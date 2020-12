New Hampshire veröffentlicht Sensationsbericht, der die Sicherheit von 5G in Frage stellt

thelastamericanvagabond.com

Ein neuer Bericht aus New Hampshire stellt fest, dass die Sicherheit der 5G-Technologie ein Anliegen der Gesundheit von Menschen, Tieren und Umwelt ist.

Bild: Deyan Georgiev.Stock.adobe.com

Am 1. November wurde von der New Hampshire-Kommission zur Untersuchung der Auswirkungen der sich entwickelnden 5G-Technologie auf Umwelt und Gesundheit ein 111-seitiger Bericht veröffentlicht, der die gesundheitlichen Bedenken im Zusammenhang mit der 5G-Technologie beschreibt. Der Bericht wurde dem Gouverneur von New Hampshire, Christopher T. Sununu, dem Präsidenten des Repräsentantenhauses, Stephen J. Shurtleff, und der Präsidentin des Senats, Donna Soucy, übergeben.

Die Empfehlungen beinhalten:

Staatliche Behörden sollten auf ihren Websites über die Gefahren von hochfrequenter (RF) Mikrowellenstrahlung aus allen Quellen informieren;

Aufforderung an die staatlichen Stellen, Warnhinweise für Neugeborene, Kleinkinder und Schwangere hinzuzufügen;

sicherzustellen, dass alle neuen drahtlosen Antennen auf Privatgrundstücken außerhalb von Wohnhäusern, Unternehmen und Schulen aufgestellt werden;

den Einsatz von Glasfaserkabeln und drahtgebundenen Verbindungen zu fördern;

empfehlen, dass staatliche Stellen mit wissenschaftlichen Experten zusammenarbeiten, um Grenzwerte für die RF-Strahlungssicherheit zum Schutz von Bäumen, Pflanzen, Vögeln, Insekten und Bestäubern zu entwickeln

Quelle: New Hampshire Releases Bombshell Report Questioning Safety of 5G