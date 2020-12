COVID ID Card wird nun in Großbritannien eingeführt

Berichten zufolge soll der britische National Health Service jedem, der gegen das Coronavirus geimpft ist, einen “Impfausweis” ausstellen, wobei die Regierung sich weigert, auszuschließen, dass die Ausweise wie Pässe zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft verwendet werden.

Die Einführung der Impfungen im Vereinigten Königreich beginnt diese Woche, und auf Fotos von Impfausweisen ist auf ihnen der Wortlaut zu lesen: “Vergewissern Sie sich, dass Sie diesen Impfausweis in Ihrer Geldbörse oder Brieftasche aufbewahren”.

Auf der Karte ist ein Feld für den Namen und die Chargennummer des Impfstoffs sowie für das Datum der Injektion vorgesehen. Ein zweites Feld bezeichnet die Tatsache, dass für die Impfung von Pfizer zwei Impfungen erforderlich sind.

Es herrscht jedoch Verwirrung darüber, ob dieses Foto repräsentativ für den tatsächlichen “Personalausweis” ist, der den Menschen nach der Impfung ausgehändigt wird, oder ob es sich lediglich um eine Terminkarte handelt.

