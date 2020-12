Amazon verwendet soziale Distanzierungstechnologie, um Mitarbeiter zu warnen, die sich zu nahe kommen

Amazon nutzt eine Technologie zur sozialen Distanzierung, die Lagerarbeiter informiert, wenn sie sich zu nahe kommen – ein System, das später auch auf Flughäfen und anderen Orten eingeführt werden könnte.

Ein Video, das von einem Amazon-Mitarbeiter gepostet wurde, zeigt ihn, wie ein Sensor die Bewegung der Mitarbeiter über farbige Kreise verfolgt, die einen 2-Meter-Umkreis um jede Person bilden.

Wenn zwei Personen den „sozialen Abstand“ verletzen, wird der Kreis rot und ein Alarm ertönt.

Amazon using new technology to enforce social distancing. Punishment for getting too close? pic.twitter.com/u2PaRzsI2o