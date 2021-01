Amerikas erste Revolution findet jetzt statt

Von Paul Craig Roberts er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Hören Sie mir zu, und Sie werden den Titel verstehen.

Es gibt einen Unterschied zwischen einer Rebellion und einer Revolution. Eine Rebellion ist das, was im späten 18. Jahrhundert in den dreizehn Kolonien stattfand. Eine Revolution ist das, was 1917 in Russland geschah.

In den Kolonien kam es zu einer Rebellion, weil die Untertanen des Königs in den Kolonien verfassungsmäßig und rechtlich anders behandelt wurden als die Untertanen des Königs in England. Die Kolonisten hatten keine Vertretung im Parlament und kein Mitspracherecht, wie sie regiert wurden. Land zusammenhalten.

Eine Revolution ist das, was in Russland im Februar 1917 geschah. Die meisten Leute denken, dass der Zar von Lenin und den Bolschewiken gestürzt wurde, aber das ist nicht der Fall Der Zar wurde durch den Zusammenbruch des Glaubenssystems, das das zaristische Russland definierte, gestürzt Der Zusammenbruch des Glaubenssystems resultierte in der Februarrevolution. Das Militär des Zaren zwang ihn im März zur Abdankung. Ein sozialistischer Revolutionär, Alexander Kerenski, wurde Premierminister einer provisorischen Regierung.

Die Oktoberrevolution der Bolschewiki richtete sich gegen diese provisorische Regierung. Es war keine Revolution, denn die Revolution hatte bereits stattgefunden. Es war eine Absetzung. Die Frage der Bolschewiki an die provisorische Regierung war: „Wer hat euch gewählt?“ Die offensichtliche Antwort war, dass sie sich selbst gewählt hatten.

Wenn man die gleiche Frage stellt, ist die Antwort des amerikanischen Establishments die gleiche wie die der russischen provisorischen Regierung.

Die Glaubensstruktur, die das zaristische Russland definierte, wurde von den russischen Liberalen zerstört, die die Notwendigkeit der Unterstützung des Zaren für den Ersten Weltkrieg gegen Deutschland nutzten, um für eine konstitutionelle Monarchie zu agitieren, wie sie in England existierte, wo der Monarch eine gewisse Macht behielt, die Gesetzgebung aber in den Händen eines Parlaments lag. Der Monarch war nicht die Quelle des Gesetzes, sondern dem Gesetz gegenüber rechenschaftspflichtig.

Die russischen Liberalen legten einen hohen Wert auf ihre Agenda. In der Verfolgung ihrer Agenda wurden sie immer aggressiver in ihrer Verurteilung des Widerstands des Zaren. In Unkenntnis oder Missachtung des Versprechens des Zaren an seinen Vater, Russland nicht zu verändern, indem er die Macht abgibt, verunsicherten die Denunziationen der Liberalen die Masse des russischen Volkes, das immer wieder Vergeltungsmaßnahmen des Zaren gegen diejenigen erwartete, die Aufruhr gegen ihn begingen.

Aber der Zar konnte nicht zurückschlagen, weil ohne die Liberalen und ihre Organisationen die Kriegsanstrengungen beeinträchtigt worden wären. Der Zar erkannte nicht, welche Auswirkungen unbeantwortete Anschuldigungen auf die Bevölkerung hatten. Die Russen schlossen daraus, dass die Anschuldigungen wahr sein mussten, da der Zar nicht gegen seine Ankläger vorging.

Ich habe Ihnen eine kurze Erklärung gegeben. Sie können die vollständige Geschichte erfahren, wenn Sie ein Exemplar von Russland 1917, Die Februarrevolution von George Katkov finden können.

Als Postgraduierter der Universität Oxford lernte ich George Katkov kennen und profitierte von vielen Gesprächen mit ihm. Katkov war ein Don am St. Antony’s College der Universität Oxford. Es war St. Antony’s, das am 20. Januar 1969 eine spezielle Universitätsvorlesung in Oxford für mich organisierte, ein besonderes Privileg für einen graduierten Studenten. Schon damals musste sich die Wahrheit ihren Weg erkämpfen. Jetzt hat sie kaum noch eine Chance.

Dies bringt uns zu Amerikas erster Revolution, die sich jetzt entfaltet. Wie ist sie zustande gekommen? Sie kam zustande, weil jahrzehntelange liberale Angriffe im Namen der einen oder anderen „progressiven Sache“ die Struktur der Überzeugungen, die die Vereinigten Staaten definieren, zerstört haben. Heute können wir mit unseren eigenen Augen sehen, wenn wir sie öffnen, dass es so etwas wie akademische Freiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Privatsphäre und Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gibt. Menschen werden aus ihren Jobs gefeuert und zu wirtschaftlichem Verderben verurteilt, nur weil sie ihre Meinung geäußert haben, an der falschen Versammlung teilgenommen oder missbilligte Pronomen verwendet haben. Diejenigen, die auf der Integrität der Wahlen, der Grundlage der Demokratie, bestehen, werden als „Feinde der Demokratie“ dämonisiert. Es liegen Gesetze in der Luft, die zur Anwendung kommen werden, um jede Abweichung von kontrollierten Erklärungen des Establishments als Subversion zu definieren.

Sie können die Liste ergänzen. Aber eine lange Liste ist unnötig, um zu zeigen, dass keine wichtige Institution in Amerika mehr an die von der US-Verfassung garantierten Freiheiten und Schutzmaßnahmen oder an die Demokratie selbst glaubt. Nicht die Universitäten, die Anwaltskammern, die Medien, die Gerichte, die politischen Parteien oder der Kongress.

Es ist diese Zerstörung dieses Glaubens, die die erste amerikanische Revolution ausmacht. Die Folgen in ihrer ganzen Tragweite werden noch spürbar werden.