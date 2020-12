Kanada warnt davor dass “Verschwörungstheoretiker” 5G-Türme verbrennen könnten

Eine Verschwörungstheorie, die 5G mit dem Coronavirus in Verbindung bringt, hat sich in diesem Jahr wie ein Lauffeuer verbreitet. Im April wurden zahlreiche 5G-Türme von Menschen in Großbritannien in Brand gesteckt, die glaubten, dass die Strahlung der Türme zur Verbreitung von COVID-19 beiträgt.

Jetzt hat der kanadische Geheimdienst in einem neuen vertraulichen Bericht, der Global News erhalten hat, davor gewarnt, dass gewalttätige Extremisten bereit sein könnten, 5G-Funkmasten anzugreifen.

“Während Unternehmen ernsthaft mit dem Bau einer 5G-Infrastruktur beginnen, könnten Extremisten aus der gesamten extremistischen Landschaft, Brandstiftung und Vandalismus gegen diese Infrastruktur begehen”, schrieb der kanadische Sicherheitsnachrichtendienst (CSIS) in dem Bericht.

Der vertrauliche Bericht kommt inmitten einer Welle von COVID-19-Desinformationen, die in Internetforen umher schwirren und vermuten lassen, dass die 5G-Technologie den Virus verbreiten könnte.

“Angesichts der außerordentlichen Auswirkungen, die die COVID-19-Pandemie auf das Leben von Einzelpersonen auf der ganzen Welt hat, ist sich der CSIS bewusst, dass bestimmte Akteure in verschiedenen Bedrohungslandschaften versuchen könnten, ihre eigenen Interessen zu schützen”, sagte der CSIS-Sprecher John Townsend.

Global News listet einige der populärsten COVID-19/5G-Verschwörungstheorien auf:

Die vielleicht ausgefeilteste behauptet, dass 5G von Regierungen entworfen wurde, um die Welt zu entvölkern, und Teil einer umfassenderen Verschwörungstheorie namens Agenda 21 ist, die sich vorstellt, dass die Vereinten Nationen versuchen, eine neue Weltordnung zu errichten.

Keine dieser Behauptungen hat wissenschaftliche Gültigkeit, aber weiße Rassisten, Neonazis und Anarchisten haben alle in unterschiedlichem Maße Verschwörungstheorien zum COVID-19 übernommen, während die Anti-Impf-Bewegung die Vorstellung gefördert hat, dass 5G für die Verbreitung von COVID-19 verantwortlich ist.

Laut CSIS ist der physische Widerstand gegen drahtlose 5G-Kommunikationstürme im Vergleich zu anderen Ländern in Europa deutlich geringer.

Es hieß jedoch, dass “in Kanada ansässige Online-Gemeinschaften” 5G-Verschwörungen propagierten und rechtsextreme Gruppen versuchten, “aus der ‘5G-Hysterie’ Kapital zu schlagen”.

Der CSIS stellte fest, dass es in dem Land eine Handvoll Vorfälle gegeben habe, bei denen Mobilfunkmasten beschädigt wurden. Der bedeutendste Angriff fand im April in Laval, Quebec, statt, wo ein Mast in Brand gesteckt wurde und eine Million Dollar Schaden erlitt. Anfang Mai wurden in Montreal mindestens sechs Türme in Brand gesteckt.

Quelle: Canada Warns Conspiracy Theorists Could Burn 5G Towers, Claiming Link To Virus