalisierung der Geldpolitik zurückkehren, werden sie oft einen großen Kapitalrückfluss verursachen. Das bedeutet, dass wir mit neuen Kapitalabflüssen und einem Abwertungsdruck auf die Währungen konfrontiert werden könnten. In diesem Fall müssen wir auch gedanklich voll vorbereitet sein.“