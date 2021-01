55 US-Bürger sind nach der Impfung gestorben. 24 dauerhafte Behinderungen, 225 Krankenhausaufenthalte und 1.388 Besuche in der Notaufnahme…. und die Todesfälle in Norwegen steigen auf 29

Inmitten zunehmender Rufe nach einer Aussetzung der Verwendung von mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffen, die von Firmen wie Pfizer hergestellt werden, insbesondere bei älteren Menschen, ist die Situation in Norwegen deutlich eskaliert, da die skandinavische Nation nun insgesamt 29 Todesfälle bei Menschen über 75 Jahren registriert hat, die ihre erste COVID-19-Impfung erhalten haben.

Wie Bloomberg berichtet, erhöht dies die Zahl der bekannten Todesfälle in Norwegen um sechs und senkt auch die Altersgruppe auf 80 Jahre, von der angenommen wird, dass sie davon betroffen ist.

Bis Freitag war Pfizer / BioNTech der einzige in Norwegen verfügbare Impfstoff, und „alle Todesfälle sind somit mit diesem Impfstoff verbunden“, sagte die norwegische Arzneimittelbehörde in einer schriftlichen Antwort an Bloomberg am Samstag.

„Es wurden 13 Todesfälle untersucht, und uns sind weitere 16 Todesfälle bekannt, die derzeit untersucht werden“, sagte die Agentur.

Alle gemeldeten Todesfälle betrafen „ältere Menschen mit schwerwiegenden Vorerkrankungen“.

„Die meisten Menschen haben die erwarteten Nebenwirkungen des Impfstoffs erhalten, wie Übelkeit, Erbrechen, Fieber, lokale Reaktionen an der Injektionsstelle und eine Verschlechterung ihrer Grunderkrankung.“

Die Erfahrung Norwegens hat das Land veranlasst, darauf hinzuweisen, dass Covid-19-Impfstoffe für sehr alte und todkranke Menschen zu riskant sein könnten … genau die Gruppe, die laut ‚der Wissenschaft‘ tatsächlich von diesem Virus bedroht ist.

Pfizer und BioNTech arbeiten mit der norwegischen Aufsichtsbehörde zusammen, um die Todesfälle in Norwegen zu untersuchen, teilte Pfizer in einer per E-Mail gesendeten Erklärung mit. Die Agentur stellte fest, dass „die Anzahl der Vorfälle bislang nicht alarmierend ist und den Erwartungen entspricht“, sagte Pfizer.

Es sind jedoch nicht nur Norwegen viele Menschen an der Impfung gestorben, wie Zachary Stieber von der Epoch Times berichtet, auch in den USA sind 55 Menschen nach Erhalt eines COVID-19-Impfstoffs gestorben. Dies geht aus Berichten hervor, die einem föderalen System vorgelegt wurden. Berichten zufolge sind bei Menschen, die sowohl die Moderna- als auch die Pfizer-BioNTech-Impfstoffe erhalten, Todesfälle aufgetreten.

In einigen Fällen starben die Patienten innerhalb von Tagen nach Erhalt eines COVID-19-Impfstoffs.

Ein Mann, ein 66-jähriger Seniorenheimbewohner in Colorado, war nach der Moderna-Impfung müde und blieb einen Tag im Bett. Früh am nächsten Morgen, am Weihnachtstag, wurde der Bewohner „im Bett beobachtet, wie er still lag, blass, die Augen halb offen und der Schaum aus dem Mund kam und nicht mehr reagierte“, heißt es in dem VAERS-Bericht. „Er atmete nicht und ohne Puls.“

In einem anderen Fall wurde einem 93-jährigen Mann aus South Dakota am 4. Januar gegen 11 Uhr der Pfizer-BioNTech-Impfstoff injiziert. Ungefähr zwei Stunden später sagte er, er sei müde und könne seine physikalische Therapie nicht länger fortsetzen. Er wurde in sein Zimmer zurückgebracht, wo er sagte, seine Beine fühlten sich schwer an. Bald darauf hörte er auf zu atmen.

Zusätzlich zu den Todesfällen wurden 96 lebensbedrohliche Ereignisse nach COVID-19-Impfungen gemeldet, sowie 24 dauerhafte Behinderungen, 225 Krankenhausaufenthalte und 1.388 Besuche in der Notaufnahme.

Aber es sind nicht nur die Alten und Gebrechlichen. In Israel, die stolz den größten Impfaufwand der Welt beanspruchen (größter Prozentsatz der geimpften Bevölkerung), hatten mindestens 13 Israelis nach der Verabreichung des Pfizer Covid-19-Impfstoffs eine Gesichtslähmung und das einen Monat nachdem die US-amerikanische Food and Drug Administration ähnliche Probleme gemeldet hatte, behaupten jedoch, sie haben keinen Zusammenhang mit der Impfung.

Die israelische Zeitung Ynet berichtete unter Berufung auf das Gesundheitsministerium, dass die Beamten annehmen, dass die Zahl solcher Fälle höher sein könnte.

„Mindestens 28 Stunden lang hatte ich eine [Gesichtslähmung]“, sagte eine Person gegenüber Ynet.

„Ich kann nicht sagen, dass es danach komplett verschwunden war, aber ansonsten hatte ich keine anderen Schmerzen, außer einem leichten Schmerz, an der Stelle in der ich die Spritze erhielt, aber es gab nichts darüber hinaus.“

Ynet zitierte Prof. Galia Rahav, Direktorin der Abteilung für Infektionskrankheiten am Sheba Medical Center, die sagte, sie fühle sich nicht „wohl“, wenn sie die zweite Dosis an jemanden verabreiche, der den ersten Stich erhalten habe und anschließend an Lähmungen leide.

„Niemand weiß, ob dies mit dem Impfstoff zusammenhängt oder nicht. Deshalb würde ich es unterlassen, jemandem, der nach der ersten Dosis an Lähmungen leidet, eine zweite Dosis zu geben “, sagte sie der Verkaufsstelle.

Wie wir gestern nach den Nachrichten über die steigenden Todesfälle nach der Impfung in Noway feststellten, forderten Gesundheitsexperten aus Wuhan, China, Norwegen und andere Länder auf, die Verwendung von COVID-19-Impfstoffen auf mRNA-Basis, die von Unternehmen wie Pfizer hergestellt wurden, einzustellen. vor allem bei älteren Menschen.