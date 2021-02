Amerikas Vertrauen in die Mainstream-Medien erreicht ein Allzeittief (und “Journalisten” sind schockiert)

Angesichts der hysterischen Propaganda, die von den Mainstream-Medien rund um die Uhr ausgeht, ist leicht zu erkennen, wie ahnungslos die Amerikaner über die wahre Natur der aktuellen Ereignisse sind, sei es Politik, COVID oder Außenpolitik.

Aber es gibt einige gute Neuigkeiten.

Zum ersten Mal vertrauen die meisten Amerikaner den Mainstream-Medien nicht

Laut dem jährlichen Vertrauensbarometer der PR-Firma Edelman vertraut weniger als die Hälfte aller Amerikaner den Mainstream-Medien trotz des ständigen Propaganda-Ansturms.

Jeder, der im Journalismus oder in den Medien tätig ist, hätte Ihnen schon vor langer Zeit sagen können, dass dies der Fall sein würde. Der Dinosaurier, bekannt als Mainstream-Medien, liegt im Sterben. Bevor Google sich mit Zuckerberg und anderen digitalen Giganten verschworen hat, um alternative Medien zu vernichten, konkurrierten diese alternativen Medien mit den MSM und schlugen sie.

MSM und Big Tech versuchten, dieser Revolution Einhalt zu gebieten, aber der Schaden war angerichtet. Alternative Medien gaben einem großen Teil des amerikanischen Volkes einen Einblick in den echten Journalismus, und seitdem ist MSM langsam am Verwelken.

Das “Trust Barometer” von Edelman zeigt, dass das Vertrauen der Amerikaner in das Medien-Establishment im Jahr 2021 einen neuen Tiefpunkt erreicht hat und um weitere drei Punkte auf 46 Prozent gesunken ist. Zum ersten Mal ist dieser Wert unter die 50-Prozent-Marke gefallen.

Besonders hart trifft es die sozialen Medien: Das Vertrauen der Amerikaner in Inhalte auf Facebook, Twitter und Co. liegt bei nur 27 Prozent.

Der Mangel an Vertrauen in den Mainstream ist nicht nur in Amerika zu beobachten. Weltweit liegt der Glaube an die sozialen Medien bei nur 35 Prozent. Weltweit stufen nur 35 Prozent der Menschen soziale Medien als vertrauenswürdig für “allgemeine Nachrichten und Informationen” ein.

Andere verwandte Informationen zeigen, dass die Amerikaner auch mit Journalisten oder dem journalistischen Beruf nicht zufrieden sind. Sechsundfünfzig Prozent der Amerikaner gaben an, dass Journalisten “absichtlich versuchen, Menschen irrezuführen, indem sie Dinge sagen, von denen sie wissen, dass sie falsch oder grob übertrieben sind”. Achtundfünfzig Prozent stimmten zu, dass die meisten Medien “mehr daran interessiert waren, eine Ideologie oder politische Position zu unterstützen als die Öffentlichkeit zu informieren”. Diese Website veröffentlichte einen Artikel darüber, wie die MSM die Öffentlichkeit im Jahr 2018 anspornte.

Seltsame und nicht so seltsame Statistiken in Bezug auf Politik und Big Business

Eine nicht überraschende Statistik ist, wenn man die Zahlen der politischen Parteien aufschlüsselt, dass es einen großen Unterschied zwischen Biden- und Trump-Anhängern gibt. Nur 18 Prozent der Trump-Unterstützer sagten, die Mainstream-Medien seien vertrauenswürdig, während siebenundfünfzig Prozent der Demokraten sagten, die MSM seien vertrauenswürdig. Ironischerweise sind 57%, obwohl mehr als die Hälfte, alles andere als eine überwältigende Mehrheit.

Mit Verbindungen zu großen Unternehmen und insbesondere zu Big Oil ist Edelman nicht „unabhängig“. Diese Verbindungen wurden von vielen Online-Nutzern schnell hergestellt, was darauf hindeutet, dass die breite Öffentlichkeit möglicherweise besser weiß, wer hinter den Medien steht als jemals zuvor.

Die eine seltsame Statistik, die aus dieser Umfrage hervorging (möglicherweise aufgrund der genannten Verbindungen des Wahlbüros), war, dass Big Government aus Regierung, Medien, NGOs und Big Business die einzige Gruppe war, der die meisten Amerikaner vertrauten. Ein Faktor, der mehr Vertrauen in Big Business als in andere Institutionen erklären könnte, ist der wahre Krieg gegen die amerikanische Wirtschaft, der von der herrschenden Klasse aufgrund von COVID und Klimahysterie erklärt wurde.

Journalisten reagieren auf Edelmans Bericht mit einem Plädoyer für den Wiederaufbau der Infrastruktur

Axios und andere „Journalisten“, die auf den Bericht von Edelman aus dem Jahr 2021 geantwortet haben, haben dieses Vertrauensnugget in Big Business genutzt, um diese CEOs aufzufordern, „die Nachrichtenmedien sichtbar zu nutzen“, um Unternehmensmedien zu unterstützen.

“Jetzt ist es an der Zeit, dass [CEOs] das Vertrauen, das sie aufgebaut haben, nutzen, um beim Wiederaufbau unserer zivilen Infrastruktur zu helfen”, so Axios.

Axios wollte auch, dass diese CEOs die Trump-Anhänger erreichen, die im Allgemeinen eine viel positivere Sicht auf Big Business haben als die Basis von Biden. Einige fragen sich jedoch, ob dies den Unternehmen mehr schaden als den MSM helfen könnte.

Axios erkannte auch, dass das Misstrauen gegenüber den Medien nicht nur ein amerikanisches Problem ist, sondern ein globales. Daher war es nicht nur eine “Funktion von Donald Trumps Krieg gegen ‘Fake News'”. Aber das hielt die “Nachrichten”-Seite nicht davon ab, das Publikum dafür zu tadeln, dass es wagte, sein Vertrauen in den journalistischen Beruf zu setzen. Die Seite postete sogar Links, die besorgten Journalisten helfen sollen, zu erkennen, ob sie sich in ihren Propagandastücken übernommen haben.

Anmerkung: Das Vertrauen in Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten fiel um vier Punkte auf ein weiteres Allzeittief von 51 Prozent.¨

Viele MSM-Journalisten können über das mangelnde Vertrauen der Amerikaner schockiert sein.

Für viele Journalisten, die für die Mainstream-Medien arbeiten, mag es ein echter Augenöffner sein, dass der Großteil der Amerikaner weder ihnen noch den Unternehmen, für die sie arbeiten, vertraut. Journalisten, die davon schockiert sind, scheinen in ihrer eigenen Blase gefangen zu sein. Nach vier Jahren der Russland-Hoax, “alles ist Rassismus” Berichterstattung, “weitgehend friedlich” Proteste sofort in “terroristische Ausschreitungen” zu drehen, Trump-Anhänger wissen sehr wohl, dass sie MSM nicht vertrauen können.

Die seit Jahren anhaltende Zensurwelle in diesem Land sollte bestätigen, dass die Mainstream-Medien Angst haben. Anspruchsvolle Leser wussten natürlich bereits, dass Mainstream-Medien nichts anderes als Propaganda sind, und deshalb überleben die alternativen Medien auch nach dem Versuch von Big Tech, sie zu vernichten.