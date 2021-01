Amerikas Untergang steht langsam bevor. Amerika R.I.P.

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Seit Jahren katalogisiere ich den Niedergang Amerikas zum Zusammenbruch, nicht nur den wirtschaftlichen Zusammenbruch aufgrund der wirtschaftlichen Konzentration und der Verlagerung von Arbeitsplätzen und Investitionen, sondern auch den Zusammenbruch des Glaubenssystems, das eine gewisse Einheit unter einer vielfältigen Bevölkerung geschaffen hat. Heute ist nicht nur die Wirtschaft erledigt, sondern auch das Glaubenssystem, das die soziale und politische Stabilität aufrecht erhielt.

Amerika existiert nicht mehr. Es existiert eine geografische Einheit aus verschiedenen Völkern und Interessen, aber kein Land, geschweige denn eine Nation. Die Vereinigten Staaten selbst sind zu einem Imperium degeneriert. Es ist nicht mehr einfach ein Land mit einem Imperium. Die 50 Staaten sind selbst das Imperium des Establishments, und es kann nur mit Gewalt zusammengehalten werden.

Früher wurde die Redefreiheit von den Liberalen benutzt, um Pornografie, die Homo-Ehe und die Abtreibung zu legalisieren, die alle von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wurden. Das hat aber die Liberalen nicht davon abgehalten, dem Volk ihre Agenda aufzuzwingen.

Heute ist die freie Meinungsäußerung unzulässig, weil sie benutzt werden kann, um gegen das zu protestieren, was die Hälfte der Bevölkerung aufrichtig glaubt, dass es eine gestohlene Präsidentschaftswahl war. Sogar Anwälte und Anwaltskanzleien, die legitime Fälle von Wahlbetrug für Klienten vorgebracht haben, werden dafür bestraft, dass sie die gewöhnliche Arbeit von Anwälten machen. Das Gleiche geschieht mit Universitätsprofessoren und durchschnittlichen Amerikanern, die ihr verfassungsmäßig geschütztes Recht auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit ausübten und die Trump-Kundgebung besuchten.

Im heutigen Amerika kann die freie Rede nur in engen und kontrollierten Kanälen ausgeübt werden. Sie kann verwendet werden, um Präsident Trump und seine Anhänger als „Feinde der Demokratie“ zu dämonisieren. Sie kann benutzt werden, um weiße Menschen als „systemische Rassisten“ und „weiße Vorherrscher“ zu verteufeln und um heterosexuelle weiße Männer als „Frauenfeinde“ zu verteufeln. Die einzige andere Verwendung ist die Dämonisierung von Ländern – Russland, China und Iran -, die der Hegemonie Washingtons im Wege stehen. Es gibt keine anderen zulässigen Verwendungen der freien Rede heute in den Vereinigten Staaten, ein unangemessener Name des Landes, da das Land durch die Identitätspolitik und eine Präsidentschaftswahl, die von den Wählern weithin als gestohlen wahrgenommen wurde, durch und durch gespalten ist.

Aber eine einfache Frage reicht aus: Wenn die Wahl nicht gestohlen war, warum ist es dann unzulässig, diese Frage zu stellen? Erklärungen, die für die Untersuchung und die öffentliche Diskussion tabu sind, werden wahrscheinlich nicht wahr sein. Der Grund, warum sie tabu sind, ist, dass sie einer Überprüfung nicht standhalten. Man muss nicht weit in der Zeit zurückgehen, um eine lange Liste zu erhalten: Ermordungen von JFK, RFK und MLK, Waco, Oklahoma City Bombing, 9/11, Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, iranische Atombomben, Assads Einsatz von Chemiewaffen, russische Invasion in der Ukraine, Russiagate, 2020 Wahlbetrug, 6. Januar Trump-Aufstand. Und, ja, ich habe einige ausgelassen, aber der Punkt steht auch ohne sie. Ein Land, in dem Erklärungen kontrolliert werden, ist ein Land, in dem die Menschen in Lügen leben.

In Amerika und der westlichen Zivilisation im Allgemeinen ist das Konzept der objektiven Wahrheit im Wesentlichen zerstört worden, insbesondere in Bildungs- und Kommunikationseinrichtungen. In der gesamten westlichen Welt hat sich die Grundlage der Wahrheit von Beweisen auf Emotionen verlagert. Emotionen sind zu den wichtigsten Beweisen geworden. Objektive Wahrheit wird als ein Konstrukt abgetan, das weißen Männern dient.

In Amerika ist heute alles gegen die weiße heterosexuelle Bevölkerung ausgerichtet. Die demokratische Linke, die Universitäten und die Medien sind mit den Opfern des angeblichen weißen Rassismus und der Transphobie von Rasse und Geschlecht verbündet. Kristen Clarke wurde ins Justizministerium (sic) berufen, um sicherzustellen, dass die Beschäftigungs- und Beförderungspolitik auf die Rassen- und Geschlechtsopfer ausgerichtet ist.

Die Einwanderungspolitik ist gegen weiße Amerikaner ausgerichtet. Als Mehrheit machtlos, haben weiße Amerikaner als Minderheit keine Zukunft.

Selbst wenn weiße Amerikaner ihre Sorglosigkeit überwinden und erkennen könnten, dass ihnen ihr Land weggenommen wird, sind sie machtlos, etwas dagegen zu tun. Mit dem neuen Gesetz zum inländischen Terrorismus, das auf dem Weg ist, wird sogar ein Protest gegen die Enteignung als Aufruhr kriminalisiert.

Es gibt viele interessante Aspekte der Situation, die wir erforschen könnten. Aber lassen Sie uns nur einen nehmen. Das Biden-Regime scheint sich mit neokonservativen Zionisten zu füllen, die Agenten der Hegemonie Washingtons und Israels sind. Das Streben nach dieser Hegemonie beinhaltet Konflikte mit Russland, China und dem Iran.

Washington wird diese Konflikte mit einer kollabierten Wirtschaft und einer stark gespaltenen Bevölkerung angehen. Wird das wirkliche Rückgrat der amerikanischen Streitkräfte – die Trump-Verweigerer – für ein Establishment kämpfen, das sie hasst? Wird eine Wirtschaft, die in Schulden ertrinkt und durch die Verlagerung von Investitionen und Arbeitsplätzen der amerikanischen Mittelklasse durch Unternehmen zerstört wurde, und jetzt durch Schließungen, die die verbleibenden Teile der Mittelklasse – kleine Unternehmen – zerstören, in der Lage sein, einen Konflikt mit Nationen aufrechtzuerhalten, die einheitlicher und frei von Auslandsschulden und unkontrollierbaren internen Schulden sind? Wenn ja, wird es das erste Mal in der Geschichte sein.

Wie lange wird Trump deplorables fügsam bleiben, wenn sie erkennen, dass sie ausgerottet werden, indem sie von gleichen Rechten, Verfassungsschutz, Beschäftigung und Wege des Erfolgs abgeschnitten?

Was das Establishment selbst betrifft, wann wird seine Arroganz und sein Vertrauen durch die Erkenntnis erschüttert, dass es die von ihm geschaffenen antiweißen, antiamerikanischen Ideologen nicht kontrollieren kann und sich selbst der Situation von Kerensky, den Braunhemden und dem chinesischen Kommunisten gegenübersieht Party, als Mao die Kulturrevolution entfesselte?

Nachdem das Establishment den Hass gestärkt und aus der Flasche gelassen hat, wird es von ihm zerstört. An wen wird sich das Establishment wenden, wenn die Revolution sie angehen wird? Welche Antwort wird das Establishment haben, wenn ihnen die Frage gestellt wird, die die Bolschewiki an Kerenski gestellt haben: „Wer hat dich gewählt?“