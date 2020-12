Ein weiterer US-Sheriff weigert sich die Abriegelungsmaßnahmen durchzusetzen

“Die Befolgung von Gesundheitsanordnungen ist eine Sache der persönlichen Verantwortung und nicht eine Sache der Strafverfolgung”.

Der Sheriff von Orange County, Don Barnes, hat als jüngster Strafverfolgungschef in Kalifornien erklärt, dass seine Beamten die COVID-Beschränkungen nicht durchsetzen werden.

Da der gesamte Bundesstaat über das Wochenende in eine faktisch vollständige Abriegelung gestürzt wurde, twitterte Barnes, dass er keine Stellvertreter zu irgendwelchen Anrufen bezüglich der “Einhaltung von Gesichtsbedeckungen, gesellschaftlichen Versammlungen oder Hausarrestanordnungen” schicken werde.

“Die Einhaltung von Gesundheitsanordnungen ist eine Frage der persönlichen Verantwortung und nicht eine Frage der Strafverfolgung”, erklärte Barnes in einer Erklärung.

“Den Strafverfolgungsbehörden die Last aufzubürden, diese Anordnungen gegen gesetzestreue Bürger durchzusetzen, die bereits durch schwierige Umstände kämpfen, während sie gleichzeitig die Strafverfolgung kritisieren und uns Instrumente wegnehmen, um unsere Arbeit zu erledigen, ist sowohl widersprüchlich als auch unaufrichtig”, drängte Barnes in einem klaren Schuss auf Gouverneur Gavin Newsom.

Gouverneur Newsom erließ eine Quarantäne-Anordnung, von der etwa 85% der Bevölkerung des Bundesstaates von 40 Millionen Menschen betroffen sein werden.

Die Quarantäne wird über die Feiertage für mindestens drei Wochen bestehen bleiben, da Geschäfte wie Bars, Friseursalons und Innenrestaurants geschlossen werden. Die Menschen werden daran gehindert, sich mit Personen außerhalb ihres Haushalts zu treffen.

Bislang haben die Sheriffs von Riverside County, Los Angeles County und San Bernardino County angekündigt, dass sie die Beschränkungen nicht durchsetzen werden.

Am Freitag schlug der Sheriff von Riverside County, Chad Bianco, Gouverneur Newsoms “diktatorische Haltung gegenüber den Einwohnern Kaliforniens nieder, während er in Luxus speiste, auf reisen geht, sein Geschäft offen hielt und seine Kinder in persönliche Privatschulen schickte” und bezeichnete Newsom als “äußerst scheinheilig”.

“Diese Schließungen und Hausbesuche sind absolut lächerlich”, erklärte Bianco und fügte hinzu: “Die für die Schließung verwendeten Metriken sind unglaublich fehlerhaft und nicht repräsentativ für wahre Zahlen und sind für Riverside County katastrophal”.

Bianco bemerkte, dass “Newsom von uns erwartet, dass wir jeden, der gegen diese Anordnungen verstößt, festnehmen und ihm sein Geld abnehmen, seine Geschäfte schließen, dafür sorgen, dass er in seinen Häusern bleibt, und ihm seine bürgerlichen Freiheiten wegnehmen, oder er wird uns alle bestrafen”.

“Während das Gouverneursbüro und der Staat mit Maßnahmen gegen die Verstöße gedroht haben, wird das Riverside County Sheriff’s Department nicht erpresst, schikaniert oder als Druckmittel gegen Einwohner von Riverside County bei der Durchsetzung der Befehle des Gouverneurs eingesetzt”, fuhr Bianco fort.

Quelle: Yet Another California Sheriff Refuses To Enforce Lockdown Measures