Mehr als 70 Bürgermeister und Abgeordnete aus Frankreich forderten in dieser Woche ein Moratorium für 5G

Offizielle Stellen sagen, das die Gesundheitsrisiken von 5G nicht richtig bewertet worden seien. Sie geben auch Bedenken über die Zunahme der Elektrosmog-Belastung und die Entmenschlichung der Gesellschaft an.

Mehr als 70 Bürgermeister und Abgeordnete aus Frankreich forderten in dieser Woche ein Moratorium für die 5G-Technologie und da der Widerstand gegen 5G in Frankreich wächst. Die Hauptsorge der Bürgermeister sei, so sagten sie, dass “die Gesundheitsrisiken für lebende Organismen nicht bewertet worden sind”.

Michèle Rivasi, eine Abgeordnete des Europäischen Parlaments (MEP), die die Bemühungen anführt, sagte, sie sei bereit, in dieser Frage vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen, so ein Bericht in den französischen Medien.

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Bedenken brachten die Bürgermeister und gewählten Vertreter laut einem französischen Artikel auch…..

