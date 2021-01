25 Organisationen wollen, das Victoria Nuland abgelehnt wird

Victoria Nuland, ehemalige außenpolitische Beraterin von Vizepräsident Dick Cheney, sollte nicht für das Amt des Unterstaatssekretärs [für politische Angelegenheiten] nominiert werden, und wenn sie nominiert wird, sollte sie vom Senat abgelehnt werden.

Nuland spielte eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung eines Putsches in der Ukraine, der einen Bürgerkrieg auslöste, der 10.000 Menschenleben kostete und über eine Million Menschen vertrieb. Sie spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Bewaffnung der Ukraine. Sie befürwortet radikal erhöhte Militärausgaben, die Erweiterung der NATO, Feindseligkeit gegenüber Russland und Bemühungen, die russische Regierung zu stürzen.

Die Vereinigten Staaten investierten 5 Milliarden Dollar in die Gestaltung der ukrainischen Politik, einschließlich des Sturzes eines demokratisch gewählten Präsidenten, der sich geweigert hatte, der NATO beizutreten. Die damalige stellvertretende Außenministerin Nuland ist in einem Video zu sehen, wie sie über die US-Investitionen spricht und plant, den nächsten ukrainischen Führer, Arsenij Jazenjuk, zu installieren, der dann auch installiert wurde.

Die Maidan-Proteste, bei denen Nuland Kekse an Demonstranten verteilte, wurden von Neonazis und Scharfschützen, die das Feuer auf die Polizei eröffneten, gewaltsam eskaliert. Als Polen, Deutschland und Frankreich einen Deal für die Maidan-Forderungen und eine vorgezogene Wahl aushandelten, griffen stattdessen Neonazis die Regierung an und übernahmen die Macht. Das US-Außenministerium erkannte die Putschregierung sofort an, und Arsenij Jazenjuk wurde als Premierminister eingesetzt.

Nuland hat mit der offen pro-nazistischen Svoboda-Partei in der Ukraine zusammengearbeitet. Sie war lange eine führende Befürworterin der Bewaffnung der Ukraine. Sie war auch ein Befürworter für die Entfernung des Generalstaatsanwalts der Ukraine aus dem Amt, den der damalige Vizepräsident Joe Biden dem Präsidenten aufdrängte.

Nuland schrieb im vergangenen Jahr: „Die Herausforderung für die Vereinigten Staaten im Jahr 2021 wird darin bestehen, die Demokratien der Welt bei der Ausarbeitung eines effektiveren Ansatzes gegenüber Russland anzuführen – eines Ansatzes, der auf ihren Stärken aufbaut und Putin dort unter Druck setzt, wo er verwundbar ist, einschließlich bei seinen eigenen Bürgern.“

Sie fügte hinzu:

„…Moskau sollte auch sehen, dass Washington und seine Verbündeten konkrete Schritte unternehmen, um ihre Sicherheit zu festigen und die Kosten der russischen Konfrontation und Militarisierung zu erhöhen. Dazu gehören die Beibehaltung robuster Verteidigungshaushalte, die weitere Modernisierung der Atomwaffensysteme der USA und ihrer Verbündeten, die Stationierung neuer konventioneller Raketen und Raketenabwehrsysteme, die Einrichtung ständiger Stützpunkte entlang der Ostgrenze der NATO und die Erhöhung des Tempos und der Sichtbarkeit gemeinsamer Übungen.“

Die Vereinigten Staaten traten aus dem ABM-Vertrag und später aus dem INF-Vertrag, begannen mit der Aufstellung von Raketen in Rumänien und Polen, dehnten die NATO bis an die russische Grenze aus, erleichterten einen Putsch in der Ukraine, begannen mit der Bewaffnung der Ukraine und begannen, massive Kriegsübungen in Osteuropa abzuhalten. Aber wenn man Victoria Nulands Darstellung liest, ist Russland einfach eine irrational böse und aggressive Macht, der mit noch mehr Militärausgaben, Stützpunkten und Feindseligkeit begegnet werden muss. Einige US-Militärs sagen, dass es bei dieser Dämonisierung Russlands nur um Waffengewinne und bürokratische Macht geht, nicht mehr faktenbasiert als das Steele-Dossier, das von Victoria Nuland an das FBI gegeben wurde.

Unterschrieben haben:

Alaska Peace Center

Center for Encounter and Active Non-Violence

CODEPINK

Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

Greater Brunswick PeaceWorks

Jemez Peacemakers

Knowdrones.com

Maine Voices for Palestinian Rights

Nuclear Age Peace Foundation

Nukewatch

Peace Action Maine

PEACEWORKERS

Physicians for Social Responsibility – Kansas City

Progressive Democrats of America

Peace Fresno

Peace, Justice, Sustainability NOW!

The Resistance Center for Peace and Justice

RootsAction.org

Veterans For Peace Chapter 001

Veterans For Peace Chapter 63

Veterans For Peace Chapter 113

Veterans For Peace Chapter 115

Veterans For Peace Chapter 132

Wage Peace

World BEYOND War