Angesehener Arzt und Biowaffen-Forscher glaubt, dass Covid-Impfstoffe eine Form von „Waffenmedizin“ sind

Ein preisgekrönter Wirbelsäulenchirurg und ehemaliger Präsident der Vereinigung amerikanischer Ärzte und Chirurgen glaubt, dass aktuelle Coronavirus-Impfstoffe gefährliche Biowaffen sind, die gegen die Menschen eingesetzt werden.

Dr. Lee Merritt, der zuvor Biowaffen studiert hat, während er 9 Jahre lang als orthopädischer Chirurg in der US-Marine diente, im Vorstand der Arizona Medical Association saß und zahlreiche von Experten begutachtete Arbeiten veröffentlicht hat, glaubt, dass die mRNA-verändernden Coronavirus-Impfstoffe, die derzeit in den Vereinigten Staaten verteilt werden, unseren genetischen Code umschreiben, um uns später anfällig für ein zweites Virus zu machen.

„Ich habe schon früh im Februar geglaubt, dass es sich um eine biologisch manipulierte Biowaffe handelt, denn in der Minute, in der irgendjemand mit Informationen auftauchte, die darauf hindeuteten, wurden sie zensiert“, sagte sie letzten Monat in einem Interview mit The New America.

Basierend auf ihrer Zeit, die sie in der Biowaffenforschung verbracht hat, glaubt Merrit, dass wir in einer Ära der „fünften Generation der Kriegsführung“ leben, in der anstelle von Waffen auf dem Schlachtfeld, verdeckte biologische Wirkstoffe, wirtschaftliche Kriegsführung und Propaganda am effektivsten sind, um das Blatt der Macht zwischen Nationen zu wenden.

„Wir hatten im Laufe der Jahre eine Menge Biowaffen, und diejenige, über die ich mir große Sorgen gemacht habe, waren die Pocken. Aber die meisten dieser Biowaffen waren entweder schwer zu verbreiten oder es gab eine Behandlung für sie“, sagte sie. „Ich denke, es gibt eine Fülle von Beweisen, die zeigen, dass das Coronavirus ein natürlich vorkommendes, sehr gutartiges Virus ist, von dem die meisten Menschen nicht einmal eine kräftige Erkältung bekommen, sondern höchstens eine gewöhnliche Grippe.“

Impfstoffe sind am effektivsten, wenn sie gegen ein unbehandelbares und tödliches Virus eingesetzt werden, sagt sie. Während Krankheiten wie Pocken und Kinderlähmung effektiv mit Impfungen behandelt wurden, haben Wissenschaftler seit Beginn der Pandemie vielversprechende Behandlungen für das Coronavirus entdeckt, wie Hydroxychloroquin und intravenöses Vitamin C.

„Wenn wir gerade bei der Biokriegsführung als Teil dieser multidimensionalen Kriegsführung sind, wenn man eine Behandlung in der Hosentasche hat, können sie einen nicht mit Viren terrorisieren und das ist wichtig, weil… [der Impfstoff] die Übertragung nicht verhindert, wie sie selbst zugeben.“ ~Dr. Lee Merritt

Obwohl Vorbeugung und Behandlung die Notwendigkeit eines Impfstoffs reduzieren, werden solche Informationen routinemäßig von Social-Media-Unternehmen zensiert und von den Mainstream-Medien dämonisiert. Sogar Sharyl Attkisson, eine festangestellte ehemalige CBS-Journalistin, ließ einen ihrer Berichte von YouTube entfernen, weil sie Informationen weitergab, die der offiziellen Position der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuwiderliefen.

„Wir haben Impfstoffe, weil wir keine Behandlung für Pocken hatten und es eine sehr tödliche Krankheit war. Da war es sinnvoll, einen Impfstoff zu haben. Wir hatten keine Behandlung für Polio, also war es sinnvoll, einen Impfstoff zu haben, aber dies? Selbst ohne irgendetwas zu tun, hat diese Krankheit eine 99,991%ige Überlebenschance… im Gegensatz zu einer normalen viralen Grippesaison, die 99,992% beträgt.“ ~Dr. Lee Merritt~

Die Zahlen zum Coronavirus sind weithin umstritten, aber zahlreiche Ärzte und Wissenschaftler sprechen seit fast einem Jahr über den unverhältnismäßig großen Schaden, der durch die Einschließung und das Tragen von Zwangsmasken angerichtet wird. Ein kanadischer Forscher schätzt, dass die langfristigen Kosten der Lock Downs die des Virus selbst um das Zehnfache übersteigen werden.

Merritt erklärt den Unterschied zwischen Coronavirus-Impfstoffen und normalen Impfungen:

„[Coronavirus-Impfstoffe] geben Ihnen keinen Erreger … was sie tun, ist die Programmierung von mRNA. mRNA ist wie DNA, aber es ist die Boten-RNA. Sie ist es, die Proteine im Körper herstellt. Es ist wie ein Computerchip, den man in einen 3D-Drucker steckt und dann sagt man ihm, was er machen soll und er druckt es aus. Wir haben das in der Technik und das ist das biologische Äquivalent. Nun, in diesem Fall haben sie ein Stück dieser mRNA hergestellt, um in jeder Zelle Ihres Körpers dieses Spike-Protein (oder zumindest einen Teil davon) zu erzeugen, und Sie erzeugen tatsächlich das Pathogen in Ihrem Körper.“ ~Dr. Lee Merritt

Wenn Sie sich gegen Coronaviren impfen lassen, erhalten Sie eigentlich keinen Impfstoff, wie wir ihn bisher kannten. Stattdessen wird Boten-RNA in Ihren Körper injiziert, die dann Ihren genetischen Code verändert, so dass er beginnt, seine eigene modifizierte Version des Coronavirus zu produzieren, die Ihr Immunsystem dann theoretisch lernt, zu bekämpfen.

Laut Merritt gibt es noch keine Langzeitstudien, um die Sicherheit dieser Form der Impfung beim Menschen zu überprüfen, und Tierversuche haben zu dem geführt, was sie als „antikörperabhängige Anreicherung“ bezeichnet, bei der das Virus unerkannt in den Körper eindringt, weil das Immunsystem es nun als zum Körper gehörig ansieht, was letztlich zum fast sofortigen Tod führt.

„Wir haben noch nie eine Tierstudie für diese Art von Virus erfolgreich durchgeführt. Wir haben das noch nie beim Menschen gemacht“, sagt sie. „Die längste Zeit, die man die Menschen nach der Impfung wirklich verfolgt hat, sind zwei Monate. Das ist nicht genug Zeit, um zu wissen, dass wir nicht das Problem der Antikörperverstärkung haben werden.“ ~Dr. Lee Merritt

Merritt spekuliert, dass diese Art von Verfahren genau das ist, was ein ausländischer Gegner verwenden würde, wenn er heimliche Biokriegsführung betreiben wollte, ohne dass der Prozess zu ihm zurückverfolgt werden könnte.

„Dies ist eine perfekte binäre Waffe. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich genau weiß, worauf diese mRNA programmiert ist und Sie auch nicht und die meisten Ärzte auch nicht. Die Ärzte kommen nicht an diese Daten heran. Das ist etwas für die Jungs an der Spitze dieses Projekts… Wenn ich China wäre und unser Militär ausschalten wollte, würde ich einfach eine mRNA herstellen, von der ich weiß, dass sie in der Natur nicht existiert, damit niemand an einem Impfstoff stirbt, und dann zwei Jahre später freisetzen, was auch immer es ist, das ich hergestellt habe… und es verursacht diesen immunverstärkten Tod.“ ~Dr. Lee Merritt

Obwohl Dr. Merritt nicht empfiehlt, ob man den Impfstoff nehmen sollte oder nicht, gibt sie einen aufmunternden Ratschlag.

„Wenn Sie der Pandemie entkommen wollen, ist das ganz einfach. Man schaltet den Fernseher aus, nimmt die Maske ab, eröffnet wieder sein Geschäft und lebt sein Leben.“

Sehen Sie sich dieses aktuelle Interview mit Dr. Lee Merrit und Alex Newman von The New American hier an, und senden Sie bitte eine E-Mail an wakingtimes@gmail.com, wenn Sie bemerken, dass dieses Video entfernt wurde.