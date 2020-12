Kanada macht den Anfang! Keine Freiheit mehr für Bürger die sich nicht impfen lassen

Der Chief Medical Officer von Ontario hat erklärt, dass Menschen, die den Corona-Impfstoff ablehnen, keine Bewegungsfreiheit haben und weiterhin Gesichtsmasken tragen müssen.

Dr. David Williams wurde gefragt, ob er die Impfung zur Pflicht machen würde. Er räumte ein, dass “wir niemanden zwingen können, einen Impfstoff zu nehmen”, fügte aber hinzu, dass die Bewegungsfreiheit von Menschen, die den Impfstoff ablehnen, drastisch eingeschränkt werden kann.

“What may be mandatory, is proof of vaccination, in order to have latitude and freedom to move around without wearing personal protective equipment.” – Chief Medical Officer, Dr. Williams pic.twitter.com/gHupcMxbcm

— CrasHTalk (@CrasTalk) December 3, 2020