Angela Merkel: Das Herz der Finsternis

Über Angela Merkel schrieb dieser Tage ein kluger Zeitgenosse, sie habe in ihrer 15-jährigen Kanzlerschaft zwei zutreffende Schlüsselsätze ausgesprochen – nur leider beide zum genau falschen Zeitpunkt: „Bleiben Sie zuhause“ wäre 2015 die richtige Ansage gewesen, und „Wir schaffen das!“ 2020. Aus der eigenen Agenda und Sichtweise dieser Kanzlerin heraus macht die verschobene Prioritätensetzung jedoch sehr wohl Sinn: So wichtig ihr es war, zuwanderungswilligen Glücksrittern aus aller Welt Mut zum Asylmissbrauch zu machen und sie zum Weg ins gelobte Land zu animieren (ein bis heute anhaltender „Pull Effect“), so gleichgültig ist ihr heute – allen schalen, aufgesetzten Emotionen zum Trotz – das eiskalte Wegsperren der eigenen Bevölkerung .