2021: Die Geopolitik der Impfung

Das mit Abstand größte Thema des Jahres 2020 war die globale Reaktion auf Covid-19 und es herrscht der Glaube vor, dass 2021 irgendwie automatisch anders sein wird, weil sich eine Ziffer in der Jahreszahl geändert hat. Die Welt wartet darauf, dass das alles „vorbei“ ist. Aber vielleicht sollte die große Frage nicht sein, wann das Thema Coronavirus endet, sondern wie es endet. Diese Gesundheitskrise ist, wie jede andere auch, ein Katalysator für politische Veränderungen und hat bereits einen bürokratischen Stempel in der Geschichte hinterlassen. Die potenziell interessanteste (oder erschreckendste, je nach Weltanschauung) systemische Veränderung, die durch das Virus ausgelöst wird, wäre der Beginn einer Art von Pflichtimpfung für Reisen. Dieses Konzept, das noch vor einem Jahr undenkbar war, wird in den Mainstream-Medien sowohl positiv als auch negativ diskutiert, wobei einige Regierungen bereits verbal grünes Licht für das Konzept gegeben haben. Das Overton-Fenster scheint sich bei diesem Thema sehr schnell zu bewegen. Aber was wird diese neue Form der Bürokratie in einem größeren Maßstab bedeuten und da zahlreiche verschiedene Quellen einen Impfstoff herstellen, könnte eine Form von „Geopolitik“ der Impfung entstehen, je nachdem, welche genommen wird?

Zurzeit ist die wichtigste Form der Bürokratie für internationale Reisen ein Reisepass, der auf der Staatsbürgerschaft basiert. Die vorgeschlagene Idee, nur geimpften Personen das Reisen zu erlauben, wird im Wesentlichen einen zweiten Reisepass (unabhängig von der Terminologie) schaffen, der auf dem Impfnachweis einer Person basiert. Da diese neue Dokumentation zum Nachweis der Impfung im Wesentlichen als Reisepass fungieren wird, sollten wir zuerst einen Blick auf die geopolitischen Aspekte von Reisepässen werfen, bevor wir einen Blick auf die geopolitischen Aspekte der Impfung werfen können.

Der Pass so wie wir in kennen

Pässe und Visaregelungen wurden im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem Spiegelbild nationaler Macht und schufen eigene bürokratische geopolitische Räume. Wenn wir uns den „Global Passport Power Rank 2021“ anschauen, dann sehen wir, dass die Top-Nationen nicht überraschend im Westen liegen. Die Wahl des Wortes „Macht“ bei der Beschreibung von Pässen ist sehr relevant. Zum Beispiel können US-Bürger Bulgarien und Serbien ohne Visum besuchen, während Serben und Bulgaren durch die Bürokratie, Gebühren und Interviews gehen müssen, die für das Privileg, amerikanischen Boden zu betreten, notwendig sind. Obwohl viele Bulgaren die USA als einen Verbündeten betrachten, der sie vor dem strauchelnden Kommunismus gerettet hat, gibt es viele Serben, die Washington als Mörder ihres Volkes betrachten und dennoch Amerikanern 90 Tage Aufenthalt in ihrem Land gewähren, ohne dass Fragen gestellt werden. Lustig, wie das funktioniert.

Karte: Visumfreies Reisen für US-Bürger spiegelt wider, wo amerikanische Außenpolitik/Einfluss dominiert.

Im Gegensatz dazu, und im Gegensatz zu vielen europäischen Nationen, gewähren die Serben dem ewigen Verbündeten Russland 30 Tage für Geschäfte und/oder Urlaub. Sehr oft wird traditionellen Verbündeten einer bestimmten Nation die visafreie Einreise gewährt. Apropos Russland: Es ist keine Überraschung, dass viele winzige Nationen, die Russland anerkennt, Amerika aber nicht (Südossetien, Abchasien usw.) russischen Bürgern die visafreie Einreise erlauben. Da Russlands Einfluss seit seiner völligen Niederlage im Kalten Krieg gewachsen ist, hat auch sein Reisepass stetig an „Macht“ gewonnen.

Visa und Pässe können die Stärke einer Nation oder ihre Nähe zur Macht widerspiegeln (hoher Vasallenstatus), wenn ihre Bürger fast überall hingehen können, während sie gleichzeitig weniger mächtigen Nationen die Einreise verwehren.

In gewisser Weise, wenn kleinere Nationen von mächtigeren Akteuren ein Visum verlangen, ist diese Demonstration bürokratischer Gewalt definitiv ein Statement und eine Form des Beweises von Unabhängigkeit. Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen tatsächlich für einen Sommerurlaub nach Nordkorea reisen wollen, aber die Tatsache, dass sie ein Visum durchsetzen können und dies auch tun, bietet einen gewissen Schutz vor Bauerfängern, ausländischen Agenten und anderen fragwürdigen Gestalten, aber am wichtigsten ist, dass es eine Botschaft an andere Nationen sendet, dass sie „kein Recht haben, hier zu sein“.

Wir können also sehen, dass die geopolitischen Räume der westlichen Pässe sehr weitreichend sind und fast den ganzen Globus abdecken, mit Ausnahme einiger hochnäsiger Einsiedler-Nationen, während sie im Gegenzug vielen ärmeren/schwächeren Nationen die freie Einreise verweigern. Die Geschäftsleute und Beeinflusser des Westens können hinausgehen, aber im Gegenzug kommt niemand so einfach zurück. Internationales Reisen ist ein Symbol für den Status zumindest der Mittelklasse, aber was wirklich entscheidend ist, ist, wohin diese Männer in den Business-Class-Sitzen gehen können und wohin nicht.

Arbeitsmigranten sind nicht nur von der realen Geografie betroffen, sondern oft auch von der Geopolitik der Pässe und Visa.

Wenn es um die Armen der Welt geht, können wir sehen, dass es einen Grund gibt, warum jeder Londoner Barkeeper ein Pole und jeder Straßenkehrer in Moskau ein Tadschike ist – sie haben eine visafreie Einreise in diese jeweiligen Länder, um als Arbeitsmigranten zu arbeiten. Die Tadschiken in Moskau würden sicherlich lieber den gleichen Job für US-Dollars oder britische Pfund machen, aber das ist einfach keine Option, da ihre Pässe das nicht erlauben. Für Menschen mit polnischer und tadschikischer Staatsbürgerschaft gibt es einfach unterschiedliche Möglichkeiten der Wanderarbeiterausbeutung.

Der kommende Raum für geimpfte der kommen könnte

Wenn wir in einer Welt leben, in der Impfstoffe für Reisen obligatorisch sind, wer sagt dann, dass jede Nation auf der Erde die Gültigkeit jedes anderen Impfstoffs anerkennen wird. Die Mainstream-Medien erwecken den Anschein, als ob es ausreicht, irgendeinen Impfstoff mit irgendwelchen Papieren zu bekommen, um ihn zu bestätigen, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies wahr ist.

Die BBC hat bereits mit einiger Skepsis über den russischen Coronavirus-Impfstoff Sputnik V geschrieben. Wenn wir die Tatsache in Betracht ziehen, dass dieser Nachrichtengigant im Grunde das gesamte kulturelle Narrativ des Vereinigten Königreichs schreibt, dann ist es sicher zu glauben, dass viele ihrer Politiker die Gültigkeit des russischen Impfstoffs aus Angst, Bosheit und/oder Unwissenheit nicht anerkennen wollen.

Im Gegensatz dazu werden russische Bürger, ob sie wollen oder nicht, nur Zugang zu dem in Russland hergestellten Impfstoff haben. Sie haben die Möglichkeit, ihn zu nehmen oder nicht, aber den amerikanischen Typ von Pfizer zu bekommen, wird Mühe, Geduld und einen viel größeren persönlichen Aufwand erfordern. Es ist also nicht per se verboten, aber es wird für russische Bürger sehr schwierig sein, einen konkurrierenden ausländischen Impfstoff zu bekommen, was sie aus bürokratischer Sicht alle in das Sputnik-V-Lager stellt. In der Tat scheint es fast einen Impfwettlauf zu geben, da die Nationen darum wetteifern, ihren Impfstoff zuerst zu entwickeln und zu exportieren. Vielleicht geschieht dies aus nationalem Stolz oder humanitären Interessen, aber die Eile mag auch mit dem Wunsch verbunden sein, so viele Nationen wie möglich auf den eigenen nationalen Impfstoff zu bringen. In demselben Sinne, in dem alle russischen Bürger mit einem russischen Pass in einer großen Gruppe sind, würden, wenn es einen Impfpass geben wird, alle Menschen, die Sputnik V oder die Impfung von Pfizer genommen haben, in eine ähnliche Kategorie für Reisen eingeordnet werden. Wenn dies tatsächlich geschieht, dann ist sicherlich der Wettlauf im Gange, so viel wie möglich von diesem neuen immateriellen geopolitischen Raum einzunehmen.

Der „geopolitische Impfraum“ von Russlands Sputnik V. Dunkelgrün hat Millionen bestellt, hellgrün hat sich noch nicht entschieden.

Wenn wir der bürokratischen Logik folgen, dass „wenn der russische Impfstoff schlecht ist, dann keine Reise nach England“, würde sich dies auch auf Personen/Länder erstrecken, die überwiegend die postsowjetische Ausgabe der Antiviren-Spritze genommen haben. Es ist wichtig zu verstehen, dass viele der Länder, die Sputnik V erhalten, nicht nur kleine, unbedeutende ehemalige kommunistische Nationen sind, die an Russland grenzen. Es handelt sich um große Wirtschaftsakteure wie China, Indien, Südkorea und Amerikas südlicher Nachbar Mexiko, die allesamt Bestellungen in zweistelliger Millionenhöhe aufgeben.

Wenn es hart auf hart kommt und dieses Konzept von Reisepapieren auf Basis von Impfungen (Impfpässe) kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht-westliche Versionen an den Grenzübergängen „nicht zählen“ werden. Obwohl man mit genügend Zeit und Geld wahrscheinlich jede Art von Impfstoff überall bekommen kann, könnte dies für die überwältigende Mehrheit einen neuen unsichtbaren Eisernen Vorhang schaffen – die westlichen Impfstoffe auf der einen Seite und die russischen (mit anderen möglichen Ausreißer-Versionen) auf der anderen.

Das mag wie eine Ausdehnung der Phantasie klingen, aber der Wahnsinn der russophoben Verschwörungstheorien scheint keine Grenzen zu haben. Und was am wichtigsten ist: Die Reaktionen der Regierungen auf die Covid-19-Pandemie waren harsch, in ihrer Wirkung zweifelhaft und sehr kurzsichtig. Es besteht eine reale Chance, dass wir im Jahr 2021 den Aufstieg der Geopolitik des Impfens erleben werden.