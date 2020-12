Das russische Fernsehen über die Woche in der EU: Ein schwuler Heuchler und Verfolgung von Journalisten

In dieser Woche hat sich die EU einmal mehr als eine Art Irrenhaus gezeigt, in der EU-Abgeordnete Homo-Orgien feiern und die Polizei wegen deren Immunität nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, während gleichzeitig Journalisten in der EU wegen ihrer Arbeit mit Gefängnisstrafen rechnen müssen.

Über die aktuellen Vorfälle in Lettland habe ich schon berichtet. Dort wurden Journalisten unter Vorwänden verhaftet, ihre Wohnungen….

Eurasische Partnerschaft: Russland streckt die Hand zur Zusammenarbeit aus

Über die Vorgänge der eurasischen Integration und Zusammenarbeit hört man in Deutschland kaum etwas, dabei wächst gerade eine riesige Region wirtschaftlich und auch kulturell zusammen.

Während westliche Medien immer behaupten, Russland wolle Europa spalten, ist das Gegenteil der Fall. Putin hat die Grundzüge seiner Politik….

Das russische Fernsehen über Genderwahn in den USA: Es wird interessant, legen wir Popcorn-Vorräte an In einem Kommentar ist der Moderator der russischen Sendung „Nachrichten der Woche“ auf die Rolle der Genderpolitik im Westen bei Personalentscheidungen eingegangen und hat überraschende Parallelen gezogen. Was wir derzeit im Westen erleben, hat die Sowjetunion schon vor hundert Jahren erfolglos versucht. In Russland reiben die Menschen sich bei vielem, was derzeit im Westen….

Neue Nato-Strategie: Die Nato soll ganz offiziell ein Angriffsbündnis werden Ein Expertenrat der Nato hat eine neue Strategie für das nächste Jahrzehnt ausgearbeitet, die die Nato ganz offiziell und endgültig von einem angeblichen Verteidigungsbündnis in ein Angriffsbündnis umdeklarieren soll. Aber die Medien vermeiden es, darüber zu berichten. Der Spiegel hat schon am 27. November darüber berichtet, aber ich wollte abwarten, ob man danach zumindest irgendein kritisches Wort über die….