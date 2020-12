Der Leiter des vatikanischen Gesundheitsdienstes, Dr. Andrea Arcangeli, gab die Nachricht am 11. Dezember gegenüber Vatican News bekannt.

Angestellte und Bewohner des Vatikans sollen den neuen Impfstoff von Pfizer erhalten, der an Zelllinien eines abgetriebenen Babys getestet wurde, als Maßnahme, um angeblich die Verbreitung von COVID-19 zu verhindern.

Der Leiter des vatikanischen Gesundheitsdienstes, Dr. Andrea Arcangeli, verkündete die Nachricht am 11. Dezember gegenüber Vatican News. „Nur durch eine weit verbreitete und kapillare Immunisierung der Bevölkerung wird es möglich sein, wirkliche Vorteile in Bezug auf die öffentliche Gesundheit zu erlangen, um die Kontrolle über die Pandemie zu erreichen“, erklärte Arcangeli und sagte, dass es „sehr wichtig“ sei, dass eine „Impfkampagne“ so schnell wie möglich gestartet werde.

Vatican News berichtet, dass der Vatikanstaat und der Heilige Stuhl die Menschen eingeladen haben, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, „um jedem bewusst zu machen, dass der Impfstoff nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die anderer Menschen schützen soll.“ Arcangeli erklärte sogar, es sei „unsere Pflicht, allen Einwohnern, Angestellten und ihren Familien die Möglichkeit zu bieten, sich gegen diese gefürchtete Krankheit impfen zu lassen.“

Der kürzlich zugelassene Impfstoff von Pfizer wurde ausgewählt, um im Vatikan verteilt zu werden, eine Entscheidung, die Arcangeli damit begründete, dass der Impfstoff von Pfizer „der erste war, der in der klinischen Anwendung eingeführt wurde“, und dass er „nachweislich zu 95 % wirksam ist.“ Der Direktor des vatikanischen Gesundheitsdienstes beschränkte den Vatikan nicht darauf, nur den Pfizer-Impfstoff zu verwenden, sondern fügte hinzu, dass auch andere Impfstoffe verwendet würden, sobald sie zugelassen seien.

In Bezug auf die Sicherheit der Impfstoffe, die mit beispielloser Geschwindigkeit entwickelt wurden, behauptete Arcangeli, dass „sehr strenge Sicherheitstests durchgeführt wurden“ und dass „Zusicherungen“ von „Weltgesundheitsbehörden“ gegeben worden seien. Trotzdem verriet er, dass im Vatikan „eine Impfung unter 18 Jahren nicht empfohlen wird“, und riet Personen mit erheblichen Allergien, den Impfstoff nicht einzunehmen.

Die moralischen Fragen bezüglich der Verwendung des Pfizer-Impfstoffs wurden nicht erwähnt.

Während Pfizer bei der Entwicklung des Impfstoffs keine Zelllinien von abgetriebenen Babys verwendet hat, „einer der bestätigenden Labortests des Impfstoffs hat leider eine alte fötale Zelllinie verwendet.“ Die Organisation „Kinder Gottes für das Leben“ stellt fest, dass der Impfstoff von Pfizer unter Verwendung der HEK 293-Zelllinie getestet wird, die aus Nierengewebe eines Babys stammt, das in den 1970er Jahren in den Niederlanden abgetrieben wurde.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung schrieben Kardinal Janis Pujats, die Erzbischöfe Tomash Peta und Jan Pawel Lenga sowie die Bischöfe Joseph Strickland und Athanasius Schneider, dass jeder Impfstoff, der mit Abtreibung in Verbindung gebracht wird, für Katholiken nicht akzeptabel sein kann“. Die Prälaten wiesen auf den Widerspruch zwischen der katholischen Lehre, die lehrt, dass Abtreibung „ein schweres moralisches Übel ist, das zum Himmel nach Rache schreit“, und der allgemein verbreiteten Ansicht, dass mit Abtreibung verbundene Impfstoffe in „Ausnahmefällen von ‚dringender Notwendigkeit‘ erlaubt sind.“

„Zu argumentieren, dass solche Impfstoffe moralisch erlaubt sein können, wenn es keine Alternative gibt, ist in sich selbst widersprüchlich und kann für Katholiken nicht akzeptabel sein“, hieß es in dem Brief.

„Der Zweck kann die Mittel nicht heiligen“, erklärten die Unterzeichner, und „jede Verbindung zum Abtreibungsprozess, selbst die entfernteste und stillschweigendste, wirft einen Schatten auf die Pflicht der Kirche, ein unerschütterliches Zeugnis für die Wahrheit abzulegen, dass Abtreibung vollständig abgelehnt werden muss.“

„Technologie, die auf Mord basiert, wurzelt in Hoffnungslosigkeit und endet in Verzweiflung. Wir müssen dem Mythos widerstehen, dass ‚es keine Alternative gibt‘. Im Gegenteil, wir müssen mit der Hoffnung und der Überzeugung voranschreiten, dass es Alternativen gibt und dass menschlicher Einfallsreichtum mit der Hilfe Gottes sie entdecken kann. Dies ist der einzige Weg, um von der Dunkelheit zum Licht und vom Tod zum Leben zu gelangen.“

Kardinal Raymond Burke, ehemaliger Präfekt des Obersten Gerichtshofs der Apostolischen Signatura, hat sich bereits früher gegen Impfstoffe mit abgetriebenen Babys ausgesprochen: „Es muss klar sein, dass es niemals moralisch gerechtfertigt ist, einen Impfstoff durch die Verwendung von Zelllinien abgetriebener Föten zu entwickeln. Der Gedanke an die Einführung eines solchen Impfstoffs in den eigenen Körper ist zu Recht abscheulich.“

Abgesehen von den moralischen Fragen, die mit dem Impfstoff von Pfizer verbunden sind, bleiben auch erhebliche gesundheitliche Fragen. Der Impfstoff hat erhebliche gesundheitliche Bedenken aufgeworfen, und eine Warnung der britischen Regierung für den Impfstoff besagt, dass er nicht von schwangeren oder stillenden Müttern und Kindern verwendet werden sollte, und fügt hinzu, dass sie nicht wisse, welche Auswirkungen der Impfstoff auf die Fruchtbarkeit haben würde. Frauen sollten es vermeiden, für zwei Monate nach der Impfung schwanger zu werden, heißt es in dem Dokument.

Nach dem ersten Tag der Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs in Großbritannien kam es bei zwei Personen zu allergischen Reaktionen, was zu der Warnung führte, dass Menschen mit einer Vorgeschichte von starken allergischen Reaktionen den Impfstoff nicht einnehmen sollten.

Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, hat erklärt, dass es in der Tat keine Notwendigkeit für Impfstoffe zur Bekämpfung von COVID-19 gibt. „Es gibt absolut keine Notwendigkeit für Impfstoffe, um die Pandemie auszulöschen“, sagte er. „Ich habe noch nie so einen Unsinn über Impfstoffe gehört. Man impft keine Menschen, die nicht von einer Krankheit bedroht sind. Man macht sich auch nicht daran, Millionen von fitten und gesunden Menschen mit einem Impfstoff zu impfen, der nicht ausgiebig am Menschen getestet wurde.“