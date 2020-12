US mischen sich ein während Venezuela sich auf Wahlen mit hohen Einsätzen vorbereitet

Bild: Nathaniel St. Clair

Die USA ernannten schließlich nach einer zehnjährigen Pause und im Vorfeld der Wahlen zur venezolanischen Nationalversammlung einen Botschafter in Venezuela. Der neue Botschafter, James Story, wurde am 18. November durch eine Abstimmung im US-Senat bestätigt, wobei die Demokraten den Kandidaten von Trump unterstützten.

Botschafter Story übernahm sein Amt in Bogotá, Kolumbien. Nein, dies ist kein weiteres Beispiel für Trumps Stümperei, seinen Mann in die falsche Hauptstadt zu schicken. Die US-Regierung erkennt die demokratisch gewählte Regierung in Caracas nicht an.

Sackgasse zweier venezolanischer Präsidenten

Die Feindseligkeit der USA gegenüber Venezuela begann, als Hugo Chávez 1999 Präsident wurde, und dauert laut Adán Chávez, dem älteren Bruder des verstorbenen Präsidenten und…..