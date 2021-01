ANALYSE: Die deutschen Epidemie nationaler Trageweite

In diesem Video werden die wichtigsten Punkte, die die offizielle Coronapolitik antreiben, kritisch überprüft.

Es wird überprüft, ob es zwingend notwendig war, eine „Epidemie nationaler Trageweite“ in Deutschland auszurufen und drakonische Maßnahmen gegen die Bevölkerung inklusive erheblicher Eingriffe in die Freiheiten und Grundrechte der Bevölkerung vorzunehmen.

Desweiteren werden Verweise zu Hintergründen und möglichen Motiven erwähnt und Empfehlungen zur weiteren Information gegeben.

Dieses Video wendet sich auch an Behörden, Beamte, Ärzte und Anwälte.