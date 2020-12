Das Geschäft mit der Impfung

©Pixabay_CC0 Public Domain

Pharmakonzerne konkurrieren um Milliarden, in den USA werden auch Apothekenketten eingeschaltet, um die Corona-Impfung zu verabreichen

Wenn das Gesundheitssystem weitgehend privatisiert ist, muss man auf die Privatwirtschaft zurückgreifen. Das besonders dann, wenn eine nationale Massenimpfung starten soll, wie dies jetzt die Trump-Regierung noch vor dem Ende des Jahres im Rahmen der Operation Warp Speed machen will. Da die staatlichen Gesundheitszentren in den USA das nicht ansatzweise leisten können, sollen vor allem die Apotheken- und Drogerieketten CVS Health and Walgreens Boots Alliance mit ihren 20.000 Filialen die erste Impfwelle organisieren.

Mit den Apotheken der beiden Unternehmen und einigen anderen Ketten sollen 60 Prozent der…..…