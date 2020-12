Britische Polizei spürt mit Nummernschildkameras Personen auf, die Kneipen in benachbarten Gegenden besuchen

Die Polizei in North Yorkshire setzt Nummernschilderkennungskameras ein, um Personen aufzuspüren, die gegen die Sperrvorschriften verstoßen, indem sie ihre Gegend verlassen, um eine Kneipe in einem benachbarten Gebiet mit weniger strengen Einschränkungen zu besuchen.

Nach den derzeitigen Sperrvorschriften in Großbritannien sind alle Pubs und Restaurants in Ebene-3-Regionen geschlossen, aber Pubs in Ebene-2-Gebieten können geöffnet bleiben, wenn sie “umfangreiche Mahlzeiten” servieren.

Dies hat einige Menschen, die in Ebene-3-Gebieten leben, dazu veranlasst, in nahe gelegene Ebene-2-Gebiete zu fahren, um dort ein Bier zu trinken.

Nun hat sich jedoch herausgestellt, dass die Behörden die automatische Nummernschilderkennung der Region nutzen, um COVID-Dissidenten aufzuspüren, die ihre Region mit dem Auto verlassen.

“Es ist weder notwendig noch akzeptabel, ein Ebene-3-Gebiet zu verlassen und für einen Tagesausflug in ein Gebiet der unteren Ebene zu fahren oder eine Kneipe oder ein Restaurant zum Essen zu besuchen”, sagte Mike Walker, Superintendent der Polizei von North Yorkshire.

“Bitte seien Sie auch daran erinnert, dass Ihre Ebene-Beschränkungen mit Ihnen reisen und die Polizei Durchsetzungsmaßnahmen gegen Sie ergreifen kann, falls Sie diese Beschränkungen verletzen sollten”, fügte er hinzu.

Die Bußgelder für diejenigen, die gegen die Regeln verstoßen, könnten letztendlich auf 6.400 Pfund steigen.

Big Brother Watch-Direktorin Silkie Carlo sagte, die Maßnahmen seien ein weiterer Beweis für das Abgleiten Großbritanniens in einen “totalitären” Staat.

“Dies ist keine Polizeiarbeit mit Zustimmung. Es gibt kein Gesetz, das es Menschen verbietet zu reisen, und tatsächlich gibt es nicht einmal ein spezifisches Gesetz, das das Massenüberwachungssystem ANPR untermauert. Wir leben jetzt in einem wachsenden Überwachungsstaat und einem Erdrutsch der bürgerlichen Freiheiten”, sagte sie.

Wie wir bereits zuvor betont haben, prahlte die Polizei während der ersten Abriegelung in Derbyshire damit, wie sie Überwachungsdrohnen einsetzte, um Hundespaziergänger und Wanderer in abgelegenen Gegenden auszuspionieren, und behauptete, dass einige sich zu weit von ihrem Wohnort entfernt wagten.

Wie wir bereits berichteten, dringt die Polizei auch in Kneipen ein, um Kunden zu belästigen, und fordert sie auf, nach dem Essen zu gehen, um sie daran zu hindern, mehr Getränke zu bestellen.

Quelle: UK Police Using Number Plate Cameras to Track Down People Visiting Pubs in Neighboring Areas