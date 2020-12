Gold in der Krise: Das müssen Sie jetzt beachten!

Wie ist die Lage bei Gold? Das Edelmetall war bei Spekulanten zuletzt weniger gefragt. Der Goldpreis hat korrigiert. Dabei gibt es mehr Gründe denn je, sich mit Edelmetall abzusichern.

Goldpreis-Systematik

Wohin tendiert der Goldpreis? Sehen wir eine weitere Erholung oder haben wir nur eine kurze technische Gegenreaktion erlebt, nach dem Abverkauf der Vorwochen? Bei Gold muss man zeitlich stark differenzieren. Schon in früheren Krisen kamen die Edelmetalle kurzfristig immer wieder unter Druck. Zumeist aus zwei wesentlichen Gründen. (1) In einer akuten Krisensituation wird in Panik alles….