An Schlagzeilen wie „Mann hustet Kassierer absichtlich an – 6 Monate Haft“ oder „Polizei sprengt illegalen Friseur-Ring“ haben wir uns längst gewöhnt. Doch wie würde ein Mensch aus dem Jahr 2019 (homo sapiens praecoronarensis) darauf reagieren? Der Postillon präsentiert Ihnen einige besonders bemerkenswerte Corona-Schlagzeilen und illustriert, was sich unser Vorcorona-Ich darunter vorgestellt hätte: