Erster Blick auf Pfizer COVID-Impfstoff-Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus Großbritannien

Das VRBPAC der FDA muss sich die tatsächliche Evidenz genau ansehen, bevor es eine Genehmigung zur Notfallverwendung für unsere Senioren erteilt.

Die britische Arzneimittelzulassungsbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) hat den Impfstoff gegen das Coronavirus von Pfizer (BNT162b2) bereits zugelassen, und die Dosen werden ab heute im ganzen Land ausgeliefert. Am Donnerstag dieser Woche wird das Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) der U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Daten prüfen und die Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff könnte in den USA bereits am Freitag beginnen.

Dieser Bericht der britischen MHRA für Fachleute gibt einen besseren Einblick in das, was wir bisher wissen.

Der Bericht enthält mehr Einzelheiten zu den Senioren als unsere Aktualisierung vom Freitag und ist ebenso besorgniserregend.

