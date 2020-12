Zur „KRÖNUNGSKRISE“ oder – von der DeKONSTRUKTION de(ine)s WeltBildes

DeKonstruktion heißt AbBauen und Dies geschieht gerade im Globalen WeltGeschehen mit unseren so liebgewonnenen ScheinHeil(ig)en WeltBildern.

Wir GLAUBEN, Glauben an nen UrKnall, ne EvolutionsTheorie in der wir vom Affen abstammen, n WeltWirtschaftsWachstumsHype, nen Materialismus, nen KlimaWandel wie CO2-GrünHausEffekt, Ja sogar an nen derzeitig grassierenden TodesVirus mit einhergehender PanDemi. Wir Glauben allen möglichen Scheiß, aber ehrlich, wirklich WISSEN tun Wir NIX.

Wir haben Gelernt zu GeHorchen und UnGeFragt, d.i. Ohne Selbst zu HinterFragen, Befehle auszuführen die unter Strafandrohungen…