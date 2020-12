Ansteckend und mutiert: Was wir über den NEUEN Coronavirus-Stamm wissen – und wie sehr Sie sich Sorgen machen müssen

Ein neuer und infektiöserer Stamm des Coronavirus Covid-19 hat sich in weiteren Ländern rund um den Globus ausgebreitet. Doch was ist anders an diesem neuen Erreger? Und sollten sich die Menschen schon auf eine totale Apokalypse vorbereiten?

Irland bestätigte am Freitag das Auftreten eines neuen und hochinfektiösen Coronavirus-Stammes, auch im Libanon und in Japan meldeten die Behörden erste Fälle, die auf diese Variante zurückzuführen sind. In Kontinentaleuropa bestätigten Deutschland und Dänemark Anfang der Woche das Auftreten des Stammes, ebenso wie die Niederlande und Italien.

Über den neuen Stamm, der den einprägsamen Namen „SARS-CoV-2 VOC 202012/01“ trägt, ist noch wenig bekannt. Aber obwohl er sicherlich ein Problem darstellt, scheint er nicht so apokalyptisch zu sein, wie einige Medien es darstellen.

Woher kommt er?

Es wird angenommen, dass der neue Stamm aus Großbritannien stammt und dort erstmals im September entdeckt wurde. Er verbreitete sich schnell, und Testdaten aus britischen Labors zeigen, dass er in bestimmten Gebieten inzwischen mehr als zwei Drittel aller Fälle von Covid-19 ausmacht.

Die rasante Ausbreitung des neuen Erregerstammes veranlasste den britischen Premierminister Boris Johnson, für weite Teile des Landes strenge Restriktionen zu verhängen und damit das Weihnachtsfest für Millionen Londoner und andere Menschen im Südosten des Landes abzusagen. Mehr als 50 Länder haben Reisen nach und aus Großbritannien verboten, aber da Virologen in den kommenden Tagen einen Anstieg der Entdeckungen in neuen Ländern vorhersagen, hat die EU ihre Mitglieder aufgefordert, ihre Reisebeschränkungen für Großbritannien aufzuheben.

Was ist das Neue daran?

Der Hauptfaktor, durch den sich der neue Stamm von seinem Vorgänger unterscheidet, ist seine Ansteckungsfähigkeit. Obwohl es schwierig ist, den genauen Grad der Übertragbarkeit zu bestimmen, hat Premierminister Johnson wiederholt behauptet, der Stamm sei 70 Prozent infektiöser als der bisherige Stamm, wobei er sich offenbar auf Ärzte des Imperial College London und die regierungseigene New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) berief.

Nachdem die Regierung solch ominöse Zahlen in Umlauf gebracht hatte, überschlugen sich die Medien. Die Sun beschrieb den neuen Stamm als „Alptraum vor Weihnachten“, während Metro ihn „Mutant Covid“ nannte. Selbst die eher zurückhaltende Financial Times schrieb, dass Wissenschaftler „alarmiert“ seien über die Ausbreitung des „Covid-Mutanten“.

Allerdings sind die Beweise für eine erhöhte Übertragbarkeit immer noch spärlich, und einige abweichende Ärzte meinen, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass sich der neue Stamm überhaupt schneller ausbreitet. „Wir haben keine Beweise gesehen, die diese Behauptung stützen“, sagte der Professor für Mikrobiologie Hugh Pennington diese Woche der Scottish Sun. Andere, darunter der deutsche Virologe Christian Drosten, sagten, dass es immer noch nicht genug Daten gibt, um festzustellen, ob der neue Stamm tatsächlich übertragbarer ist.

Es sind auch einige spezifische Behauptungen über den neuen Stamm aufgetaucht, zum Beispiel, dass er sich leichter zwischen Kindern überträgt. Professor Neil Ferguson von NERVTAG stellte diese Behauptung Anfang der Woche auf, fügte aber hinzu, dass „mehr Forschung zu diesem Thema durchgeführt werden müsste, bevor irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen werden sollten.“

Welche Bedrohung stellt es dar?

Oberflächlich betrachtet mag der Gedanke an ein mutiertes Virus Alarm auslösen. Allerdings war die vor diesem neuen Stamm vorherrschende Coronavirus-Variante selbst eine Mutation des ursprünglichen Erregers, der vor einem Jahr in Wuhan, China, auftauchte. Als das Virus im Februar Europa erreichte, mutierte es zu einem Stamm mit der Bezeichnung „D614G“, der dann zum weltweit dominierenden Stamm wurde. Ein weiterer Stamm, A222V, brach kurz darauf in Spanien aus und macht nun bis zu sieben Prozent der Proben in Europa aus.

Als „D614G“ auftauchte, warnten Wissenschaftler, dass er neunmal so ansteckend sein könnte wie der Wuhan-Stamm. Zum Glück hat sich diese Warnung nie bewahrheitet.

Alle Viren mutieren und werden dabei meist milder. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation für Notfälle, Mike Ryan, sagte diese Woche bei einem virtuellen Briefing, dass solche Mutationen „ein normaler Teil der Virus-Evolution“ sind.

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass die neue Variante tödlicher ist als die bisherige. In Großbritannien zum Beispiel wurden am Donnerstag knapp über 39.000 neue Fälle von Covid-19 gemeldet, mehr als fünfmal so viele wie am schlimmsten Tag der ersten Welle im April. Allerdings wurden auch 574 Todesfälle registriert, etwa halb so viele wie an mehreren Tagen im April.

Werden Impfstoffe davor schützen?

Im Moment sagt der Konsens ja. Wenn das Virus jedoch weiter mutiert, besteht die Gefahr, dass es lernt, sich den drei derzeit im Westen verfügbaren Impfstoffen zu entziehen. Das Grippevirus mutiert so regelmäßig, dass jedes Jahr neue Grippeimpfstoffe auf den Markt kommen, um den neuesten Anpassungen des Virus zu begegnen.

Bisher ist das Coronavirus noch nicht so schnell mutiert, dass man sich Sorgen um die Wirksamkeit des Impfstoffs machen müsste. Die Arzneimittelhersteller Pfizer und Moderna testen derzeit ihre Impfstoffe gegen den neuen Stamm, während die deutsche Firma BioNTech, die zusammen mit Pfizer einen Impfstoff entwickelt hat, diese Woche sagte, dass eine neue Formel innerhalb von sechs Wochen entwickelt werden könnte, falls nötig.

Allerdings könnte das Virus theoretisch weiter mutieren und den Impfstoffentwicklern einen Schritt voraus sein. „Dieses Virus ist potenziell auf einem Weg für Impfstoff Flucht, es hat die ersten paar Schritte in Richtung, dass,“ Cambridge University Professor Ravi Gupta sagte der BBC. „Wenn wir es mehr Mutationen hinzufügen lassen, dann fängt man an, sich Sorgen zu machen.“

Trotz der Gefahr weiterer Mutationen testen Wissenschaftler in Großbritannien einen experimentellen Antikörper-Cocktail, der angeblich verhindern könnte, dass jeder, der dem Coronavirus ausgesetzt ist, an Covid-19 erkrankt. Die von den Krankenhäusern des University College London und der britisch-schwedischen Pharmafirma AstraZeneca entwickelte Behandlung verspricht, jedem, der dem Erreger ausgesetzt ist, eine sofortige Immunität zu verleihen. Impfstoffe hingegen können bis zu einem Monat brauchen, um eine vollständige Immunität zu verleihen.